Cómo quedaron los activos argentinos tras la mayor suba mensual de la historia del mercado local

El S&P Merval subió 73,3% en dólares en octubre, su mayor avance mensual en tres décadas, según datos de GMA Capital (Foto: Reuters)

La plaza financiera vivió una de sus semanas más relevantes en décadas tras los resultados electorales. El principal índice accionario del país, el Merval, registró en octubre una suba histórica en dólares y el índice de riesgo país descendió de manera abrupta. El escenario reconfiguró las perspectivas para los activos locales en un contexto de continuidad política reforzada y expectativas de definiciones en la política económica.

El salto de los precios de las acciones constituyó un hito inédito. El S&P Merval medido en dólares subió 73,3% en octubre, el mayor avance mensual desde 1992, de acuerdo con datos de GMA Capital. El viernes 31 de octubre, el índice cerró en 1.993 puntos, tras ganar 6,4% en la rueda. En pesos, la suba mensual alcanzó el 69,3 por ciento.

A pesar de este fuerte rebote, el Merval se mantuvo 6,6% debajo del nivel en dólares registrado al cierre de 2024 y en el año aún no recuperó esas pérdidas. Por su parte, en moneda local el índice sumó en lo que va de 2025 un 18,5 por ciento.

A pesar de este fuerte rebote, el Merval se mantuvo 6,6% debajo del nivel en dólares registrado al cierre de 2024 y en el año aún no recuperó esas pérdidas

Según el informe de GMA Capital, la reacción del mercado posicionó octubre de 2025 como el mes con mayor retorno mensual en dólares desde 1992, superando septiembre de 2023 y abril de 1999. Este desempeño ubicó a la renta variable argentina en un nivel de retorno que no encontraba antecedentes en décadas recientes.

La consultora identificó que los bonos también experimentaron movimientos de magnitud similar y que la brecha de rendimiento contra otros emergentes todavía anima apuestas de inversores por activos locales.

El salto mensual del S&P Merval medido en dólares fue el mayor del que se tenga registro (GMA)

El rebote inicial se extendió al resto de los activos. El índice de riesgo país de Argentina cayó 411 puntos básicos durante la semana electoral, lo que significó un recorte del 38%. El viernes anterior se ubicaba en torno a los 1.080 puntos básicos. Tras las primeras ruedas, el desplome llevó el indicador a perforar los 700 puntos por primera vez desde inicios de año y cerró el mes en 657 unidades. A este nivel, se acercó al piso de nueve meses.

La variación de los principales ADRs argentinos reflejó la intensidad de la reacción bursátil. Supervielle lideró las subas semanales con un ascenso de 87,21%, seguida por Grupo Galicia y Edenor, con incrementos de 70,52% y 70,41% respectivamente. Otras acciones con avances destacados fueron Central Puerto, Banco Francés y Banco Macro, que superaron marcas del 60%. El índice Merval en dólares consolidó un alza semanal de 51,56 por ciento.

El recorrido de las acciones líderes en la última rueda y en lo que va del año delimitó ganadores y rezagados en el mercado local. En la jornada del viernes, SUPV avanzó 12,5%, Galicia subió 10,4%, Central Puerto ganó 10,1% y VALO 10,2%. Durante octubre, SUPV acumuló una suba de 148,2%, una de las máximas del mes. En el acumulado anual, pese al rebote, aún quedan compañías que reportaron desempeño negativo, como Comercial del Plata, BYMA y Ternium, junto a otras con alzas moderadas.

Todavía queda camino para los bonos en relación con otros emergente (Repetto)

El impacto y las perspectivas para los activos argentinos resultaron eje de análisis entre especialistas y consultoras. Pablo Repetto, de Aurum Valores, analizó que el mercado accionario alcanzó niveles similares o incluso superiores a comienzos de año, aunque espera balances empresariales menos favorables en los próximos reportes, especialmente para bancos.

Repetto dijo: “Todavía queda camino para los bonos en relación con otros emergentes” y resaltó el papel clave del apoyo de Estados Unidos y el resultado electoral para facilitar un mayor acceso al crédito internacional.

El analista de mercados evaluó que las señales de modificación del esquema monetario y cambiario pueden reducir la volatilidad y permitir una recuperación más consistente de la actividad, aunque advirtió sobre la posibilidad de meses con mayor inflación.

La consultora 1816 remarcó que la victoria política cambió el clima de manera drástica. El lunes posterior a las elecciones, el Merval en dólares concretó la mayor suba diaria en tres décadas. En línea con episodios históricos previos, los activos respondieron al triunfo de fuerzas promercado.

El reporte sostuvo que para recuperar acceso a los mercados será clave que el esquema monetario resulte previsible y permita acumular reservas, aunque observó tensión entre las bandas cambiarias y las compras oficiales de divisas.

El informe de 1816 proyectó: “El retorno de Argentina al financiamiento internacional dependerá de que el índice de riesgo país siga su sendero descendente y rompa el piso alcanzado en enero (570 puntos básicos)”. Observó además, que la suba de los bonos GD35 superó el 20% en los primeros días y planteó la posibilidad de ganancias de 15% en dólares en seis meses si el rendimiento cae hasta 9 por ciento.

