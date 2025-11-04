Economía

Jubilaciones: el haber promedio cayó 24% en los últimos 4 años

El poder de compra de jubilados y pensionados continúa en descenso, a la vez que el sistema entró en déficit

Guardar
ANSES
ANSES

Pese a los ajustes y refuerzos aplicados en distintos momentos, el ingreso real de los jubilados y pensionados continúa en retroceso. El haber medio previsional se deterioró cerca de un 24% en los últimos cuatro años, con una marcada pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación acumulada.

Así surge de un informe de Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). En septiembre de 2025, el haber medio por beneficiario se ubicó en $675.510, con una leve mejora nominal respecto del año anterior, pero con retroceso en términos reales.

Medido a precios constantes, el ingreso promedio mostró una caída de 0,4% frente a junio pasado y de 4,9% interanual respecto de septiembre de 2024. En comparación con noviembre de 2023, el mes previo al cambio de gobierno, la merma en el poder de compra ronda el 12%.

El ingreso previsional promedio mostró
El ingreso previsional promedio mostró una caída de 0,4% frente a junio pasado y de 4,9% interanual respecto de septiembre de 2024

El haber mínimo con bono alcanzó $390.277 en septiembre. Sin embargo, esa cifra viene en descenso real desde mediados de 2024, a partir del congelamiento del refuerzo previsional en $70.000, monto que no se ajusta con la movilidad general. Esta actualiza las prestaciones por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago.

“La trayectoria del haber mínimo con refuerzo refleja cómo dicha política pública morigeró —en parte— el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de las prestaciones”, se indicó en el informe. Pero el efecto de contención se redujo de forma notable en el último año, cuando el refuerzo perdió valor frente a los precios.

Evolución de beneficiarios, haber medio
Evolución de beneficiarios, haber medio y haber mínimo (ASAP)

La evolución desigual entre las prestaciones más bajas y las del promedio refleja también la heterogeneidad del sistema previsional argentino. Los ingresos de los jubilados dependen, en gran medida, de las características de su vida laboral.

Los salarios percibidos durante la etapa activa, la pertenencia a distintos regímenes —trabajadores en relación de dependencia o autónomos— y los cambios normativos tienen un impacto directo en el monto final.

La evolución desigual entre las
La evolución desigual entre las prestaciones más bajas y las del promedio refleja también la heterogeneidad del sistema previsional argentino

A ello se suman las diferencias derivadas de programas y fallos judiciales, como la Reparación Histórica, las moratorias previsionales (que otorgan haberes próximos al mínimo), las sentencias por reajustes de haberes y la brecha entre los nuevos y los antiguos beneficiarios.

También influyen las posibilidades de acumular beneficios, como jubilación y pensión, lo que genera un amplio rango de ingresos dentro del universo previsional.

En cuanto a la evolución de los casos, durante el tercer trimestre de 2025 se registró una disminución de 22.412 beneficios, vinculada a la menor cantidad de altas tras la finalización de la moratoria previsional establecida por la Ley 27.705, que venció en marzo de este año.

ANSES
ANSES

En paralelo, el número de aportantes mostró una caída de 101.347 casos en el primer semestre.

Un sistema con déficit creciente

El deterioro del poder adquisitivo se da en paralelo a un aumento del déficit del sistema previsional. En los primeros nueve meses de 2025, el Resultado de la Seguridad Social —que considera los recursos y gastos de los diferentes programas del área— fue deficitario en cerca de 4,5 billones de pesos, mientras que en igual período de 2024 no se había registrado déficit.

En cuanto a la composición del gasto en Seguridad Social, las Prestaciones Previsionales del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) concentraron el 68,6% del total, seguidas por las Asignaciones Familiares (12,9%), las Pensiones No Contributivas (7,9%) y las Cajas de Fuerzas Armadas y de Seguridad (6,7%).

El Resultado Previsional del SIPA, sin incluir ingresos tributarios, llegó a 12,9 billones de pesos. Este indicador suma los aportes y contribuciones destinados a la previsión social y descuenta el gasto previsional contributivo, incluyendo las moratorias.

