Mercados: acciones y bonos operan con cautela a la espera de más detalles sobre el acuerdo comercial con EEUU

Los activos argentinos mantienen en noviembre la mejora de precios cosechada tras las elecciones legislativas.

La plaza bursátil argentina operaba con escasas variantes este lunes, mientras se analizan los alcances de un acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos y las empresas buscan financiación por la contracción de las tasas de interés de pesos.

Superadas las elecciones de medio término, donde el Gobierno libertario de Javier Milei obtuvo un triunfo mejor al esperado, las variables del mercado tienden a un amplio reacomodamiento con vistas a los próximos dos años de gestión.

El reciente anuncio de un acuerdo de cooperación bilateral en materia de comercio e inversiones entre Argentina y Estados Unidos, que habilitaría condiciones más favorables para exportadores locales, también tiene efecto sobre los planes de algunas de las empresas cotizantes.

Por ello, varias salieron o analizan la colocación de Obligaciones Negociables para buscar fondeo del mercado con la idea de ampliar negocios o refinanciar proyectos vigentes, dijeron analistas a Reuters.

A las 12, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 1%, a 2.960.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street muestran mayoría de números negativos. Entre las alzas destaca Cresud, con un 2,8 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares. (Actualizado a las 12 horas)

El Merval viene de ganancias en torno al 10% durante las dos semanas previas y un salto cercano al 70% en octubre en línea a los ADR argentinos cotizados en Wall Street.

Los bonos soberanos en dólares son negociados con números mixtos, con un riesgo país de JP Morgan estabilizado en los 613 puntos básicos para Argentina.

Por su parte, el dólar mayorista era operado en los 1.406 pesos, cerca de mínimos en un mes, con la ratificación del Gobierno de mantener el sistema de bandas para administrar la flotación de la moneda pese al reclamo de inversores para que se flexibilice el régimen cambiario para ayudar a reconstituir las reservas y sostener la inversión extranjera.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, enfatizó que “el mercado local continúa ansioso por conocer novedades en el plano cambiario, mas concretamente respecto a la acumulación de reservas, algo que el Gobierno comunicó que comenzaría en poco tiempo. Creemos que la acumulación es clave para bajar el riesgo país a niveles compatibles con la vuelta a los mercados internacionales, y que podría complementarse muy bien con alguna operación de recompra de bonos que alivie los pagos en dólares de Argentina en los próximos años”.

“En tanto, la cuenta capital y financiera jugara un rol clave en este esquema, por lo que habrá que seguir de cerca si tienen lugar algunas inversiones tras el acuerdo comercial con EEUU”, expresó Franco

El analista y asesor Salvador Di Stefano afirmó que “las acciones seguirán la escalada alcista, con un alto grado de selectividad. No todo es lo mismo. En el sector petrolero, el balance de YPF estructuralmente es muy bueno, pero al no mostrar ganancias el papel esta pesado en el mercado. Vista gana dinero y proyecta inversiones fabulosas, el papel tendrá más dinamismo en el mercado. La diversidad productiva de Pampa Energía y su bajo endeudamiento la hace estar mejor preparada para crecer, comprando áreas muy productivas”.

“En el mercado hay que ser más accionista de largo plazo, y menos inversor de corto plazo, los negocios requieren paciencia. Comprar y vender permanentemente te hace pagar una tonelada de comisiones”, consideró Di Stefano.

Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil, recordó que “el Gobierno debió superar dificultades extremas de una oposición de resistencia total a bloquear todas las iniciativas en el Congreso del año 2025, previo a las elecciones legislativas, de manera que, gracias al inmediato alineamiento con Estados Unidos e Israel, recibió la ayuda del Tesoro de EEUU y aguantó la extremada presión cambiaria -nunca sucedió que los que podían se dolarizaron por USD 18.000 millones-”.

“Sorprendentemente ganó las elecciones y la Bolsa se disparó en triunfal ‘rally alcista’ al que le queda cuerda para rato”, evaluó Jorge Fedio.