Para el Financial Times, Milei desafía a inversores y se niega a dejar flotar al dólar

El presidente argentino Javier Milei ha reafirmado su decisión de mantener el control sobre el peso argentino, desestimando las presiones de inversores que reclaman una flotación libre de la moneda. En una entrevista con el Financial Times, Milei defendió su estrategia económica y anunció que profundizará las reformas de mercado, al tiempo que consolidará su alianza con el presidente estadounidense Donald Trump.

Tras obtener una victoria más amplia de lo previsto frente a la oposición peronista, Milei manifestó su intención de acelerar la transformación económica del país. “Tenemos que asegurarnos de poder eliminar las ideas socialistas que han arruinado este país durante cien años”, declaró Milei al Financial Times. El mandatario explicó que mantendrá el peso dentro de bandas de flotación progresivamente más amplias frente al dólar estadounidense, al menos hasta las elecciones de finales de 2027, con el objetivo de moderar la volatilidad crónica de la economía argentina. Descartó las críticas que atribuyen a esta política la sobrevaluación de la moneda a comienzos de este año y subrayó: “Tenemos un programa y lo vamos a seguir manteniendo”.

La política cambiaria de Milei ha sido objeto de debate entre bancos de inversión, que consideran que el presidente debería aprovechar el renovado optimismo de los mercados tras las elecciones para liberalizar el tipo de cambio y reconstruir las reservas, especialmente después de que el régimen actual enfrentara ataques en octubre. En un hecho inédito en lo que va del siglo, el Tesoro de Estados Unidos intervino para comprar pesos y anunció una línea de crédito de USD 20 mil millones cuando una corrida cambiaria amenazaba las posibilidades electorales de Milei. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que haría lo necesario para rescatar a un aliado estratégico clave.

Milei, aludiendo a la intervención estadounidense, señaló: “El Tesoro de Estados Unidos hizo intervenciones oportunas cuando vio una oportunidad de negocio”, en referencia a la descripción de Bessent sobre el peso como “subvaluado” en octubre, una visión que contrastaba con la de muchos economistas locales que sostenían que la moneda estaba sobrevaluada. El presidente desafió a sus críticos preguntando: “¿Qué creen que vale más? ¿El juicio de un experto que ha sido muy exitoso y tiene detrás al Tesoro norteamericano, como el señor Bessent, o un grupo de tontos locales?”.

Desde la victoria electoral de Milei, la presión sobre el tipo de cambio ha disminuido y el peso se ha fortalecido dentro de su rango objetivo. El mandatario aseguró que no planea modificar el diseño de las bandas, cuyos límites superior e inferior se amplían un uno por ciento cada mes, y anticipó que “a ese ritmo, serán mucho más amplias en dos años”. Añadió: “Las bandas están diseñadas para abrirse con el tiempo, y llegará el momento en que serán irrelevantes”.

Milei argumentó que el “aumento en la demanda de dinero” previsto para los próximos meses, a medida que se disipa la incertidumbre electoral y la economía se reactiva, facilitará la compra de dólares para las reservas del Banco Central. Sostuvo que los inversores que piden una flotación libre han sido influidos por “economistas y consultoras locales, que sistemáticamente se han equivocado en esto”.

El presidente relató que Bessent acordó durante una visita a Buenos Aires en abril —cuando Argentina pasó de un tipo de cambio fijo a uno flotante dentro de bandas— que el gobierno podría enfrentar ataques de sus opositores antes de las elecciones de medio término y que podría necesitar apoyo del mercado. El propio Bessent declaró el mes pasado que el respaldo a Argentina forma parte de una nueva “doctrina Monroe económica”, en la que Estados Unidos busca reafirmar su influencia en América Latina y frenar la expansión de China. Milei celebró este giro: “Estados Unidos ha decidido abiertamente ser el líder de la región y lo celebro con fuerza. Antes, Estados Unidos se preocupaba por ayudar a quienes no eran aliados, alimentando a sus propios enemigos. Hoy han hecho un giro copernicano, que es fabuloso. Es decir: apoyo a los aliados y ningún apoyo a los no aliados. Me parece brillante”.

