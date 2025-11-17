Economía

Cuáles son las 104 líneas de colectivos que aumentaron sus tarifas en CABA y el conurbano

El incremento en las empresas de jurisdicción nacional alcanzará al 9,72% y llevará el boleto mínimo a casi 495 pesos. Cómo funcionarán los descuentos de la Red SUBE

Guardar
FOTO NA: DAMIAN DOPACIO
FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

El Gobierno aprobó un aumento de tarifas para 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que cruzan desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a la provincia de Buenos Aires (PBA) y viceversa.

A partir del día de hoy el boleto mínimo de esas líneas pasará de $451 a $494.83, representando una actualización del 9,72% de los cuadros tarifarios vigentes.

“Con esta medida se busca mantener la sostenibilidad del sistema de transporte público en el marco de la política de ordenamiento del sector, y su implementación respetó los procedimientos de participación ciudadana”, informó la Secretaría de Transporte de la Nación.

Las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que aumentarán sus boletos a partir de hoy son: Línea 101, 28, 150, 8, 124, 100, 134, 195, 194, 135, 56, 91, 9, 164, 21, 10, 17, 110, 152, 188, 20, 161, 117, 78, 87, 111, 127, 146, 31, 114, 129, 143, 197, 22, 71, 63, 113, 128, 32, 75, 158, 130, 169, 1, 24, 181, 2, 126, 29, 41, 95, 37, 80, 166, 15, 49, 53, 85, 96, 185, 97, 98, 148, 160, 176, 179, 51, 74, 79, 177, 60, 57, 105, 159, 46, 172, 174, 178, 180, 182, 136, 163, 86, 193, 88, 168, 103, 19, 153, 45, 154, 119, 59, 67, 70, 33, 55, 92, 93, 123, 184, 133, 140 y 145.

Desde Transporte enfatizaron que el Estado Nacional subsidia “de manera directa y sin intermediarios” a los pasajeros a través de dos vías. La primera es la Tarifa Social Federal (TSF), vigente en todas las localidades del país que utilizan el sistema SUBE.

La otra forma de subsidio es la Red SUBE, el sistema de descuentos a quienes realizan una o más combinaciones en el transporte público (colectivos de Jurisdicción Nacional, colectivos de CABA, trenes y subtes) dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en un lapso de 2 horas. Este último esquema no se aplica para las líneas de jurisdicción bonaerense ya que es “un beneficio que la Provincia de Buenos Aires decidió no mantener", afirmaron en Transporte.

Los descuentos de la Red SUBE se aplican a quienes poseen la tarjeta SUBE registrada. El mecanismo opera de la siguiente manera: el primer viaje se abona con la tarifa completa, mientras que a partir del segundo trayecto se aplica un descuento automático del 50%. Para el tercer viaje y los posteriores, el descuento asciende al 75%. Además, estos descuentos pueden combinarse con la Tarifa Social Federal.

Cuánto aumentó el boleto de colectivo

Según lo informado por Transporte, el nuevo cuadro tarifario marca diferentes valores de los boletos para las mencionadas 104 líneas de jurisdicción nacional, las 130 líneas que circulan exclusivamente en la Provincia de Buenos Aires y las 28 líneas que operan solo en CABA.

Los nuevos valores son los siguientes:

  • 0 a 3 kilómetros (primera sección): pasará de $451,01 (con SUBE registrada) a cerca de 494,83 pesos.
  • 3 a 6 km (segunda sección): de $502,43 a 551,24 pesos.
  • 6 a 12 km (tercera sección): de $541,13 a unos 593,70 pesos.
  • 12 a 27 km (cuarta sección): de $579,87 a 636,21 pesos.
  • Más de 27 km (quinta sección): de $618,35 a unos 678,42 pesos.

En los casos que corresponda, se aplicará la Tarifa Social Federal (TSF) que habilita el descuento del 55% en el transporte público a través de la tarjeta SUBE. El alcance de este descuento alcanza a jubilados y pensionados, estudiantes del programa PROGRESAR, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Asignación por Embarazo(AUE), participantes del Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, beneficiarios del Seguro por Desempleo, del Seguro de Capacitación y Empleo, del Programa Promover Igualdad de Oportunidades,Programa Volver al Trabajo,Programa Acompañamiento Social, titulares de pensiones no contributivas y monotributistas sociales que figuren en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES).

Temas Relacionados

boleto mínimoaumento del boletocolectivostarjeta SUBERed SUBEúltimas noticias

Últimas Noticias

Una estudiante de Banca hace una solicitud de trabajo en el Portal de Empleo y el algoritmo le sugiere que haga de Papá Noel

La joven se llevó una desagradable sorpresa tras descubrir esa sugerencia que estaba muy alejada de su titulación y aspiraciones

Una estudiante de Banca hace

ANSES: quiénes cobran hoy, 17 de noviembre

El organismo previsional realiza los depósitos correspondientes a los grupos programados en el calendario, incluyendo jubilaciones mínimas, asignaciones y planes sociales, según la terminación del documento de identidad

ANSES: quiénes cobran hoy, 17

Rige el aumento del casi 10% en el boleto del colectivo en el AMBA

A través de Resolución 77/2025, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía comunicó los nuevos valores que se implementarán a partir de hoy

Rige el aumento del casi

Jubilaciones y pensiones: ANSES estableció el calendario de pagos para todo el 2026

A través de la Resolución 349/2025, la ANSES comunicó las fechas en que jubilados, pensionados y beneficiarios de otras prestaciones previsionales recibirán sus haberes mensuales

Jubilaciones y pensiones: ANSES estableció

Qué anticipa la ola de emisiones corporativas sobre el riesgo país y la economía en 2026

Las firmas argentinas aceleraron el ritmo de colocaciones en un contexto más estable tras las elecciones legislativas

Qué anticipa la ola de
DEPORTES
Javier Frana, en la previa

Javier Frana, en la previa del choque con Alemania por Copa Davis: el nuevo formato, las chances argentinas y su amor por San Lorenzo

El fotógrafo de Senna reveló los secretos de cómo se convirtió en estrella de la F1 y elogió a Colapinto: “Su parecido con Ayrton es increíble”

La Selección Argentina de Copa Davis participó de la gala oficial y acelera su preparación en Bolonia

7 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca: de su reacción por la comparación de Paredes con Scaloni al mensaje que ilusiona al hincha

La emoción de Nacho Russo al recordar a su padre: de la ovación en La Bombonera al gesto del uruguayo que encontró la camiseta homenaje

TELESHOW
Eleonora Wexler: “Vivía atrapada en

Eleonora Wexler: “Vivía atrapada en la mujer y la madre que debía ser”

Maxi López arrinconó a Wanda Nara por los rumores con el futbolista Achraf Hakimi: “¿No hubo un marroquí?"

Un exfinalista de Gran Hermano movilizó a sus fans con una rifa solidaria en medio de su lucha contra el cáncer

La divertida despedida de soltera de Cande Ruggeri: disfraz sexy, limusina y champagne

Tres generaciones de Fantino felices, mientras “papá” se recupera de una operación

INFOBAE AMÉRICA

Cautela en Uruguay por el

Cautela en Uruguay por el acuerdo entre Argentina y EEUU: “Nos pone en situación de estar atentos”, dijo Orsi

Otro atentado inquieta a Uruguay: “La próxima va para tu auto con tu familia adentro”

Un estudio revela qué le sucede al cerebro después de una noche sin dormir

El día que una tumba habló: la historia del epitafio que acusó falsamente de un crimen a dos hombres

El parricidio que expuso años de abuso y sacudió a Estados Unidos en los ‘80