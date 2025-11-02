Mariano Flores Vidal, de la consultora Hyperion: “El electorado eligió esperanza y un rumbo diferente para la economía”

"La única lectura posible ante la amplia victoria en las elecciones legislativas es que la gente se aferra a este rumbo y, con su voto, le otorgó los recursos necesarios para avanzar en las reformas propuestas"

El resultado de las elecciones del último domingo puso de manifiesto que pesó más en la decisión de los votantes la mejora de la realidad socioeconómica -manifestada en relevamientos previos sobre la confianza del consumidor en general y en el Gobierno en particular-, la mejora promedio de los salarios que se refleja en la recaudación de aportes y contribuciones a la Anses, junto al desempeño de la macroeconomía -en particular en los flancos fiscal, monetario y de inflación-, que las preocupaciones del “mercado” y de un conjunto de economistas por únicamente dos variables: tipo de cambio real y bandas de flotación sin intervención, porque -a criterio de algunos- impiden la acumulación de reservas y la recreación de la confianza de potenciales inversores.

Con ese cuadro, Infobae entrevistó a Mariano Flores Vidal, economista, consultor, ex gerente general del Banco Central y director de Hyperion Consultores, para conocer su mirada sobre el resultado de las elecciones legislativas y sus expectativas para la segunda mitad del período presidencial de Javier Milei.

— Desde el punto de vista socioeconómico, ¿cómo leyó el resultado de las elecciones del último domingo?

— Cuando una administración como la actual comunica con claridad y vehemencia el rumbo que quiere para el país, en todos los ámbitos tanto económico como social, y lo lleva a la práctica sin titubeos, y ese rumbo es diametralmente opuesto al que se ha implementado en la Argentina en los últimos 25 años (con alguna excepción) y al que proponen el resto de los partidos, la única lectura posible ante la amplia victoria en las elecciones legislativas es que la gente se aferra a ese rumbo y, con su voto, le otorgó los recursos necesarios para avanzar en las reformas propuestas.

“Este respaldo no necesariamente implica convicción absoluta: muchos pueden haberlo apoyado para evitar regresar a lo mismo de antes”

En definitiva, lo veo como un apoyo contundente al rumbo marcado por Javier Milei. Este respaldo no necesariamente implica convicción absoluta: muchos pueden haberlo apoyado para evitar regresar a lo mismo de antes.

— ¿Se equivocaron “los mercados” que anticipaban dificultades de gobernabilidad para la segunda mitad del gobierno de Milei?

— Claramente se equivocaron los mercados y todos los analistas. Los más arriesgados hablaban de que la LLA podía ganar por uno o dos puntos, mientras que la mayoría esperaba resultados adversos, especulando cuánto se achicarían los catorce puntos de diferencia de la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Fue un Cisne Negro para todos.

"Claramente se equivocaron los mercados y todos los analistas"

El rumbo propuesto por el Gobierno requiere de mucha gobernabilidad, es decir, de amplio apoyo. El estancamiento económico que se observa desde el primer trimestre de este año, en mi opinión, se debe a la falta de credibilidad en la viabilidad política de los cambios, ante una oposición que, al percibir esa situación, comenzó a mostrar resistencia y a atacar el Superávit Fiscal.

Esto fue lo que leyó el mercado, lo que generó presión cambiaria por la duda sobre la posibilidad de realizar las reformas necesarias para aumentar la productividad del país. En esas condiciones, el tipo de cambio logrado no podía considerarse de equilibrio, requiriendo un valor más depreciado y generando dudas sobre las bandas cambiarias. Luego del resultado electoral del 6 de septiembre, parecía inminente el fin del breve período de cambio radical en la Argentina.

— Según su análisis, ¿los consumidores votaron por la economía presente, el cambio respecto de años anteriores o por temor a volver a prácticas populistas que brindan solo ilusiones monetarias?

— Creo que hubo un poco de todo. Se valoró el orden social -menos piquetes, por ejemplo- y la baja de la inflación, pero hay una gran mayoría que votó con esperanza, confiando en que hacer las cosas de otra manera permita ver mejoras reales para ellos y sus hijos, aunque hoy estén afrontando un costo a la espera de frutos futuros. En definitiva, son dos caras de la misma moneda: muchos votaron para no volver a las prácticas pasadas porque no perciben futuro en ese camino.

“Muchos votaron para no volver a las prácticas pasadas porque no perciben futuro en ese camino”

— ¿Es un activo o un pasivo el respaldo financiero y comercial que recibió Argentina del gobierno de Estados Unidos?

— Es claramente un activo. Cualquier país en desarrollo quiere el respaldo de una potencia mundial. En política internacional, Argentina debe mantener una postura clara para buscar socios alineados. Las posiciones neutrales nunca lograron relaciones estables, ni con unos ni con otros.

