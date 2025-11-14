La cámara de empresas de EEUU celebró el acuerdo comercial y aseguró que impulsa la previsibilidad y competitividad del país

La cámara destacó que el acuerdo está en línea con las tendencias de nearshoring y friendshoring promovidas por EEUU (Jaime Olivos)

AmCham, la cámara de empresas de Estados Unidos en Argentina, celebró el acuerdo alcanzado sobre Comercio e Inversión Recíprocos que anunciaron ayer ambos países y destacó la relevancia de promover acuerdos que refuercen la previsibilidad, la cooperación y la confianza.

Según la entidad que preside Mariana Schoua , CEO de Aconcagua Energía Generación, el entendimiento representa una “señal contundente de confianza mutua y de la visión estratégica compartida” para lograr más apertura e integración con las economías occidentales, “en un contexto global cada vez más fragmentado, competitivo e incierto, este paso demuestra que nuestro país tiene las condiciones necesarias para volver a ocupar un rol protagónico en el comercio internacional”.

“Estados Unidos es la principal economía y el mayor importador del mundo. En este escenario, el nuevo acuerdo coloca a la Argentina en una posición favorable, especialmente frente a los cambios que atraviesa el comercio global. El acuerdo anunciado abre la puerta a la consolidación de un canal bilateral de incentivos que permitirá dinamizar el comercio exterior, facilitar el intercambio y fortalecer el acceso a un mercado clave”, destacó AmCham en un comunicado.

Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina y CEO de Aconcagua Energía

Además, hizo foco en que la potencial eliminación de barreras arancelarias y paraarancelarias va a mejorar la competitividad de las exportaciones locales, “impulsando su internacionalización y posicionando al país como un destino atractivo para nuevas inversiones, especialmente en sectores estratégicos”.

“Este marco resulta coherente con la reconfiguración global de las cadenas de valor y con la creciente demanda de proveedores alternativos, en línea con las tendencias de nearshoring y friendshoring promovidas por los Estados Unidos. La competitividad relativa de la Argentina, combinada con sus ventajas sectoriales, crea una oportunidad concreta para integrarse a estos nuevos flujos comerciales y de inversión", se detalló.

La cámara resaltó que instrumentos como el acuerdo firmado “contribuyen a crear no solo condiciones más favorables para la producción, agregar valor a las cadenas ya existentes y generar empleo genuino, sino a bajar sustancialmente los costos para el consumidor argentino, potenciando de esa manera el crecimiento de nuestra economía”.

AmCham tiene más de 100 años de presencia en el país , nuclea unas 700 empresas que emplean directamente a 420.000 personas y representan 42 rubros de la actividad económica. Según sus cifras, aporta el 24% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 35% de las importaciones y el 45% de las exportaciones locales.

El acuerdo

Como destacó ayer Infobae, los puntos centrales del acuerdo que anunció ayer por la tarde la Casa Blanca, fueron los siguientes:

Apertura comercial y reducción de aranceles

Argentina dará acceso preferencial a productos estadounidenses (medicinas, químicos, maquinaria, tecnología, autos, dispositivos médicos y productos agrícolas).

EEUU eliminará aranceles a ciertos insumos y recursos que Argentina exporta para uso farmacéutico.

Ambos países mejorarán el acceso bilateral para la carne vacuna.

El comunicado que emitió ayer la Casa Blanca

Eliminación de barreras no arancelarias

Argentina retira licencias de importación y elimina formalidades consulares para productos de EEUU.

Eliminación progresiva del impuesto estadístico para bienes estadounidenses.

Normas y certificaciones

Argentina aceptará estándares y certificaciones de EEUU e internacionales sin exigir evaluaciones adicionales.

Aceptará vehículos fabricados bajo normas de seguridad y emisiones estadounidenses.

Reconocerá certificados de la FDA para dispositivos médicos y fármacos.

Propiedad intelectual

Medidas contra el mercado de bienes falsificados.

Compromiso para mejorar normas de patentes, indicaciones geográficas y reducir el atraso en otorgamiento de patentes.

Donald Trump y Javier Milei

Sector agropecuario

Argentina abre su mercado a ganado vivo estadounidense y permitirá aves de corral dentro de un año.

No limitará términos usados en quesos y carnes.

Simplificación de registros para carne bovina, derivados y carne porcina.

Trabajo y derechos laborales

Argentina reafirma estándares laborales internacionales.

Adoptará la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso u obligatorio.

Medio ambiente

Medidas para combatir la tala ilegal.

Cumplimiento pleno del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca.

Impulso a la eficiencia en sectores como minerales críticos.

Seguridad económica y regulatoria

Coordinación contra prácticas comerciales distorsivas de terceros países.

Alineamiento en controles de exportaciones, seguridad de inversiones y combate a la evasión arancelaria.

Comercio digital

Argentina reconocerá a EEUU como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos.

No habrá discriminación contra servicios o productos digitales estadounidenses.

Reconocimiento de firmas electrónicas válidas según normas de EEUU.

Cooperación estratégica futura

Enfoque especial en minerales críticos y estabilización del mercado global de soja.

Revisión continua del acuerdo mediante mecanismos bilaterales ya existentes.