El retorno de Argentina al financiamiento internacional dependerá de que el índice de riesgo país siga su sendero descendente y rompa el piso alcanzado en enero -570 pb- (Consultora 1816)

La entidad planteó la conveniencia de rotar carteras hacia Bonares, que cotizan con spreads elevados frente a los Globales. Además, pronosticó una normalización de la política monetaria y la necesidad de acumular reservas más rápido para igualar a otros mercados comparables.

Nery Persichini, director de GMA Capital, observó: “Se acentuó la distancia que persiste frente a otros emisores internacionales. La curva de bonos Globales de Argentina muestra un rendimiento del 10,5% anual, cuando Egipto, Nigeria y El Salvador se ubican cerca del 8 por ciento”.

La consultora identificó que la diferencia de tasas estimula la llegada de flujos que buscan aprovechar la normalización. El informe subrayó que el desempeño futuro de los bonos dependerá de la continuidad de la confianza, nuevos apoyos políticos, el soporte de Estados Unidos y un esquema monetario transparente.

Según GMA Capital "El desempeño futuro de los bonos dependerá de la continuidad de la confianza, nuevos apoyos políticos, el soporte de Estados Unidos y un esquema monetario transparente" (Foto: EFE)

Las estimaciones de GMA Capital arrojaron que los bonos Globales a mayor plazo podrían subir entre 15% y 20% adicionales bajo un escenario favorable, mientras que los más cortos ofrecen la devolución de más de 50% de la inversión durante el actual mandato presidencial.

El reporte relevó también las señales de la economía real, que evidenciaron, incluso con un contexto desafiante, una ejecución de inversiones por 7.929 millones de dólares en septiembre.

Mayor previsibilidad política y calma cambiaria pueden actuar como catalizadores de nuevas inversiones de largo plazo (OJF)

Según OJF y Asociados, la inversión bruta interna mensual creció 11,3% interanual, impulsada por compras de maquinaria y equipos importados, aunque maquinaria nacional y construcción comenzaron a mostrar signos de agotamiento. El informe advirtió que mayor previsibilidad política y calma cambiaria pueden actuar como catalizadores de nuevas inversiones de largo plazo.

GMA Capital enfatizó que la agenda oficial apunta a lograr un salto de productividad que reduzca costos relativos, apostando a reformas para generar un círculo virtuoso de negocios e inversión privada.

El rendimiento de los bonos soberanos argentinos se acercó al de países similares (Fuente: 1816)

El análisis de Damián Vlassich, jefe de Estrategias de Inversión, describió el movimiento semanal en el Merval como “único e histórico”, con una suba del 52% en dólares que no cuenta con precedentes en las estadísticas desde 1990. El especialista sostuvo que, aunque el mercado sigue en terreno negativo en el año, la compresión del índice de riesgo país y la baja de tasas de interés podrían impulsar un nuevo recorrido alcista, con horizonte en los niveles de enero (cuando el índice se acercó a los 2.400 dólares ajustados por inflación).

Vlassih consideró que las valuaciones de Oil & Gas, como YPF y Pampa Energía, retornaron a promedios históricos medidos por múltiplos de valor de empresa sobre Ebitda y estimó que pueden seguir creciendo si continúan los aumentos de ingresos derivados del desarrollo en Vaca Muerta.

La visión de Vlassich sobre los bancos es que, aunque mantienen perspectivas de mejora, enfrentan desafíos ante balances menos robustos que los de años anteriores. El retorno sobre patrimonio apenas supera los dos dígitos, en contraste con picos de casi 40% en 2023, y la relación del crédito respecto al PBI se mantuvo en torno al 10%, uno de los niveles más bajos de la región.

Sobre la sostenibilidad del rebote, Vlassich sugirió cautela: “Ya a estos niveles de precios, parece que queda del lado de la política y de la economía entender qué camino se va a tomar y si efectivamente eso termina siendo lo más positivo para los mercados y, en definitiva, para el crecimiento de Argentina de acá en adelante”.

Ya a estos niveles de precios, parece que queda del lado de la política y de la economía entender qué camino se va a tomar y si efectivamente eso termina siendo lo más positivo para los mercados (Vlassich)

El especialista citó la importancia del apoyo de Estados Unidos y la disponibilidad de un respaldo financiero de hasta USD 20.000 millones como factores diferenciales del presente respecto a episodios previos, aunque advirtió que persiste incertidumbre en torno a las definiciones estructurales pendientes.

Varias consultoras coincidieron en que el recorrido futuro de los activos dependerá de factores como:

la recomposición de reservas en el BCRA,

la evolución del tipo de cambio; y

la dinámica de las tasas de interés.

La visión positiva emergente en el mercado encontró fundamento en la respuesta bursátil y en la baja del riesgo país, aunque persisten interrogantes sobre los límites de ese optimismo y los plazos de normalización macroeconómica.