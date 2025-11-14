Economía

La cámara de empresas de EEUU celebró el acuerdo comercial y aseguró que impulsa la previsibilidad y competitividad del país

AmCham dijo que la potencial eliminación de barreras arancelarias y paraarancelarias va a mejorar la competitividad de las exportaciones locales

Guardar
La cámara destacó que el
La cámara destacó que el acuerdo está en línea con las tendencias de nearshoring y friendshoring promovidas por EEUU (Jaime Olivos)

AmCham, la cámara de empresas de Estados Unidos en Argentina, celebró el acuerdo alcanzado sobre Comercio e Inversión Recíprocos que anunciaron ayer ambos países y destacó la relevancia de promover acuerdos que refuercen la previsibilidad, la cooperación y la confianza.

Según la entidad que preside Mariana Schoua , CEO de Aconcagua Energía Generación, el entendimiento representa una “señal contundente de confianza mutua y de la visión estratégica compartida” para lograr más apertura e integración con las economías occidentales, “en un contexto global cada vez más fragmentado, competitivo e incierto, este paso demuestra que nuestro país tiene las condiciones necesarias para volver a ocupar un rol protagónico en el comercio internacional”.

“Estados Unidos es la principal economía y el mayor importador del mundo. En este escenario, el nuevo acuerdo coloca a la Argentina en una posición favorable, especialmente frente a los cambios que atraviesa el comercio global. El acuerdo anunciado abre la puerta a la consolidación de un canal bilateral de incentivos que permitirá dinamizar el comercio exterior, facilitar el intercambio y fortalecer el acceso a un mercado clave”, destacó AmCham en un comunicado.

Mariana Schoua, presidente de AmCham
Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina y CEO de Aconcagua Energía

Además, hizo foco en que la potencial eliminación de barreras arancelarias y paraarancelarias va a mejorar la competitividad de las exportaciones locales, “impulsando su internacionalización y posicionando al país como un destino atractivo para nuevas inversiones, especialmente en sectores estratégicos”.

“Este marco resulta coherente con la reconfiguración global de las cadenas de valor y con la creciente demanda de proveedores alternativos, en línea con las tendencias de nearshoring y friendshoring promovidas por los Estados Unidos. La competitividad relativa de la Argentina, combinada con sus ventajas sectoriales, crea una oportunidad concreta para integrarse a estos nuevos flujos comerciales y de inversión", se detalló.

La cámara resaltó que instrumentos como el acuerdo firmado “contribuyen a crear no solo condiciones más favorables para la producción, agregar valor a las cadenas ya existentes y generar empleo genuino, sino a bajar sustancialmente los costos para el consumidor argentino, potenciando de esa manera el crecimiento de nuestra economía”.

AmCham tiene más de 100 años de presencia en el país , nuclea unas 700 empresas que emplean directamente a 420.000 personas y representan 42 rubros de la actividad económica. Según sus cifras, aporta el 24% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 35% de las importaciones y el 45% de las exportaciones locales.

El acuerdo

Como destacó ayer Infobae, los puntos centrales del acuerdo que anunció ayer por la tarde la Casa Blanca, fueron los siguientes:

Apertura comercial y reducción de aranceles

  • Argentina dará acceso preferencial a productos estadounidenses (medicinas, químicos, maquinaria, tecnología, autos, dispositivos médicos y productos agrícolas).
  • EEUU eliminará aranceles a ciertos insumos y recursos que Argentina exporta para uso farmacéutico.
  • Ambos países mejorarán el acceso bilateral para la carne vacuna.
El comunicado que emitió ayer
El comunicado que emitió ayer la Casa Blanca

Eliminación de barreras no arancelarias

  • Argentina retira licencias de importación y elimina formalidades consulares para productos de EEUU.
  • Eliminación progresiva del impuesto estadístico para bienes estadounidenses.

Normas y certificaciones

  • Argentina aceptará estándares y certificaciones de EEUU e internacionales sin exigir evaluaciones adicionales.
  • Aceptará vehículos fabricados bajo normas de seguridad y emisiones estadounidenses.
  • Reconocerá certificados de la FDA para dispositivos médicos y fármacos.

Propiedad intelectual

  • Medidas contra el mercado de bienes falsificados.
  • Compromiso para mejorar normas de patentes, indicaciones geográficas y reducir el atraso en otorgamiento de patentes.
Donald Trump y Javier Milei
Donald Trump y Javier Milei

Sector agropecuario

  • Argentina abre su mercado a ganado vivo estadounidense y permitirá aves de corral dentro de un año.
  • No limitará términos usados en quesos y carnes.
  • Simplificación de registros para carne bovina, derivados y carne porcina.

