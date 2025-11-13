El repunte económico en Argentina no logra revertir la caída del empleo

“Semáforo Amarillo de la Economía” de Infobae En Vivo

En el segmento “Semáforo Amarillo de la Economía” de Infobae En Vivo, Gonzalo Sánchez analizó junto a Maru Duffard, Ramón Indart y Lucía Crivelli la reciente suba de la inflación y los datos de caída de actividad en los sectores que históricamente más empleo generan en Argentina. “El caso más fuerte hoy es que los sectores que más empleo generan, como construcción, industria y comercio, siguen cayendo, y si no se revierte, la crisis puede llegar al mercado laboral, aunque la economía rebote”, sostuvo Sánchez durante la emisión.

En este contexto, el equipo de conductores desplegó un análisis profundo sobre los signos de advertencia encendidos por los datos oficiales y privados: aunque la macroeconomía muestra cierta calma y nuevos brotes verdes de actividad, los focos de desgaste económico están localizados justamente allí donde el empleo tiene mayor impacto social.

La discusión comenzó con una referencia obligada al salto inflacionario registrado, que alertó tanto a analistas como a la ciudadanía. Duffard contextualizó: “El índice de inflación bajó a un 2,3%, pero luego volvió a acelerarse. No es dramático, pero sí manifiesta que la inestabilidad post-electoral sigue incidiendo”.

Sánchez aportó que tal volatilidad responde también a la dinámica del dólar y resaltó que, aunque el debate público se muestra más sereno respecto a meses anteriores, empiezan a aflorar nuevas señales de advertencia. “Es como buscar la ‘luz amarilla’ cuando parece que todo marcha bien. Porque ahí está el punto de atención: cuando todos creen que la tormenta pasó, los problemas silenciosos pueden agravarse”, lanzó el conductor, en referencia a la situación del empleo.

Según datos de la consultora Empiria, citados en el programa, los sectores de construcción, industria y comercio han experimentado caídas importantes en su nivel de actividad: construcción cayó un 15%, industria un 12% y comercio un 7%. Lo llamativo –indicaron– es que justamente estos son los sectores que más empleos generan en el país: “Fíjense el tamaño y el número de los sectores de la economía argentina”, dijo Duffard mostrando el gráfico de Empiria. “Cuando se observa el promedio total de la economía cuyos indicadores comienzan a rebotar, los números pueden parecer positivos, pero la realidad es mucho más compleja cuando se desglosa por sector”.

“Esto es lo que Empiria, y otros economistas como Fernando Marul en sus intervenciones recientes, advierten: hay reactivación económica prevista para 2026 o 2027, si se sostiene la baja del riesgo país y la macro se mantiene estable. Sin embargo, el empleo puede convertirse en el verdadero problema si la recuperación de los sectores líderes en generación de puestos de trabajo no acompaña el rebote macro”, profundizó Duffard. Y agregó: “El problema del empleo es la verdadera luz amarilla. Si se reactiva solo la minería o el agro, como muestran los datos, estos no consiguen absorber al grueso de desempleados que pueden dejar comercio, industria y construcción”.

“En la industria de la construcción, la caída está asociada tanto a la paralización de obra pública como a la postergación de inversiones privadas frente a la incertidumbre política”, opinó Crivelli. Y remarcó: “La estabilidad es clave para destrabar inversiones demoradas, incluso en montos no tan grandes pero distribuidos a lo largo del país. Hay proyectos que están frenados esperando mayor certidumbre.”

Indart sumó que, en sus charlas semanales con empresarios pymes, la sensación común es de ‘aguantar’ esperando que la actividad repunte. “Muchos empresarios están recortando márgenes y, aunque aún no ven crisis, sí sienten el semáforo amarillo: su resistencia tiene un límite. Si la dinámica no cambia, deberán ajustar personal”, relató. Y advirtió que, aunque la crisis no es inminente, la fragilidad es palpable, sobre todo porque la reactivación del empleo no depende solamente de reformas laborales. “No te resuelve la reforma laboral si la actividad no se reactiva. Hoy el problema no es el costo de contratación, sino que no se produce ni se vende tanto como antes”, argumentó Duffard.

La comparación histórica con el segundo gobierno de Carlos Menem, donde el auge económico coincidió con la desaparición silenciosa de puestos fabriles, sirvió de ejemplo: “En ese momento, algunos indicadores iban para arriba y, sin embargo, en el conurbano, menos trabajadores tomaban el colectivo para ir a la fábrica. A veces, la película que se ve en la superficie tapa una realidad subterránea que puede explotar después”.

En paralelo, se abordó el crecimiento del endeudamiento familiar. Duffard citó la reciente Encuesta Permanente de Hogares que revela que un 37,4% de los hogares recurrió a ahorros para gastos de subsistencia en 2025. “No es endeudarse para comprar un televisor, sino para comprar comida”, enfatizó. Además, creció un 28,9% el uso de tarjetas de crédito o pago fiado entre 2023 y 2025, lo que demuestra una presión persistente sobre el ingreso disponible. “Antes, gastos como alquiler, luz y transporte eran residuales respecto del salario. Hoy absorben gran parte del ingreso mensual”, explicó.

Esta precarización, arguyeron, es un signo de alerta al cual hay que atender antes de que la situación se torne insostenible: “No se trata de alarmar sino de mirar dónde están las fisuras y anticipar medidas”, propuso Indart.

El equipo reflexionó también sobre la dificultad de recuperar salario real y el impacto de la apertura importadora. La comparación con la industria china y la caída de proyectos de inversión local dejó en evidencia lo desafiante que resulta competir globalmente: “Si es más barato importar un barbijo desde China, ¿por qué se va a fabricar acá?”, preguntó Duffard, aunque destacaron matices: “La producción local todavía tiene ventajas en logística y disponibilidad inmediata, pero necesita acompañamiento de mejoras tributarias y estabilidad”.

Respecto al salario docente, se mencionó que actualmente un sueldo de $1.300.000 para una jornada completa no logra cubrir totalmente las necesidades, lo que acentúa el malestar en sectores claves. “La luz amarilla hoy está también sobre los ingresos. El Gobierno aún no explica cómo va a conseguir que un salario promedio resulte suficiente para vivir, más allá de la estabilidad macro”, apuntó Sánchez.

Finalmente, el intercambio giró sobre la importancia de contar con un presupuesto nacional aprobado, que permita planificar asignaciones de recursos y remuneraciones estatales. Sin un norte claro en este sentido, advirtieron, el riesgo es acentuar la incertidumbre y desalentar inversiones e iniciativas orientadas a la reactivación.

A modo de cierre, coincidieron en que el panorama no es de crisis inminente, pero sí de señales claras que deben ser atendidas. “No es estacional”, resumió Indart. “Este semáforo amarillo es para evitar la colisión; la economía puede crecer, pero si el empleo no acompaña el rebote, el conflicto social podría recrudecer”.

El debate demostró la robustez del análisis colectivo realizado por los conductores, quienes, desde el estudio del programa de la mañana, cruzan datos, testimonios y experiencia para leer entre líneas lo que muestran los números oficiales y lo que se percibe en la vida real.

