Economía

Ley impositiva 2026: los empresarios bonaerenses pidieron cambios en Ingresos Brutos por su fuerte impacto en pymes

Distintas entidades reclamaron al gobierno de la provincia de Buenos Aires bajar la presión fiscal, en el marco de una nueva ley

Guardar
Las cámaras empresarias aseguran que
Las cámaras empresarias aseguran que Ingresos Brutos es un tributo completamente distorsivo

Las cámaras empresariales de la provincia de Buenos Aires remarcaron la necesidad de actualizar la base no imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, luego de conocerse la Ley Fiscal Impositiva 2026. Buscan un alivio en la presión fiscal sobre las pymes para recuperar competitividad.

“Durante los últimos dos años, la falta de aprobación de la Ley impidió la actualización del monto de facturación, lo que provocó que numerosas pequeñas y medianas empresas bonaerenses que antes no estaban alcanzadas por este impuesto hoy deban tributar, aun cuando sus niveles de facturación no se hayan incrementado o incluso se hayan reducido en términos reales”, manifestaron la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Confederación Económica (CEPBA), la Federación Económica (FEBA) y la Unión Industrial bonarense (UIPBA) mediante un comunicado.

Considerando la inflación acumulada en el período, la base no imponible debería actualizarse a un piso aproximado de $4.600 millones, a fin de restablecer las condiciones originales del régimen correspondiente a la última aprobación en 2023 y así “evitar que la falta de actualización continúe afectando la competitividad y sustentabilidad del entramado productivo bonaerense”.

Según las empresas bonaerenses, la
Según las empresas bonaerenses, la base no imponible debería actualizarse a un piso aproximado de $4.600 millones (Unión Industrial Provincia de Buenos Aires)

“Cualquier actualización por debajo de ese valor denota un aumento del impuesto para las Pymes”, afirmaron las cámaras.

En cuanto a las alícuotas, las entidades empresarias consideran prioritario revisar las que se aplican a los sectores de papel y cartón, y a la industria cervecera. Ambos rubros tributan muy por encima del promedio de la actividad manufacturera, lo que genera un efecto negativo sobre su competitividad y sobre el conjunto del entramado productivo de la provincia de Buenos Aires.

Resaltan que el cartón, por un lado, es un insumo transversal a todas las cadenas de valor, utilizado por la industria de alimentos, bebidas, farmacéutica, química, textil, autopartista, entre muchas otras. “El 3% que se aplica a este producto duplica la carga de la mayoría de los sectores industriales (1,5%), por lo que impacta directamente en la estructura de costos de toda la producción bonaerense", sostiene el comunicado.

Por su parte, la cerveza representa un caso emblemático de producción local integrada, ya que su cadena de elaboración se origina en la cebada, cultivada en su totalidad en territorio bonaerense.

Advierten por el impacto de
Advierten por el impacto de Ingresos Brutos en toda la estructura de costos (Canva)

Se trata de una actividad con alto potencial para generar empleo y valor agregado, por lo que las entidades sostienen que debería ser promovida mediante políticas industriales, en lugar de soportar una alícuota del 4%, superior incluso a la vigente en otras provincias con fuerte producción cervecera.

Ante este escenario, las organizaciones empresarias presentaron una solicitud formal a referentes del Poder Legislativo para que se revise y adecue la estructura de alícuotas que alcanzan a esos sectores, en consonancia con los objetivos de competitividad, inversión y generación de empleo industrial que la provincia de Buenos Aires busca consolidar.

También, hicieron el pedido al Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, “a fines de reiterar la necesidad de eliminar la presión de II.BB. a la industria y, en la inmediatez, rever la excesiva alícuota que se aplica a dichos sectores”.

“Es necesario debatir en profundidad este esquema impositivo que daña todo el sistema productivo bonaerense. Ingresos Brutos es un tributo completamente distorsivo que penaliza el valor agregado y resta competitividad a los productos manufacturados”, afirmaron.

“Es necesario debatir en profundidad
“Es necesario debatir en profundidad este esquema impositivo que daña todo el sistema productivo bonaerense", expresa el comunicado

“El sector empresario bonaerense tiene la firme convicción de trabajar y cooperar en el desarrollo de una propuesta con el objetivo de poder generar una estrategia productiva que sea capaz de fomentar el desarrollo económico con una nueva estructura tributaria más equilibrada que haga más competitivos a los productos provinciales”, agregaron.