Tanto el resultado general de la Seguridad Social como el del SIPA muestran una tendencia descendente desde 2020, aunque con una leve recuperación en 2025 respecto del año anterior.

Temas Relacionados

jubiladosansespensionadosúltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno reactiva la convocatoria para definir aumentos en los salarios de las empleadas domésticas

De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, el encuentro está previsto para este viernes. Los valores actuales están congelados desde septiembre. De cuánto es la brecha con los montos reales que se pagan para las tareas de limpieza y cuidado de personas

El Gobierno reactiva la convocatoria

Ni 28 ni 30: cuál es la presión ideal para las ruedas del auto antes de salir a la ruta

Tener la presión apropiada de los neumáticos influye en la seguridad, la estabilidad y el consumo de combustible durante los viajes largos

Ni 28 ni 30: cuál

El BCRA lanzó una nueva herramienta digital para exportadores de bienes: para qué sirve y cómo funciona

La entidad monetaria presentó un módulo digital que simplifica la consulta sobre cobros y embarques y favorece a las pequeñas y medianas compañías

El BCRA lanzó una nueva

YPF oficializó un acuerdo para incorporar a un gigante árabe en el proyecto para producir GNL en la Argentina

El nuevo convenio fue rubricado en Abu Dhabi y prevé negociar la participación de XRG, filial del grupo energético ADNOC de Emiratos Árabes Unidos, en una iniciativa de exportación de gas licuado que integrará tecnología FLNG y producción en Vaca Muerta

YPF oficializó un acuerdo para

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones este martes 4 de noviembre

El mercado cambiario inicia la jornada tras el cierre alcista de ayer, cuando el dólar oficial terminó en 1.500 pesos y los financieros mantuvieron la tendencia firme, en un contexto de mayor volumen operado y respuesta positiva de las acciones

Dólar hoy en vivo: a
DEPORTES
Óscar Córdoba habló de la

Óscar Córdoba habló de la situación de Miguel Borja en River Plate y aconsejó al delantero colombiano: “Es insostenible que siga”

Brutal agresión en el baloncesto húngaro: despidieron a un jugador tras golpear a un fanático de su equipo

Los Pumas definieron el plantel para la gira de noviembre en la que enfrentarán a Gales, Escocia e Inglaterra

El llamativo perfil en una aplicación de citas de una estrella del tenis que se hizo viral: “Ya pasé mi época de ser una chica jefa”

Las polémicas teorías conspirativas en McLaren en plena lucha de sus pilotos por el título de la Fórmula 1: “Prefieren a Norris”

TELESHOW
Luck Ra emocionó al jurado

Luck Ra emocionó al jurado de MasterChef Celebrity con un plato inspirado en su infancia

Evangelina Anderson y Valentina Cervantes mostraron la inesperada rutina de compras que hacen al salir de Masterchef

Chechu Bonelli contó cuál fue su refugio cuando se separó de Darío Cvitanich: “Me ayudó a estar menos triste”

La anécdota que le contó Mario Pergolini a Facundo Arana cuando llevó a su hijo a ver Chiquititas: “Péguenme”

La escapada romántica de Nico Vázquez y Dai Fernández a Nueva York: amor y una visita especial a Filadelfia

INFOBAE AMÉRICA

IA en Fake News -

IA en Fake News - Elecciones 2026: Expertos y autoridades proponen acciones para enfrentar la desinformación durante el proceso electoral

Científicos logran producir un potente pigmento inspirado en el camuflaje de los pulpos

Laurent Mauvignier ganó el premio Goncourt, el más prestigioso de la literatura francófona que otorga 10 euros como dotación

Cinco datos de “Para leer al Pato Donald”, el libro de Mattelart que entendió a Disney en clave política

Evacuaciones desesperadas en Ucrania por los avances rusos: entre redes antidrones, los civiles huyen o quedan a merced de Putin