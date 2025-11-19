Economía

El riesgo país perforó el piso de los 600 puntos en un contexto de fuerte ingreso de dólares

La serie de colocaciones Obligaciones Negociables del sector privado y un bono de CABA con una tasa de 8,1% renuevan las expectativas por la posibilidad de que la Argentina vuelva a emitir bonos soberanos

Las empresas argentinas colocan deuda
Las empresas argentinas colocan deuda en el mercado con mejores perspectivas tras los comicios de octubre.

En medio de un período de colocación de Obligaciones Negociables (ON) con tasas en baja -del orden del 8% anual-, y tras la emisión de USD 600 millones por cuenta de la Ciudad de Buenos Aires -con tasa del 8,1%-, los bonos soberanos en dólares vuelven a subir este miércoles y el riesgo país argentino perfora el piso de los 600 puntos básicos.

Los títulos públicos Bonares y Globales ascienden un 0,7% en promedio a las 11 horas, mientras que el indicador de JP Morgan recorta 16 unidades para la Argentina, en los 597 puntos básicos.

La plaza cambiaria de Argentina se movía con ligero sesgo positivo este miércoles debido a fondos frescos que ayudan a amortiguar recientes presiones y que llevaron al dólar mayorista a la zona de los 1.400 pesos.

A la vez, la estabilización del dólar por debajo del techo de las bandas cambiarias se veía favorecida por este mayor circulante de dólares, dada la suscripción de deuda corporativa gracias a la caída del riesgo país y a la baja de las tasas de interés, tendencia que se acentuó tras el triunfo del Gobierno en las elecciones de medio término el 26 de octubre.

Analistas resaltan el accionar de varias empresas decididas a lanzar los instrumentos denominados ON con la idea de tener fondos frescos con bajos intereses y más largo plazo.

Max Capital precisó que “la Ciudad de Buenos Aires emitió USD 600 millones a un rendimiento de 8,125%, con una vida promedio de siete años, sumándose a las emisiones corporativas de YPF, TGS, Pampa, Edenor, Pluspetrol y Tecpetrol”.

“Más de la mitad del monto emitido por las compañías se destinó a afrontar pagos de deuda, emitiendo estratégicamente después del rally electoral. El resto de los fondos se utilizará para importaciones y gastos de capital en la mayoría de los casos, por lo que el efecto sobre el tipo de cambio que esperaban algunos inversores se dará de manera gradual, no como una venta de dólares, sino como una menor demanda de importaciones de esas compañías”, consideró Max Capital.

El dólar sigue “alejándose aún más del límite superior de la banda cambiaria. A pesar de la limitada oferta agrícola, las entradas de divisas provenientes de la emisión de deuda externa corporativa y una mayor confianza en el peso parecen respaldar este desempeño”, reportó BancTrust & Company.

El presidente libertario Javier Milei obtuvo un inesperado respaldo en las elecciones legislativas de octubre, lo que le posibilitará -mediante la conformación de un nuevo Congreso desde diciembre- impulsar leyes comprometidas para ayudar a desregular a la economía, que atraviesa tres trimestres en baja.

Por su parte, el índice líder S&P Merval porteño avanza un marginal 0,2%, en los 2.938.000 puntos. El panel líder viene lateralizando esta semana después de haber anotado un incremento cercano al 10% durante las dos semanas previas y un histórico avance de casi el 70% el mes pasado al compás del repunte de los ADR argentinos en Nueva York y las marcas récord de los índices de Wall Street.

“El cambio de expectativas luego de la elección legislativa, sumado a señales positivas en términos de gobernabilidad y sostenibilidad del programa económico, permiten prever un retorno de Argentina a los mercados internacionales de deuda en el corto plazo”, reportó la correduría Aldazabal y Compañía.

La administración de Milei firmó la semana pasada un amplio acuerdo con Estados Unidos para alentar el comercio bilateral, lo que también ayuda a aumentar la confianza entre ahorristas.

Por otra parte, el Ministerio de Economía informó que obtuvo el superávit primario alcanzó el 0,1% del PIB en octubre, marcando el vigésimo segundo mes consecutivo de resultados positivos.

“Tras la victoria electoral del oficialismo, los riesgos fiscales derivados de la situación en el Congreso se redujeron, por lo que las autoridades se encuentran en una posición más sólida para alcanzar su objetivo de superávit primario anual del 1,6% del PIB”, indicó Reuters.

Cabe recordar que los bancos de Argentina permanecerán cerrados el viernes y lunes próximos por feriados, mientras que la Bolsa operará el viernes sin liquidaciones y permanecerá inactiva en el comienzo de la próxima semana, situación que obliga a los inversores a repensar estrategias de carteras.