Qué dice la Ley Fiscal Impositiva 2026

Puntualmente, el proyecto en cuestión indica que en el caso del impuesto sobre los Ingresos Brutos, no se prevé ninguna modificación en las alícuotas, aunque se actualizan los montos de facturación anual que permiten a las micro, pequeñas y medianas empresas acceder a tasas reducidas según el sector productivo.

En los impuestos patrimoniales, se propone una estructura más equitativa sobre los bienes inmuebles y automotores: se mantiene la carga tributaria para las propiedades urbanas y rurales, mientras que en el Impuesto Automotor se introduce una reducción acompañada de una mejora en la progresividad.

En cuanto al Impuesto de Sellos, no se contemplan cambios ni en su estructura ni en sus alícuotas.

Temas Relacionados

ingresos brutosimpuestosbuenos airesúltimas noticiasindustria

Últimas Noticias

Rodrigo Paz anuncia incentivos fiscales para el sector productivo y una cumbre empresarial el viernes

El presidente electo de Bolivia regresó al país tras un viaje a EEUU y Panamá donde mantuvo negociaciones para ejecutar su plan económico. Convocó a un encuentro con empresarios privados para el día previo a su posesión

Rodrigo Paz anuncia incentivos fiscales

Trump presiona a los senadores republicanos para que pongan fin al cierre del gobierno

El presidente afirma que el bloqueo legislativo fue un factor negativo importante para el Partido Republicano en las elecciones locales. El “shutdown” está a punto de ser el más largo de la historia

Trump presiona a los senadores

El Banco Central aprovechó la calma del dólar para bajar una tasa de interés clave que afecta a préstamos y plazos fijos

La entidad monetaria ajusta el costo del dinero local después de los últimos movimientos en la plaza financiera y la apreciación de la demanda de pesos

El Banco Central aprovechó la

Becas Progresar de ANSES: quiénes pueden solicitarla hasta el 30 de noviembre

Sigue abierta la inscripción a las Becas Progresar Trabajo, el programa de ANSES que brinda apoyo económico a quienes buscan completar sus estudios o formarse profesionalmente

Becas Progresar de ANSES: quiénes

Uno por uno, cuáles son los 10 autos 0 km más baratos en noviembre

El piso del mercado subió a 25 millones de pesos pero se achicó la brecha entre el más barato y el más caro de ese listado de modelos más accesibles. El detalle de cada uno

Uno por uno, cuáles son
DEPORTES
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El padre de Lamine Yamal anunció su compromiso con una joven 16 años menor y encendió el debate

El lujoso detalle en el contrato de Memphis Depay que abrió las puertas a la polémica con Corinthians

Argentina presentó su camiseta titular para la Copa del Mundo 2026: el álbum de todas las casacas de la Selección en los Mundiales

De Riquelme a Batistuta: el informe que reveló los 5 futbolistas argentinos que más nombres inspiraron en Brasil

TELESHOW
El conmovedor recuerdo de Marta

El conmovedor recuerdo de Marta Fort a Ricardo el día de su cumpleaños: “Me hubiera gustado compartir esto con vos”

Juana Viale habló de su ausencia en el cumpleaños de Marcela Tinayre: “No vivo de los rumores”

La reacción de Ivana Figueiras luego de las duras comparaciones que recibió con la China Suárez

Wanda Nara replicó uno de sus looks más emblemáticos para la gala nostálgica de MasterChef Celebrity

La furia de Tamara Báez por el hostigamiento de una seguidora por su aspecto físico: “¿No tenés vida?"

INFOBAE AMÉRICA

Cuando San Martín viajó a

Cuando San Martín viajó a Italia y lo declararon muerto

Rodrigo Paz y Edmand Lara reciben las credenciales de gobernantes con llamados a la unidad

Rodrigo Paz anuncia incentivos fiscales para el sector productivo y una cumbre empresarial el viernes

Becas Progresar de ANSES: quiénes pueden solicitarla hasta el 30 de noviembre

El modelo colombiano de cultura empresarial que llegó a Harvard