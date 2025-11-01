La industria ante el nuevo escenario político: expectativas y desafíos para el crédito, el dólar y las importaciones

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, se refirió a la oportunidad para que avance con la agenda de competitividad

Tras varios meses de freno en el ritmo de aumento en la actividad industrial, caída de ventas en el consumo interno y persistente goteo de puestos de trabajo registrados, el resultado de las elecciones legislativas generó un clima de mayor expectativa para lo que resta del año y el próximo.

Las medidas adoptadas por el equipo económico para reducir las tasas de interés, las señales de que hay comodidad con un dólar a $1.500 y los acuerdos políticos con los que el Gobierno busca garantizar el avance de las reformas estructurales en el Congreso generan, para los industriales, un clima de mayor confianza de que puedan producirse cambios que impulsen la recuperación económica que se vio frenada desde mediados de año.

La industriales de todo el país se reunieron el martes pasado, en el primer encuentro pos comicios, y analizaron las implicancias del resultado electoral, con la heterogeneidad que caracteriza a la central fabril.

“Hubo sorpresa”, coincidieron varios dirigentes consultados por Infobae. “El resultado electoral refleja un amplio respaldo de la sociedad al presidente Javier Milei y la necesidad de fortalecer la estabilidad económica y la baja de la inflación”, dice el comunicado de la UIA, además de transmitir la necesidad de “impulsar la agenda de competitividad a fin de que la industria pueda competir con el resto del mundo en igualdad de condiciones. Esta agenda está encabezada por la modernización laboral y la reforma tributaria”.

La UIA insistió en la necesidad de reducir las tasas de interés, que continúan afectando el financiamiento productivo y también reclamó políticas que estimulen el crédito al consumo y a las pyme, además de advirtir sobre el impacto del contrabando y la competencia desleal, “factores que agravan la informalidad y erosionan la competitividad de las empresas formales”.

Punto de inflexión

Desde Luxemburgo, el CEO de Techint, Paolo Rocca, interpretó los resultados electorales como “un punto de inflexión para estimular el nivel de actividad”. Ante inversores, sostuvo que la victoria del oficialismo “modificó la percepción del mercado sobre la sostenibilidad y la capacidad de continuar con el plan de transformación del país”.

Rocca afirmó que la elección, aunque de medio término, “le dará al Gobierno más margen de maniobra para avanzar con su plan” y destacó el respaldo financiero de Estados Unidos. Según el empresario, esa combinación “cambió la visión de la comunidad financiera” y ya se refleja en la suba del 30 % en el mercado accionario y la baja de casi 400 puntos del riesgo país.

La carga impositiva y la caída de actividad pone en riesgo a las pequeñas empresas (Foto: Reuters)

El presidente del grupo industrial más grande del país proyectó mayor disponibilidad de crédito externo para el sector energético.

“El acceso al financiamiento de las compañías petroleras estimulará la inversión. En los últimos seis meses, las restricciones financieras condicionaron los nuevos proyectos que podrían desarrollarse en los próximos dos o tres años”, explicó.

Paolo Rocca anticipó que la actividad en Vaca Muerta podría repuntar desde el primer trimestre de 2026, con más equipos de perforación en operación y un posible avance de proyectos de gas natural licuado (GNL).

Desde la metalmecánica, Elio del Re, presidente de Adimra, dijo a Infobae que el sector atraviesa “un momento complejo” y que el repunte dependerá de las próximas medidas oficiales.

El dirigente industrial resaltó: “Necesitamos ver hacia dónde apuntará la política económica: si habrá incentivos al consumo o algún inicio de obra pública, porque son motores que traccionan la actividad”.

Del Re subrayó que las importaciones crecieron al ritmo del 5% mensual, lo que equivale a un aumento del 60 % interanual, y advirtió que sin una política de administración comercial “no hay tasa que resuelva el problema de China”.

Las tasas de interés ya comenzaron a bajar, tras la liberación de pesos del Tesoro -al no renovar, la semana pasada, todos los vencimientos de deuda- y la flexibilización en los encajes. Según varias empresas consultadas, la tasa para adelantos diarios se redujo fuertemente y en algunos casos se ubica en torno al 60%, pero todavía falta, aseguran.

Expectativas y riesgos

En la UIA reconocen que la recuperación de la actividad será gradual. Las fuentes consultadas coincidieron en que el Gobierno recuperó gobernabilidad política y que el apoyo de Estados Unidos fortalece las reservas, pero plantearon que el relanzamiento de la economía dependerá de un equilibrio entre apertura y protección de sectores sensibles, especialmente textiles y metalúrgicos.

Para los industriales, la secuencia de reformas será clave: primero la laboral y la tributaria, antes de avanzar hacia una mayor apertura comercial. También remarcan la necesidad de un tipo de cambio competitivo y una tasa de interés cercana al 30% anual para reactivar el crédito a pymes y consumo.

Para los industriales, la secuencia de reformas será clave: primero la laboral y la tributaria, antes de avanzar hacia una mayor apertura comercial (Foto: EFE)

Desde Cuyo, el empresario Mauricio Badaloni, presidente del grupo Andesmar y protesorero primero de la UIA, sostuvo que el país enfrenta “un marco de oportunidad” por el interés global en energía y minería, aunque advirtió sobre los altos costos internos.

“Más del 40 % de nuestros costos son impuestos. Producimos kilómetros en Chile y en Argentina, y acá no sólo son más caras las unidades (camiones, buses), sino que los créditos son caros y lentos. La nivelación de la cancha es nuestro principal desafío”, explicó Badaloni.

El industrial afirmó que el sector privado “mantiene una mirada optimista”, pero reclamó que las reformas “se concreten cuanto antes” para evitar que el ingreso de productos importados afecte la producción nacional.

Todos estos temas serán debatidos el jueves 13 en la 31° Conferencia Industrial, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Los ejes de discusión serán los altos costos, la competitividad y cómo adaptar las empresas a las nuevas tecnologías.

También habrá un panel de gobernadores, como es habitual. El presidente Milei fue invitado pero en principio no podría asistir por temas de agenda, por lo que el objetivo es que el ministro de Economía, Luis Caputo, sea quien hable durante la apertura del evento. También confirmó su participación el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, un amigo de la casa.