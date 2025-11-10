A pesar de la mayor oferta, el precio promedio de los 10 autos más vendidos aumentó 59% en un año

La mayoría de los argentinos compran autos casi un 60% más caros que un año atrás. (Imagen ilustrativa Infobae)

En un mercado automotor que está creciendo un 40% en ventas respecto al año pasado y especialmente en variedad de modelos y cantidad de marcas por el nuevo escenario económico, mantener una buena cuota de productos es cada vez más difícil para todos los actores del mercado.

A lo largo de 2025 reaparecieron modelos de segmento A, los conocidos citycar, llegaron muchos asiáticos en todos los segmentos, se multiplicó la cantidad de B-SUV y C-SUV y empezaron a llegar los autos híbridos y eléctricos del cupo habilitado por el Gobierno para promover la movilidad sustentable y empujar los precios generales a la baja.

Lo curioso es que a pesar de tener una mayor oferta, que según las reglas del comercio debería ser condición esencial para que bajen los precios y se generen más ventas, el precio promedio que paga la mayoría de los usuarios argentinos por un vehículo 0 km es considerablemente más alto que el de un año atrás.

El Fiat Mobi era el auto más accesible en octubre de 2024 con un precio de $19.550.000. Hoy es el Renault Kwid que cuesta $25.610.000

La comparación interanual

En noviembre de 2024, con casi 300 versiones entre todos los modelos de las 10 marcas que venden autos en Argentina en pesos y que son referencias del mercado, el precio promedio de un vehículo 0 km era $38.990.000, considerando que el modelo más accesible era el Fiat Mobi con $19.550.000 y el más caro era el SUV 4x4 Toyota SW4 GR-Sport en 78.951.000 pesos.

Un año más tarde, noviembre de 2025, con 250 versiones de modelos de los mismos fabricantes, el precio promedio de un auto 0 km subió un 31% y pasó a ser de $51.153.862, con otro auto como el más barato, el Renault Kwid ($25.610.000) y también otro modelo como el vehículo de mayor precio, la pick-up Volkswagen Amarok Black Style V6 ($96.279.100).

El año pasado, entre los 10 modelos más vendidos del mercado en octubre el precio promedio que pagaron los argentinos fue de $41.070.386. En esa lista estaban los Toyota Hilux, Yaris, Corolla Cross y Corolla, los Volkswagen Amarok, Polo y Taos, el Fiat Cronos, el Peugeot 208 y la Ford Ranger.

Pero este año, con una lista de modelos que en el décimo mes del año no tiene a los Toyota Corolla, Corolla Cross y Vollkswagen Taos, y que en su lugar muestra a los Volkswagen Tera, Ford Territory y Chevrolet Tracker, el precio promedio de los diez autos más vendidos pasó a ser de $65.495.434, es decir que aumentó un 59 por ciento.

La llegada de autos de alta gama como el Renault Koleos también impacta en la suba del precio promedio de las marcas

Marca por marca

Para entender el fenómeno, se puede observar el precio promedio de las marcas en octubre de 2025 y en el mismo mes un año antes.

La que menos aumentó fue Chevrolet, que tenía un precio de $36.596.000 y hoy tiene uno de $45.674.000, lo que representa una suba del 25%. Luego viene Citroën, que pasó de un precio promedio de $33.682.000 al actual de $42.406.000, es decir un incremento del 26 por ciento.

Inmediatamente después aparecen las otras dos marcas de Stellantis, Fiat, que pasó de un promedio de precios de $34.112.000 a los actuales $43.393.000, y Peugeot, que tenía un precio promedio de $37.223.000 y ahora está en $47.420.000, en ambos casos hay una suba del 27%. Con el mismo incremento está Ford, que no tiene autos económicos en su portafolio, tenía el año pasado un precio promedio de $51.640.000 y en 2025 subió un 27% con un precio de $65.778.000.

Las pick-up siguen siendo el vehículo nacional y regional más caro del mercado

Finalmente, las marcas que más aumentaron fueron Volkswagen, que tenía su precio promedio en 2024 en $44.050.000 y en 2025 es de $57.525.000, un 30% de incremento; Toyota, que estaba en 2024 con un precio de $42.900.000 y este año es $57.876.000, lo que implica un aumento contando todos los modelos de un 35%; y Renault, que pasó de un precio de $35.366.000 a $50.226.000, una suba grande del 42%.

Como se puede ver, cuatro marcas quedaron por debajo del aumento del precio promedio de un año a otro, aunque la mayoría muy cerca del 30%. En cambio, las tres automotrices que aumentaron más fueron considerablemente por encima, particularmente por la incorporación de más modelos de media y alta gama que de autos accesibles. Subió el nivel de precios pero subió el nivel de ventas a esos valores, lo que es una buena noticia para el sector.