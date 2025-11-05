Economía

El gobierno bonaerense eximió del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones: cómo acceder

Los productores tendrán los beneficios de exenciones y prórrogas del tributo rural por los daños provocados por las inundaciones

La medida alcanza a explotaciones con pérdidas superiores al 50%. REUTERS/Stephane Nitschke/Archivo

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) dispuso beneficios de exención y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural para campos afectados por graves inundaciones en 19 distritos bonaerenses durante 2025.

Las intensas lluvias que se registraron en Buenos Aires profundizaron una situación crítica para los productores agropecuarios, con amplias zonas del centro y este de la provincia bajo agua.

Según las primeras estimaciones de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) tras el último temporal, más de cinco millones de hectáreas quedaron afectadas y permanecerán fuera de producción durante los próximos meses.

La medida alcanza a explotaciones con pérdidas superiores al 50% de su capacidad productiva y se enmarca en una política del gobierno provincial destinada a mitigar el impacto de las contingencias climáticas sobre la actividad agropecuaria.

Los distritos beneficiados son Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, Nueve de Julio, Puan, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo e Hipólito Yrigoyen, todos formalmente reconocidos en situación de emergencia o desastre agropecuario.

La medida incluye además prórrogas automáticas en los pagos de créditos otorgados por el Banco Provincia y reprogramaciones de otras obligaciones crediticias

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, remarcó que “estos beneficios están dirigidos exclusivamente a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos y vieron comprometida su producción por inundaciones o sequías”.

Girard explicó además que la asistencia se otorga con base en criterios de transparencia, después de un monitoreo técnico que valida el grado de afectación de cada campo y distrito.

La articulación entre las distintas áreas del gobierno provincial y los municipios surgió como uno de los ejes centrales para la implementación de esta política. “La declaración de emergencia o desastre puede ser individual —en campos específicos— o a nivel distrital. En todos los casos, la Provincia realiza un monitoreo técnico riguroso para validar los daños y definir los beneficios de forma transparente y equitativa”, puntualizó Girard.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard

La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (CEDABA) será la encargada de analizar la documentación aportada por los productores afectados y aprobar las declaraciones correspondientes tras confirmar los niveles de afectación productiva, según precisaron desde ARBA.

Cómo acceder al beneficio

La normativa vigente establece que quienes soliciten el certificado de emergencia o desastre deben acreditar un impacto negativo de al menos el cincuenta por ciento en su capacidad productiva en zonas bajo emergencia oficializada, mientras que para casos catalogados como desastre la afectación mínima requerida asciende al 80 por ciento.

Esta certificación debe gestionarse ante el Ministerio de Desarrollo Agrario, adjuntando la documentación otorgada por el ARCA que respalde la realización de actividad agropecuaria.

Mientras duren los beneficios, ARBA suspende las ejecuciones fiscales durante seis meses y otorga prórrogas automáticas en los vencimientos de créditos con el Banco Provincia, como parte de las medidas para ganar tiempo y brindar alivio financiero a los afectado.

ARBA suspende las ejecuciones fiscales durante seis meses. REUTERS/Sergey Pivovarov/archivo

Vale recordar que grandes extensiones rurales quedaron bajo agua y las proyecciones productivas sufrieron recortes importantes, especialmente en los municipios incluidos en el alcance de la política provincial.

Desde la administración bonaerense indicaron que la decisión busca garantizar que los productores agropecuarios mantengan su actividad y el empleo rural, evitando procesos de desinversión o abandono de tierras a raíz de las pérdidas sostenidas.

“Nuestra tarea es acompañar a los sectores que producen, generando alivio fiscal en situaciones de emergencia, con una mirada justa y solidaria del sistema tributario”, expresó Girard.

El monitoreo de las condiciones climáticas y la actualización del alcance geográfico de estas medidas continúa en agenda, según confirmaron desde la sede de ARBA.

La posibilidad de incorporar nuevos distritos afectados dependerá del resultado de los relevamientos periódicos realizados por los equipos técnicos del gobierno provincial y CEDABA.

