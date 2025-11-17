La deuda total del sector público nacional bajó en octubre por sexto mes consecutivo

El flamante secretario de Finanzas, Alejandro Lew, comenzó su gestión con una fuerte cancelación de deuda neta, para satisfacción del ministro Luis Caputo

En un mes atípico como fue octubre, porque estuvo dominado por la campaña electoral, donde la oposición y los analistas generaron un marco de incertidumbre sobre el curso de la política económica “el día después”, porque se tradujo en alta volatilidad del tipo de cambio y dudas sobre la capacidad de repago de los vencimientos de la deuda pública, el Gobierno nacional anotó la sexta baja consecutiva de la deuda consolidada de la Administración Central y el BCRA.

El contado con liquidación (CCL) comenzó el mes en $1.593, alcanzó un máximo de $1.610 el martes 21, tras haber tocado $1.422 al promediar el período, y cerrar en $1.497- y también en la cotización de los bonos soberanos que llevó que el índice de riesgo país se moviera entre 1.264 puntos básicos el 1 del mes, hasta terminar en 657 pb.

El tipo de cambio mayorista que informa diariamente el Banco Central de la República Argentina -se utiliza al cierre de cada mes para convertir las obligaciones en moneda nacional al equivalente en dólares-, también tuvo altibajos, en particular con la llegada del rescate del Tesoro de EEUU con la compra de pesos que provocó que tras tocar un máximo de $1.486, desde un valor inicial de $1.366, descendió a $1.378, aunque luego subió hasta terminar el mes en $1.443, con un aumento entre extremos de 5,6%, el cual fue determinante en la baja de la deuda de la Administración Central en moneda nacional en el equivalente de USD 11.183 millones.

En octubre el conjunto de las operaciones de deuda pública totalizaron USD 33.889 millones: USD 13.477 millones en nuevos financiamientos y USD 20.412 millones en cancelaciones

La Secretaría de Finanzas, encabezada por Alejandro Lew, informó que en octubre el conjunto de las operaciones de deuda pública totalizaron USD 33.889 millones: USD 13.477 millones en nuevos financiamientos y USD 20.412 millones en cancelaciones, generando una caída neta de USD 6.965 millones en el mes, constituyéndose en la sexta disminución consecutiva.

Luego de ajustes por diferencias de cambio y capitalización de intereses la deuda de la Administración Central acentuó la baja en USD 4.873 millones, alcanzando un total de USD 442.196 millones. Este ajuste primario representó una baja de 2,6%% respecto de septiembre, y de USD 20.357 millones en los últimos doce meses.

La reducción de depósitos oficiales en el Banco Central (en pesos y dólares) en el equivalente de USD 6.665 millones -hasta llegar a USD 3.757 millones- determinó que la baja neta de deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central de la República Argentina, se atenuara al equivalente de USD 5.170 millones y a USD 10.717 millones.

Simultáneamente, la deuda bajo legislación extranjera se redujo en USD 652 millones (alcanzando USD 163.128 millones), mientras que la deuda bajo legislación nacional se contrajo en el equivalente a USD 11.183 millones, situándose al tipo de cambio mayorista del cierre de octubre en USD 279.068 millones.

En ambos casos, predominó el efecto de la variación de las divisas respecto del dólar y el peso, respectivamente.

Las operaciones de deuda con organismos internacionales -sin incluir al FMI- para recapitalizar el Banco Central y avanzar con reformas que no requieren legislación, junto al impacto del ajuste de valuación de las divisas durante el mes, determinaron que el total de estos compromisos se redujera en USD 519 millones, sumando USD 37.545 millones. Por su parte, los préstamos tomados del FMI se mantuvieron en USD 57.292 millones.

Por otro lado, por diferencias de cambio, los Adelantos y Letras del Banco Central transferidos a la Tesorería bajaron en el equivalente de USD 159 millones, alcanzando USD 55.366 millones.

Balance de la presidencia de Milei

Respecto de noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central a octubre de 2025 aumentó en USD 16.902 millones.

No obstante, al considerar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro y la variación de depósitos oficiales en el ente monetario, el stock consolidado en los primeros 23 meses de la presidencia de Javier Milei registró una baja neta de USD 48.512 millones, la cual se desagrega en aumento en USD 21.173 millones con organismos internacionales y disminución con el agregado del sector público y privado en USD 61.657 millones.

En 23 meses de gobierno de Javier Milei la deuda pública consolidada aumentó en USD 21.173 millones con organismos internacionales y bajó en USD 61.657 millones con el agregado del sector público y privado

Ese resultado es consistente con una política económica orientada a consolidar el superávit fiscal -en los primeros 10 de meses de 2025 fue equivalente a 1,4% del PBI antes del pago de intereses de la deuda y 0,5% del PBI el financiero, acumuló 19 meses con saldo positivo y 4 con déficit (cuando se concentra el pago del medio aguinaldo al personal y a jubilados y pensionados) en 23 meses de gestión-, recapitalizar al Banco Central de la República Argentina, y mantener la senda descendente de la tasa de inflación.

Próximos vencimientos

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el perfil de vencimientos, si se descuentan los Adelantos Transitorios, Letras Intransferibles del BCRA y los títulos no negociables en el mercado suscriptos por organismos públicos, suman para noviembre $26,8 billones en moneda nacional (equivalente a USD 18.000 millones) y USD 1.300 millones en moneda extranjera, en su mayor parte con el Fondo Monetario Internacional que ya se hizo con el uso parcial del swaps del Tesoro de EEUU por USD 20.000 millones.

Para diciembre la exigencia se reduce a $21,3 billones en moneda nacional (equivalente a USD 14.200 millones ) y unos USD 300 millones en moneda extranjera.