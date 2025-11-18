Economía

Estiman que el Banco Central podría comprar hasta USD 40.000 millones sin necesidad de absorber los pesos que se emitan

El Gobierno duda en hacerlo, porque teme mayor presión cambiaria y un salto inflacionario adicional. El presidente se mostró cauto y dijo que se avanzará acorde a lo que Argentina consiga en los mercados de deuda

Guardar
El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que la compra de reservas es un objetivo prioritario. REUTERS/Matias Baglietto

El ministro de Economía reconoció que la acumulación de reservas es una de las prioridades para la próxima etapa del Gobierno, pero al mismo tiempo reconoció que se debe hacer con cuidado. Las estimaciones que circulan entre analistas económicas proyectan que existe un espacio sustancial para que el Banco Central compre dólares sin necesidad de esterilizar los pesos que se emitan para ello.

Luis “Toto” Caputo ejemplificó en sus últimas apariciones cuál es el desafío en un escenario de fuerte ingreso de divisas: “Si mañana viene OpenAI y quiere ingresar los USD 25.000 millones de inversión juntos y nosotros salimos a comprar, estaríamos generando un problema mayúsculo porque el mercado no demandaría una cantidad de pesos equivalente”.

Por otra parte, el propio Javier Milei relativizó la necesidad de salir a comprar dólares con emisión de pesos, como se viene especulando. “Si nosotros conseguimos acceso a los mercados financieros ya no precisamos acumular tanto, porque estaríamos repagando la deuda con la colocación de nuevos títulos”, dijo el presidente, aunque reconociendo que no hay certeza de cuándo lo lograrán. “Nadie sabe los tiempos del mercado”, sentenció.

Es evidente que el Gobierno no está muy convencido que el proceso de acumulación de dólares con emisión monetaria sea lo más conveniente en este momento. Los temores pasan por el impacto que podría tener sobre la inflación si la emisión de pesos no tiene la demanda correspondiente en el mercado.

Al mismo tiempo, también se avanzaría con una operación de recompra de deuda para reducir los vencimientos de los próximos dos años con el sector privado. Pero tampoco hay mayores detalles de cómo se llevaría adelante.

El proceso de compra de dólares por parte del Central se llevaría delante de manera gradual, aunque todavía ni siquiera comenzó. Tampoco se ha explicitado cuál será el mecanismo. En los meses previos a las elecciones hubo adquisiciones en bloque por parte del Tesoro. En Chile, por ejemplo, se estableció un volumen diario para que el BCRA compre dólares, a razón de USD 25 millones diarios en los próximos tres años.

Pero este esquema estaría descartado por el Gobierno, por considerar que el mercado cambiario es demasiado chico. En este caso, por lo tanto, se volcarían por compras discrecionales como lo hicieron en los meses previos a las elecciones legislativas.

Un informe de la consultora Empiria, que dirige Hernán Lacunza, estimó que el espacio disponible para monetizar la economía vía compra de divisas es de nada menos que USD 38.000 millones.

Para realizar el cálculo, estimó que el agregado monetario M2 (circulante más depósitos a la vista) se ubica en 6,8% del Producto Bruto Interno (PBI), cuando el promedio del período 2004-2019 se ubicó en 11,6% del PBI. “Lógicamente no es un salto discreto, sino parsimonioso, acompañando la demanda de dinero”, explicaron.

Caputo apunta a remonetizar la
Caputo apunta a remonetizar la economía para bajar las tasas de interés y alentar el consumo. Fotografía: Adrián Escandar

Aun así, las reservas netas pasarían a representar alrededor del 8,7% del PBI cuando el promedio del resto de los países es entre 15%-20% del PBI, incluyendo los regímenes cambiarios de flotación”, agregaron desde Empiria.

Marcos Buscaglia, director de la consultora Alberdi Partners, había realizado la misma estimación hace dos semanas, durante una conferencia organizada por Facimex. Según sus cálculos, el BCRA podría comprar hasta USD 40.000 millones hasta fines de 2027 sin necesidad de salir a esterilizar.

Por supuesto que para avanzar con semejante nivel de compras es necesario que se produzca un excedente de dólares en los próximos dos años. Parte del mismo vendría de la balanza comercial, pero también se abren otras ventanas en un contexto de mayor optimismo: colocaciones de deuda por parte de empresas (que se van multiplicando en los últimos días) y el ingreso de inversiones reales.