Trabajo y derechos laborales

  • Argentina reafirma estándares laborales internacionales.
  • Adoptará la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso u obligatorio.

Medio ambiente

  • Medidas para combatir la tala ilegal.
  • Cumplimiento pleno del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca.
  • Impulso a la eficiencia en sectores como minerales críticos.

Seguridad económica y regulatoria

  • Coordinación contra prácticas comerciales distorsivas de terceros países.
  • Alineamiento en controles de exportaciones, seguridad de inversiones y combate a la evasión arancelaria.

Comercio digital

  • Argentina reconocerá a EEUU como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos.
  • No habrá discriminación contra servicios o productos digitales estadounidenses.
  • Reconocimiento de firmas electrónicas válidas según normas de EEUU.

Cooperación estratégica futura

  • Enfoque especial en minerales críticos y estabilización del mercado global de soja.
  • Revisión continua del acuerdo mediante mecanismos bilaterales ya existentes.

Temas Relacionados

AmchamAcuerdo comercial con EEUUEstados UnidosÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Unicef impulsa una alianza empresarial para proteger derechos de niños y adolescentes

El nuevo Consejo Empresarial por la Infancia y Adolescencia reúne a organizaciones que representan más de 10.000 empresas con el objetivo de fortalecer políticas y acciones que garanticen acceso a salud, educación y protección para la niñez argentina

Unicef impulsa una alianza empresarial

La minería argentina superaría los USD 25.000 millones en exportaciones hacia 2033

El desarrollo de minerales fundamentales y la expansión de nuevos proyectos de explotación configuran un escenario inédito en el comercio exterior del país

La minería argentina superaría los

COP30: diálogo entre sectores privados, la Iglesia y comunidades abre nuevas dinámicas para el debate socio-ambiental

Representantes de sectores diversos se reunieron para debatir desafíos y estrategias de adaptación social, educativos y productivos, con un enfoque especial en el respeto a los pueblos originarios y la inclusión de perspectivas territoriales

COP30: diálogo entre sectores privados,

La industria textil profundiza su crisis, con caída de producción, empleo y consumo: las cifras del sector

De acuerdo a números estadísticas de la industria, el sector está produciendo 20% menos que un año atrás. El impacto de las importaciones

La industria textil profundiza su

Carlos Melconian detalló las 4 carencias que le quedan a la Economía de Milei y el riesgo del “síndrome del tercer año”

El economista analizó reformas pendientes, mercados clave, entramado político y rol del apoyo financiero de Estados Unidos en un evento en Buenos Aires

Carlos Melconian detalló las 4
DEPORTES
El video del discurso de

El video del discurso de Franco Colapinto a los trabajadores de Alpine tras ser confirmado como titular para la temporada 2026 de la Fórmula 1

“Hay algunos electricistas, carpinteros y el director de una empresa”: la selección semi amateur que sorprende en Europa y sueña con clasificar al Mundial 2026

Quién es Santiago López, el portero que clasificó a México a los octavos de final del Mundial Sub-17

Con goles de Messi y Lautaro Martínez, Argentina derrotó a Angola en su último partido del año

Cuándo será el sorteo del Mundial, la chance de jugar la Finalíssima y la lista final de Scaloni: la agenda de la selección argentina hasta la Copa del Mundo 2026

TELESHOW
Palito Ortega suspendió todos sus

Palito Ortega suspendió todos sus shows del 2025 y su salud volvió a preocupar: “Hacia fin de año debería recuperarse”

Qué hacen los músicos de Oasis antes de los shows en Buenos Aires: paseos, saludos y la Guerra Fría de los Gallagher

Alejandro Fantino mostró cómo se recupera de la operación junto a su hijo Beltrán: “Día 1 superado”

El misterioso video de Gonzalo Gerber: “Vas caminando por la calle y sentís algo en la mano”

Las fotos del último adiós a Jorge Lorenzo en el cementerio de Chacarita: el dolor íntimo de familiares y amigos

INFOBAE AMÉRICA

Las acciones europeas cayeron por

Las acciones europeas cayeron por menores expectativas de un recorte de tasas en Estados Unidos

Descubren el verdadero significado de las ‘firmas ocultas’ del vidrio calado romano

Estados Unidos y Ecuador acordaron trasladar unos 300 solicitantes de asilo por año bajo un mecanismo de “tercer país seguro”

Sube la tensión entre China y Japón por Taiwán: Beijing pidió a sus ciudadanos que no viajen a la isla

Estados Unidos y aliados árabes piden al Consejo de Seguridad de la ONU que respalde el plan de paz de Trump para Gaza