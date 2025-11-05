Economía

Con mayores ventas al exterior, Mastellone obtuvo un resultado operativo positivo superior a $5.000 millones

El desempeño de la firma responde a un aumento en los volúmenes de venta, tanto en el mercado interno como en las exportaciones, y por mayores niveles de procesamiento de materia prima láctea

La empresa mostró una mejora
La empresa mostró una mejora en el desempeño operativo durante los primeros nueve meses del año

Mastellone Hermanos presentó su estado financiero intermedio consolidado correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2025 ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según datos difundidos por la compañía y confirmados por fuentes del mercado, la empresa obtuvo un resultado operativo positivo de alrededor de $5.143 millones, impulsado principalmente por una mejora en el desempeño comercial y un mayor volumen de ventas tanto en el mercado interno como en el externo.

Los resultados surgen del balance publicado recientemente, donde se observa que, si bien el entorno macroeconómico continuó siendo complicado, la firma registró una recuperación en su actividad central y en su capacidad de procesamiento de materia prima láctea.

De acuerdo con fuentes consultadas, “se empiezan a ver reflejados mayores volúmenes de ventas en el mercado interno, en línea con una recomposición gradual del consumo y una estrategia comercial orientada a consolidar participación en categorías clave”. Al mismo tiempo, señalaron que se verificó “un aumento considerable en los volúmenes de venta vinculados con su operación de comercio exterior, con precios internacionales que se sostuvieron en niveles favorables para los commodities lácteos”.

Evolución de ingresos y costo de ventas

En el acumulado de los primero nueve meses del año, los ingresos consolidados alcanzaron los $1.289.323 millones, frente a los $1.341.022 millones registrados en igual período del año anterior. Aunque el monto total de ventas muestra una leve reducción, el costo de ventas también evidenció una moderación, ubicándose en $906.385 millones frente a $952.371 millones del mismo período de 2024. Esto permitió obtener una ganancia bruta de $382.938 millones, apenas por debajo del registro de $388.651 millones del año previo.

La compañía habría registrado mayores
La compañía habría registrado mayores volúmenes de venta al exterior, favorecida por mejores precios internacionales

Mastellone también mantuvo niveles significativos de gastos de comercialización, que totalizaron $329.150 millones, junto con gastos de administración por $37.652 millones. La suma de estos rubros sigue ocupando un peso importante dentro de la estructura operativa, aunque se compensó parcialmente con ingresos financieros y otros resultados operativos positivos que mejoraron la posición final del negocio en términos operativos.

En los meses analizados, las fuentes del mercado consultadas indicaron que la compañía registró un resultado operativo positivo de $5.143 millones. Según indicaron, este desempeño se explica por un mayor volumen de ventas en el mercado interno y por un incremento significativo en las operaciones de comercio exterior.

En efecto, la empresa logró colocar un mayor volumen de productos en mercados internacionales con precios de los commodities lácteos que se mantuvieron en niveles favorables respecto de períodos anteriores. Al mismo tiempo, se señaló que durante el período en cuestión se verificó un mayor procesamiento de materia prima láctea, lo que permitió acompañar el crecimiento de la demanda interna y externa.

Aumento de exportaciones y mejores precios internacionales

El desempeño en comercio exterior fue uno de los elementos más destacados del período. Según fuentes especializadas en la materia, Mastellone logró incrementar de manera significativa los volúmenes exportados, acompañando una tendencia de recuperación de los precios internacionales de la leche en polvo y otros derivados lácteos.

“Los valores internacionales de los commodities lácteos mostraron una mejora más que significativa respecto de años anteriores”, indicaron las voces del mercado. Esto habría contribuido a compensar parcialmente la presión que aún ejercen los costos logísticos y la volatilidad cambiaria. Además, la colocación de productos con mayor valor agregado y la continuidad de acuerdos comerciales en mercados regionales y extrarregionales permitieron sostener márgenes operativos más elevados.

También se registró un mayor procesamiento de materia prima láctea respecto de períodos previos. Esto implicó una utilización más eficiente de la capacidad instalada y un incremento de la oferta disponible para abastecer tanto al mercado interno como a los compromisos externos.