La remonetización de la economía es una de las apuestas principales del Gobierno para la etapa que se viene. El objetivo es que aumente la cantidad de pesos en poder del público y también en los bancos. Esto permitiría que se produzca un incremento del consumo y una reducción de las tasas de interés, algo que se empezó a notar en el caso del financiamiento a las PYMES y en las líneas de corto plazo. La caución bursátil, que estaba por encima del 70% anual en la previa electoral, cayó por debajo del 25%.

La estabilidad cambiaria de las últimas semanas, con un dólar oficial que ayer cerró a $ 1.415, es un buen indicador de una mejora de la demanda de pesos por parte del mercado. El mayorista, incluso, perforó los $1.400.

Por otra parte, también refleja que parte de los dólares que se habían comprado como cobertura electoral están volviendo al mercado, incrementando la oferta de divisas en esta etapa de “vacas flacas” en lo que a liquidación del campo se refiere.

Temas Relacionados

Banco CentralReservasDólarDeudaMercadosLuis CaputoÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Caputo se reúne con Torres y hay expectativa por anuncios de baja de retenciones al crudo de petróleo

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reúne mano a mano con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. El pedido histórico por la baja de derechos de exportación y la propuesta

Caputo se reúne con Torres

Inundaciones en Buenos Aires: hay casi 6 millones de hectáreas afectadas y las pérdidas alcanzarían los USD 2.000 millones

La crisis hídrica en la cuenta del Salado bonaerense deja a contratistas, transportistas y comercios ante un escenario de recortes y caída de ingresos

Inundaciones en Buenos Aires: hay

El precio de la soja trepó casi 3% y tocó el nivel más alto en 17 meses

La oleaginosa saltó más de 12 dólares en el mercado de Chicago y tocó un máximo desde junio de 2024. Los motivos detrás de la suba

El precio de la soja

Quiénes son los 9 economistas que le llevaron a Cristina Kirchner propuestas para un “modelo nacional”

La ex mandataria recibió en su departamento de San Telmo, donde cumple prisión domiciliaria, a un grupo de profesionales que “elaboraron un documento económico de más de 400 páginas”, según detalló en X

Quiénes son los 9 economistas

Jornada financiera: el dólar bajó a $1.415 y cayeron las reservas por pagos de deuda

La divisa minorista restó diez pesos y el mayorista quedó en mínimos en un mes. Las reservas cedieron USD 280 millones por vencimientos con organismos. El S&P Merval perdió 2,2% y los bonos tuvieron leve alza

Jornada financiera: el dólar bajó
DEPORTES
Un viaje cargado de ilusión:

Un viaje cargado de ilusión: la Selección Argentina Sub 12 de tenis ya está en Lima para jugar el Mundialito

Arranca el Final 8 de la Copa Davis 2025: partidos, días, horarios y todo lo que hay que saber

El prestigioso premio que recibió Oscar Piastri en medio de su lucha con Lando Norris por el Campeonato de la Fórmula 1

Cimbronazo en Alpine: la pieza clave que perdió y se sumó al equipo Williams de la Fórmula 1

La Fundación River presentó el Manual Metodológico de Escuelas Sociodeportivas “Valores a la Cancha”

TELESHOW
Ricardo Darín contó una desopilante

Ricardo Darín contó una desopilante anécdota sobre su ciudadanía española y terminó riéndose hasta llorar con Mario Pergolini

La pelea del Chino Leunis con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: “Estoy recaliente”

Pampita: “Soy disléxica, daltónica y tengo déficit atencional”

Así fue la original fiesta de cumpleaños de Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil por su primer año: las fotos

La lujosa casa que estarían construyendo Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en San Isidro: 800 metros, spa y cava de vinos

INFOBAE AMÉRICA

El Parlamento de Canadá aprobó

El Parlamento de Canadá aprobó el plan fiscal de Mark Carney para reducir el impacto económico de los aranceles impuestos por EEUU

Charly García: una esquina en Nueva York y una fiesta en Buenos Aires

“Cartas para la vida”: así orientaba el Rebe de Lubavitch a quienes le pedían ayuda

El régimen de China intensificó la presión contra Japón con el despliegue de maniobras con fuego real en el mar Amarillo

Detuvieron en Bolivia al ex líder de la Central Obrera por presunto enriquecimiento ilícito y sobornos