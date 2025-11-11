Economía

Vicentin tiene nuevo dueño: la santafesina Grassi ganó el proceso judicial y se prepara para comandar la polémica cerealera

Así lo decidió el juez Fabián Lorenzini, quien entendió en el proceso preventivo y cramdown de esta empresa que llegó a facturar USD 4.300 millones por año y que intentó expropiar Alberto Fernández

Guardar
Una de las planta de
Una de las planta de la malograda Vicentin

La agroexportadora Vicentin, la misma que quiso expropiar Alberto Fernández y estuvo al borde de la quiebra, tiene nuevo dueño: la histórica cerealera santafesina Grassi.

Así lo decidió el juez de Reconquista, Santa Fe, Fabián Lorenzini, quien entendió en el proceso preventivo de esta empresa que llegó a facturar USD 4.300 millones por año y a competir contra las multinacionales del sector, y comando como última instancia el cramdown.

El cramdown es un salvataje previo a la quiebra en el que terceros pueden ofertar para quedarse con la firma. Allí compitieron Grassi y el consorcio de Molinos Agro (MOA) y Louis Dreyfus Company (LDC), la asociación de la rama rural del Grupo Pérez Companc con la multinacional de origen francés.

“Por presentado el informe de la Sindicatura, y verificados por Secretaría los horarios de presentación en el expediente concursal de los escritos de Grassi SA y MOA SA y LDC SA, respectivamente; téngase presente. En mérito a lo antedicho, hágase saber que el primero en comunicar la obtención de conformidades suficientes para la aprobación del acuerdo preventivo ha sido Grassi SA”, detalló el escrito firmado por Lorenzini, donde se aclara que los “legitimados procesales concursales” podrán impugnar el acuerdo dentro del plazo de cinco días.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

VicentinGrassiExportación de granosÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Wall Street cotiza con resultados mixtos mientras Nvidia vuelve a caer

El retroceso de las acciones de la empresa impacta negativamente al S&P 500 este martes, mientras otros sectores obtienen ganancias y el mercado estadounidense experimenta volatilidad tras el repunte registrado al inicio de la semana

Wall Street cotiza con resultados

Warren Buffett publicó su carta de despedida: los 11 consejos para las finanzas y la vida

El empresario estadounidense relató recuerdos y transmitió sugerencias en su última comunicación pública como director de Berkshire Hathaway

Warren Buffett publicó su carta

A más de un año del anuncio, por qué los proyectos automotrices todavía no entran al RIGI

A mediados de 2024 se sancionó el programa de beneficios para grandes inversiones. Aunque hay varios proyectos que podrían ingresar, quedan 9 meses de plazo y siguen las trabas que complican su aplicación

A más de un año

Subastan más de 170 productos electrónicos incautados en la Aduana: qué se puede encontrar y a qué precios

El remate fue organizado por ARCA y se realizará el próximo jueves 13. Habrá precios base desde $15.000

Subastan más de 170 productos

Luz verde a Valgrande, el nuevo barrio de Alcobendas que contempla la construcción de 8.600 viviendas, el 54% protegidas

El Pleno Municipal de la localidad madrileña aprueba el plan parcial que permitirá desarrollar uno de los mayores proyectos urbanísticos del norte de Madrid, con una inversión de 2.300 millones de euros

Luz verde a Valgrande, el
DEPORTES
Investigarán a más de 1000

Investigarán a más de 1000 futbolistas por el escándalo de apuestas y amaños de partidos que sacude al fútbol de Turquía

Barco reveló cuál fue su plan para volver a la selección argentina, contó qué le pidió a Paredes tras el Superclásico y dejó una frase sobre Boca

Preocupación en Inglaterra: la violenta escena que vivieron una figura de la Premier League y su familia con un grupo de ladrones en su mansión

Las fotos de los nietos de Donald Trump con Lionel Messi y los jugadores de Inter Miami en el partido ante Nashville

El cronograma de la última fecha del Torneo Clausura que definirá los clasificados a los playoffs, los descensos y el boleto a las Copas

TELESHOW
La lucha de una madre,

La lucha de una madre, la música de Ricardo Arjona y una causa solidaria: la historia que conmovió a Guido Kaczka

Fede Hoppe celebró su primer cumpleaños como papá: mar, relax y una experiencia inolvidable para su hija

El conmovedor homenaje de Araceli González a su madre: “Cuidó de nosotros sola y con mucha dignidad”

Wanda Nara habló del reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi: su reacción ante la consulta por la China Suárez

El consejo de Evangelina Anderson a Valentina Cervantes antes de su salida de MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

Qué significa la bandera verde

Qué significa la bandera verde que se usará en una playa de la Patagonia

Warren Buffett publicó su carta de despedida: los 11 consejos para las finanzas y la vida

El impactante momento en que colapsa un puente de 758 metros en China pocos meses después de su inauguración

Lana Del Rey definió a esta canción como la más icónica: “Ha sido el tema de mi carrera”

Carolino: el acueducto que supo ser el puente más largo de Europa y sigue de pie