Cuánto se encareció viajar al exterior en relación al verano pasado: los destinos más convenientes y el costo por día en cada uno

El aumento del dólar no cambió en gran medida la ecuación para la temporada de verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la modificaciones en el esquema cambiario y la suba del dólar durante los últimos meses, muchos argentinos comienzan a hacer cuentas para reservar sus vacaciones y decidir si viajar a destinos domésticos o elegir atractivos turísticos internacionales, los cuales, en ciertos casos, continúan resultando más económicos.

El déficit turístico permanece en rojo y este año podría alcanzar los USD 10.000 millones, según estimaciones privadas. Para el primer trimestre de 2026, se esperan cifras similares a igual período de 2024, cuando el saldo negativo ascendió a USD 4.009 millones.

Esto evidencia que aún ir al exterior sigue resultando atractivo para miles de viajeros, sobre todo a destinos como Brasil, Chile y México. Mientras tanto, a nivel local el sector reclama competitividad a través de las reformas laboral y tributaria. La ocupación proyectada es todavía baja, aunque la expectativa es que esta temporada sea mejor que la anterior.

Desde Equilibra, la economista Laura Vernelli calculó que un paquete turístico para veranear en enero de 2026 en Argentina cuesta en promedio USD 300 por día, a la vez que en el exterior se reduce a USD 200.

En tanto, para febrero del próximo año el gasto promedio diario disminuye más en los destinos locales (USD 240) que en los internacionales (USD 180).

Comparación de paquetes turísticos (Equilibra)

Por ejemplo, en enero, vacacionar en Pinamar durante 8 días implica USD 217 diarios, en Santiago de Chile, USD 125, y en Florianópolis, USD 270.

Al mismo tiempo, la especialista indicó que la brecha entre viajar por el país y optar por ir a Brasil o Chile se achicó levemente: pasó del 64% en el verano de 2025 al 62% en 2026.

Puntualmente, sobre el costo de vida, hacer 4 comidas conlleva un gasto promedio de USD 42 en Buenos Aires (+10,8% vs marzo de 2025), de USD 21 en Rio de Janeiro (+8,7%) y USD 28 en Santiago de Chile. (-4,7%). Vernelli resaltó que comer en CABA hoy sale casi lo mismo que en Madrid o Montevideo.

Comparación de precios de comidas en dólares según destinos (Equilibra)

Estas diferencias se dan pese a que el tipo de cambio real multilateral (TCRM) efectivo del turismo emisivo -el dólar más barato al que se puede acceder- se encareció 9,5% en octubre pasado comparado con enero de 2025.

“Con respecto al tipo de real bilateral con Brasil, México y Uruguay, de suponer la misma tendencia, disfrutar las playas de estos países saldría 14,1%, 12,8% y 11,5% más caro que el verano pasado, respectivamente”, aseguró la economista.

Evolución del tipo de real bilateral con Brasil, México y Uruguay (Equilibra)

Cabe mencionar que, según el último dato disponible del Indec, durante septiembre, arribaron 642.400 no residentes mediante todas las rutas habilitadas: 374.800 se identificaron como turistas y 267.600 correspondieron a excursionistas. En igual período, 1.204.600 argentinos partieron hacia el exterior. El saldo mensual reflejó un descenso de 562.200 personas, derivado de resultados negativos tanto en turistas (331.700) como en excursionistas (230.500).

Las expectativas del sector turístico

En cuanto a las expectativas del sector turístico local, Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), dijo a Infobae que observaron un repunte en la demanda luego de las elecciones legislativas pero la ocupación continúa en niveles bajos.

No obstante, advirtió que desde la pospandemia persiste una práctica que ya se convirtió en tendencia: las reservas de último momento. La ventana de decisión para viajar, sobre todo en destinos de corta y media distancia, es cada vez más reducida.

La región patagónica espera buenos niveles de ocupación (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Aun así, somos optimistas y creemos que tendremos una mejor temporada que el año pasado”, expresó.

Por otro lado, se refirió a la pérdida de competitividad y el frente cambiario: “La solución no es el aumento del dólar. Somos caros en todas las actividades económicas”. Cree que es necesario avanzar en las reformas estructurales, dado que la presión impositiva es “cada vez más alta y expulsa al contribuyente”.

Sostuvo que los impuestos deberían bajar como mínimo 50%. Una de las propuestas es la reducción del IVA de 21% a 10,5% y el establecimiento de la libre disponibilidad de los saldos a favor.

Además, criticó los regímenes especiales, como el de la economía del conocimiento, y pidió igualar condiciones.