En el plano internacional, Milei expresó su respaldo total a Trump en el uso de las fuerzas armadas estadounidenses para destruir lanchas rápidas que transportan drogas en el Caribe y el Pacífico. Además, manifestó estar “totalmente de acuerdo” con la presión ejercida por Trump sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien calificó de “narcodictador”.

El presidente destacó que el repunte de los activos argentinos tras la victoria de su partido La Libertad Avanza en las elecciones de medio término “nos hace ser optimistas” respecto a un posible regreso de Argentina a los mercados globales de capitales el próximo año. “Creo que en 2026 Argentina estará en el mercado. Y la línea de swap [con Estados Unidos] cubrirá la posición de liquidez de Argentina si no puede refinanciar sus deudas. Es decir, Argentina no entrará en default. Nuestro compromiso con el pago de la deuda es inquebrantable”, afirmó Milei al Financial Times.

Bessent también mencionó una facilidad de USD 20 mil millones financiada por bancos privados para invertir en deuda soberana argentina. Milei reconoció que las negociaciones “llevarán tiempo”, pero insistió en que el plan sigue vigente. El Fondo Monetario Internacional respaldó las reformas de Milei con un préstamo de USD 20 mil millones en abril, lo que eleva la deuda total del país con el organismo a USD 56 mil millones.

Aunque Milei ha logrado contener la grave inflación heredada, la economía argentina se ha estancado en los últimos meses. Los recortes de gasto y el aumento de las tasas de interés para frenar la inflación han restringido el acceso al crédito para las empresas y reducido el poder adquisitivo de los consumidores. El presidente anunció que presentará al Congreso este año reformas laborales y fiscales para reactivar la economía.

Milei aseguró: “Estamos poniendo en marcha todos los motores de crecimiento”, y sostuvo que mantener el equilibrio fiscal, reducir impuestos y desregular permitiría que el crecimiento pase del cuatro por ciento proyectado este año a “entre siete y diez por ciento anual a partir del próximo año”. La reforma fiscal busca eliminar veinte impuestos y devolver USD 500 mil millones a los bolsillos de los argentinos para 2031, al final de un hipotético segundo mandato de Milei. Además, la flexibilización de las leyes laborales permitiría incorporar al sector formal a parte del 42 por ciento de los argentinos que trabajan en la informalidad.

En su despacho de la Casa Rosada, con una motosierra artesanal de bronce sobre la mesa —símbolo de su campaña—, Milei reiteró su compromiso de reducir el tamaño del Estado argentino, que representaba el 42 por ciento del PIB al asumir el cargo. “Apuntamos a llevar el gasto público al 25 por ciento del PIB. Ya hemos recortado once puntos porcentuales, nos quedan seis por recortar”, afirmó.

Analistas advierten que para aprobar sus reformas, el partido de Milei, que aún no tiene mayoría en el Congreso, deberá forjar alianzas con partidos opositores moderados o gobernadores provinciales que controlan bloques legislativos. La renuncia del jefe de gabinete Guillermo Francos, principal negociador político de Milei, generó inquietud entre los inversores. El presidente anunció que las negociaciones estarán ahora a cargo del nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, miembro del PRO de Mauricio Macri, a quien describió como “un hombre de diálogo y consenso”.

Milei subrayó su voluntad de construir coaliciones políticas “a través de los hechos”, citando discursos conciliadores y una reunión con veinte de los veinticuatro gobernadores regionales de Argentina. El mandatario consideró que América Latina atraviesa un “renacimiento liberal” y expresó su esperanza de que las próximas elecciones en varios países importantes de la región den lugar a gobiernos conservadores: “Esperamos que la ola azul continúe. Ya hemos tenido suficientes rojos”.

Desde la Casa Rosada, Milei afirmó no tener dudas de que “el fracaso de la ideología woke ha quedado demostrado”. Según el presidente, el mundo se encamina hacia un nuevo orden con tres bloques: uno liderado por Estados Unidos, otro por Rusia y un tercero por China. “En este orden mundial, Estados Unidos entiende que su bloque está en América, y sin duda, nosotros somos su mayor aliado estratégico”, concluyó Milei al Financial Times.