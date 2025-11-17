Economía

Mercados: acciones y bonos operan con cautela a la espera de más detalles sobre el acuerdo comercial con EEUU

El S&P Merval cae 1% y los ADR operan con mayoría de bajas en Wall Street, aunque sostienen balance positivo en noviembre. Los bonos negocian mixtos, con un riesgo país aún sobre los 600 puntos

Guardar
Los activos argentinos mantienen en
Los activos argentinos mantienen en noviembre la mejora de precios cosechada tras las elecciones legislativas.

La plaza bursátil argentina operaba con escasas variantes este lunes, mientras se analizan los alcances de un acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos y las empresas buscan financiación por la contracción de las tasas de interés de pesos.

Superadas las elecciones de medio término, donde el Gobierno libertario de Javier Milei obtuvo un triunfo mejor al esperado, las variables del mercado tienden a un amplio reacomodamiento con vistas a los próximos dos años de gestión.

El reciente anuncio de un acuerdo de cooperación bilateral en materia de comercio e inversiones entre Argentina y Estados Unidos, que habilitaría condiciones más favorables para exportadores locales, también tiene efecto sobre los planes de algunas de las empresas cotizantes.

Por ello, varias salieron o analizan la colocación de Obligaciones Negociables para buscar fondeo del mercado con la idea de ampliar negocios o refinanciar proyectos vigentes, dijeron analistas a Reuters.

A las 12, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 1%, a 2.960.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street muestran mayoría de números negativos. Entre las alzas destaca Cresud, con un 2,8 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares. (Actualizado a las 12 horas)

El Merval viene de ganancias en torno al 10% durante las dos semanas previas y un salto cercano al 70% en octubre en línea a los ADR argentinos cotizados en Wall Street.

Los bonos soberanos en dólares son negociados con números mixtos, con un riesgo país de JP Morgan estabilizado en los 613 puntos básicos para Argentina.

Por su parte, el dólar mayorista era operado en los 1.406 pesos, cerca de mínimos en un mes, con la ratificación del Gobierno de mantener el sistema de bandas para administrar la flotación de la moneda pese al reclamo de inversores para que se flexibilice el régimen cambiario para ayudar a reconstituir las reservas y sostener la inversión extranjera.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, enfatizó que “el mercado local continúa ansioso por conocer novedades en el plano cambiario, mas concretamente respecto a la acumulación de reservas, algo que el Gobierno comunicó que comenzaría en poco tiempo. Creemos que la acumulación es clave para bajar el riesgo país a niveles compatibles con la vuelta a los mercados internacionales, y que podría complementarse muy bien con alguna operación de recompra de bonos que alivie los pagos en dólares de Argentina en los próximos años”.

“En tanto, la cuenta capital y financiera jugara un rol clave en este esquema, por lo que habrá que seguir de cerca si tienen lugar algunas inversiones tras el acuerdo comercial con EEUU”, expresó Franco

El analista y asesor Salvador Di Stefano afirmó que “las acciones seguirán la escalada alcista, con un alto grado de selectividad. No todo es lo mismo. En el sector petrolero, el balance de YPF estructuralmente es muy bueno, pero al no mostrar ganancias el papel esta pesado en el mercado. Vista gana dinero y proyecta inversiones fabulosas, el papel tendrá más dinamismo en el mercado. La diversidad productiva de Pampa Energía y su bajo endeudamiento la hace estar mejor preparada para crecer, comprando áreas muy productivas”.

“En el mercado hay que ser más accionista de largo plazo, y menos inversor de corto plazo, los negocios requieren paciencia. Comprar y vender permanentemente te hace pagar una tonelada de comisiones”, consideró Di Stefano.

Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil, recordó que “el Gobierno debió superar dificultades extremas de una oposición de resistencia total a bloquear todas las iniciativas en el Congreso del año 2025, previo a las elecciones legislativas, de manera que, gracias al inmediato alineamiento con Estados Unidos e Israel, recibió la ayuda del Tesoro de EEUU y aguantó la extremada presión cambiaria -nunca sucedió que los que podían se dolarizaron por USD 18.000 millones-”.

“Sorprendentemente ganó las elecciones y la Bolsa se disparó en triunfal ‘rally alcista’ al que le queda cuerda para rato”, evaluó Jorge Fedio.

Temas Relacionados

riesgo país ArgentinaWall Streetdólar hoyacuerdo comercial con EEUUúltimas noticias

Últimas Noticias

Avanza el deterioro en un sector industrial clave y sus empresas anticipan más despidos

Datos de octubre de empresas y provincias muestran retrocesos profundos, con baja utilización de capacidad instalada y una persistente caída del empleo

Avanza el deterioro en un

Se derrumban las tasas de plazo fijo: cuáles son los bancos que más pagan por depósitos de $1 millón

Recientes modificaciones en el sistema financiero argentino modifican el panorama de quienes buscan invertir sumas elevadas. Las condiciones de rentabilidad presentan cambios significativos y afectan el atractivo de propuestas bancarias

Se derrumban las tasas de

Aumentó Netflix: cómo quedarán los nuevos valores según el plan

Los nuevos valores se aplicarán desde este mes y alcanzarán a todos los usuarios del país, tanto en los planes principales como en las cuentas adicionales

Aumentó Netflix: cómo quedarán los

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.430 y el blue baja a $1.425

El dólar al público es ofrecido con alza de cinco pesos en el día. En noviembre retrocede 45 pesos o 3,1%. El dólar informal retrocede cinco pesos

Dólar hoy en vivo: en

Cuál es el secreto para manejar las cajas automáticas que equipan a los autos más económicos

Se trata del sistema conocido como CVT, que simula de manera electrónica el funcionamiento de una caja automática. La falta de respuesta en las esquinas enfurece a los conductores, pero hay una solución

Cuál es el secreto para
DEPORTES
La desafiante postura de Inglaterra

La desafiante postura de Inglaterra ante el Haka de los All Blacks y la particular reacción de una figura que recorre el mundo

Un auto controlado por inteligencia artificial dio la sorpresa en un desafío contra un expiloto de la Fórmula 1

El incómodo momento que vivió Jannik Sinner por una foto de su nueva novia tras ganar el ATP Finals

El provocador análisis de un famoso periodista español sobre Dibu Martínez: “Humazo histórico”

El día que el corazón de Mika Hakkinen se detuvo 16 segundos en uno de los accidentes más extremos de la Fórmula 1

TELESHOW
Momi Giardina compartió la intimidad

Momi Giardina compartió la intimidad de su nuevo hogar: diseño contemporáneo, luz natural y un vestidor soñado

La indirecta de Wanda Nara luego de la entrevista a la China Suárez en la televisión

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados en un aeropuerto de Estados Unidos por grabar un video en pleno vuelo

La China Suárez relató cómo estaba su relación con Benjamín Vicuña cuando conoció a Mauro Icardi: “Bajo tierra”

La China Suárez contó por primera vez cómo fue el encuentro con Mauro Icardi en París que desató el Wandagate

INFOBAE AMÉRICA

Polémica en Bolivia por el

Polémica en Bolivia por el anuncio de Edmand Lara sobre la anulación de la renta vitalicia a ex presidentes

Tras la derrota del referéndum, crece la incertidumbre por posibles cambios en el gabinete de Daniel Noboa

Rodrigo Paz denuncia un “robo” multimillonario al Estado durante los gobiernos del MAS

Un grupo armado secuestró a 25 alumnas en el noroeste de Nigeria en otro ataque a una escuela

Cómo es la nueva técnica de estimulación cerebral que ayuda a recuperar la visión tras un ACV