Actualmente, Estados Unidos ya es el principal inversor en el sector privado argentino, representando el 17% de la inversión directa en el país, mientras que China suma solo 2,3%. Hay gran interés de Estados Unidos en ampliar inversiones, sobre todo en energía y minería.

"Estados Unidos ya es el principal inversor en el sector privado argentino, representando el 17% de la inversión directa en el país, mientras que China suma solo 2,3 por ciento"

En el comercio de bienes, nuestra relación bilateral es balanceada —no deficitaria-, pero el volumen es bajo, apenas el 9,0% de nuestro comercio total, mientras que China representa 12%, aunque con mayor proporción de importaciones. En cuanto a exportaciones, ambos están parejos. Con acuerdos comerciales nuevos, el intercambio con Estados Unidos podría tener un fuerte impulso.

— ¿Qué le pareció el primer mensaje del Presidente tras los comicios para renovar las cámaras legislativas?

— Fue un discurso oportuno para el período que se avecina, en el que se requiere del Ejecutivo voluntad y habilidad para lograr consensos en el Congreso y sancionar las reformas de segundo orden.

“Los únicos perjudicados fueron quienes tomaron posición “larga” en dólares (futuros) sin cobertura”

En ese mensaje, el Presidente sorprendió con un tono más tranquilo y al llamar al acercamiento con los bloques opositores no kirchneristas. Recordemos que, en Diputados, entre LLA y PRO suman ciento siete, cuando el quórum requiere ciento veintinueve, y en Senadores son veintitrés de los treinta y siete necesarios. Ambas cifras pueden alcanzarse con la oposición no K, pero demandan habilidad para negociar, ejercicio poco habitual hasta ahora.

— ¿La reacción de los mercados tras los comicios generará más “efecto pobreza” en quienes buscaron cobertura en dólares o “efecto riqueza” en quienes mantuvieron activos en pesos?

— La menor presión cambiaria, la baja del índice de riesgo país y la normalización de tasas de interés generarán un efecto riqueza tanto para quienes apostaron a instrumentos en pesos o acciones, como para quienes optaron por títulos en dólares. Los únicos perjudicados fueron quienes tomaron posición “larga” en dólares (futuros) sin cobertura. Eso se evidenció el lunes siguiente, cuando el dólar bajó a $1.340 por el desarme de posiciones.

"La menor presión cambiaria, la baja del índice de riesgo país y la normalización de tasas de interés generarán un efecto riqueza tanto para quienes apostaron a instrumentos en pesos o acciones, como para quienes optaron por títulos en dólares"

— ¿El resultado electoral llevará a revisar los pronósticos de la economía para lo que resta del año y 2026: tipo de cambio, inflación, actividad y consumo?

— Absolutamente. Una vez despejada la incertidumbre electoral y con un resultado favorable al rumbo del Gobierno, las perspectivas macroeconómicas son mucho más claras. Esperamos:

un descenso significativo de las tasas de interés; la Badlar, que estaba en 50% TNA antes de la elección, podría cerrar el año en 34% TNA o menos; el tipo de cambio lo estimamos cerca de la banda superior en $1.520 a fines de año; La inflación continuaría cerca de 2% mensual, con una tasa anual en torno a 29 por ciento; En actividad, tras una caída de 0,4%/0,5% en el tercer trimestre, prevemos un repunte en el último trimestre del año, de 0,8%, concentrado en los dos meses finales, impulsado por una cosecha récord de trigo, mejores expectativas y tasas de interés más bajas.

“Para 2026, en Hyperion proyectamos que el crecimiento se fortalecerá, alcanzando 5,6% punta a punta (promedio anual de 3,8%)”

Para 2026, en Hyperion proyectamos:

el crecimiento del PBI se fortalecerá, alcanzando 5,6% punta a punta (promedio anual de 3,8%), de la mano de una cosecha que aumentará 10% y una recuperación fuerte de la inversión (extranjera y local), lo que, sumado a mayor crédito, llevará a una recuperación del consumo privado. En el plano monetario y cambiario, se espera abandonar las bandas cambiarias a inicios de 2026, avanzando hacia una flotación administrada sin sobresaltos. El tipo de cambio terminaría en $1.806, con una depreciación de 19%, muy similar a la inflación del período (20%), por lo que el tipo de cambio real se mantendría constante; a precios de hoy, el tipo de cambio real multilateral a fin de 2026 sería de 1.450 por dólar. Las tasas de interés continuarían bajando durante 2026, con los plazos fijos ubicándose en 21% TNA en diciembre.

Fotos: Maximiliano Luna