Economía

Paolo Rocca, CEO de Techint: “Estas elecciones son un punto de inflexión para empujar la actividad”

El empresario habló ante inversores en Luxemburgo y destacó el resultado electoral en la Argentina

Guardar
Paolo Rocca
Paolo Rocca

El CEO, de Techint, Paolo Rocca, destacó hoy el resultado de las elecciones en la Argentina y confió en que serán un “punto de inflexión para estimular el nivel de actividad”, al hablar ante inversores en Luxemburgo.

“Esperamos que, gradualmente, haya un aumento de la inversión en el desarrollo de los activos en Vaca Muerta, así como un impulso a los proyectos de largo plazo”, destacó.

Rocca dijo que “las expectativas del mercado eran de un empate, pero los resultados reales mostraron una clara victoria del partido del presidente Javier Milei, con más del 40 por ciento. Los resultados de la elección cambiaron, digamos, la percepción de los inversores sobre el futuro, la sostenibilidad y la capacidad de continuar con el plan de transformación del país por parte de la administración actual”.

“Este cambio se combina con un fuerte respaldo de la administración estadounidense y un apoyo financiero sustancial por parte de Estados Unidos”

“Aunque se trató de una elección de medio término, igualmente modifica la proporción y la representación en el Congreso, en ambas cámaras”, indicó.

Confió en que esto “le dará al gobierno más margen de maniobra para avanzar con su plan de transformación. Este cambio se combina con un fuerte respaldo de la administración estadounidense y un apoyo financiero sustancial por parte de Estados Unidos. Todo esto ha modificado la percepción y la visión de la comunidad financiera”.

“Ha habido un aumento muy importante en el valor del mercado accionario, en el orden del 30%. También se produjo una reducción sustancial del riesgo país, de casi 400 puntos básicos, algo que no había sido previsto ni anticipado por el mercado”, señaló.

Consideró que esto es “importante porque ha cambiado también la disposición de los operadores financieros a apoyar iniciativas y negocios en Argentina”.

Rocca dijo que las empresas petroleras “ahora tendrán un mayor acceso a financiamiento externo para sus proyectos de desarrollo. El acceso al financiamiento de las compañías petroleras, en nuestra opinión, estimulará el nivel de inversión, en los últimos seis meses las restricciones financieras fueron un factor que condicionó las decisiones sobre nuevos proyectos importantes que podrían desarrollarse en los próximos dos, tres o cuatro años”.

“Esperamos que, gradualmente, haya un aumento de la inversión en el desarrollo de los activos en Vaca Muerta, así como un impulso a los proyectos de largo plazo. Un ejemplo podría ser el proyecto de GNL de ENI (la compañía italiana de energía). Si miramos hacia el primer trimestre, anticipamos un aumento en la cantidad de equipos de perforación operando en el país. Gradualmente veremos posiblemente más actividad durante 2026 y 2027, cuando comiencen a avanzar reformas más sustanciales”, señaló.

AEA

Desde la Asociación Empresaria Argentina, la entidad que nuclea a los dueños de las principales empresas del país y que tiene a Rocca como una de sus principales protagonistas manifestaron su “satisfacción” por las elecciones del domingo pasado.

“Desde la AEA expresamos nuestra satisfacción ante la jornada cívica del día de ayer. Y esperamos que la misma represente una oportunidad para avanzar en los consensos necesarios que permitan la adopción de las políticas requeridas para un desarrollo económico y social sustentable”, destacaron esta semana en un muy breve comunicado.

En agosto pasado, en un evento que organizó Techint y tuvo a como principal invitado a Robert Ligthizer, ex representante Comercial de Estados Unidos durante la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021), impulsor del proteccionismo y de la suba de aranceles para frenar el avance de China, Rocca expuso las principales preocupaciones que tienen en estos momentos los industriales en el marco de una actividad manufacturera que se encuentra frenada y que se mantendrá así al menos hasta las elecciones, según el consenso entre los empresarios del sector.

En ese momento, el empresario reiteró jueves la necesidad de “nivelar la cancha” para fortalecer el tejido industrial ante la apertura importadora que impulsa el Gobierno de Javier Milei, cuyo rumbo macro todavía apoya, e hizo foco en la amenaza que representan los productos provenientes de China, pero también las dudas que genera esa ola entre los empresarios a la hora de invertir.

Con información de NA

Temas Relacionados

Paolo RoccaGrupo TechintElecciones 2025 ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un gigante tecnológico perdió USD 29.000 millones y mencionan a la Argentina como una de las causas

La acción de Fiserv se desplomó tras la presentación de resultados. La desaceleración de las operaciones en el mercado argentino tuvo influencia. No obstante, la filial local asegura tener “inversiones significativas” en marcha

Un gigante tecnológico perdió USD

Juicio por YPF: luego de la tensa apelación, Burford exigió que Argentina entregue de inmediato chats y mails de funcionarios

La pulseada por la entrega de información digital suma presión sobre el proceso judicial en Nueva York, que ayer tuvo una jornada importante por la sentencia de fondo del caso

Juicio por YPF: luego de

Cuáles fueron las provincias que más aumentaron el gasto en el segundo trimestre

Un informe reveló que todas las jurisdicciones aumentaron sus erogaciones en el segundo trimestre de 2025. Las subas más marcadas superaron el 30% de variación real interanual

Cuáles fueron las provincias que

El dólar se mantuvo estable en un mercado con bajo volumen de operaciones

La divisa subió solo dos pesos y se negoció a $1.438 en la plaza mayorista con un bajo número de operaciones. La cotización minorista avanzó cinco pesos y cerró a $1.465

El dólar se mantuvo estable

El BCRA flexibilizó los encajes para los bancos, en busca de que haya más liquidez y tasas de interés más bajas

La exigencia de efectivo mínimo pasará de ser diaria a un promedio mensual, aunque el mínimo diario se va a mantener alto ya que en ninguna rueda la integración podrá ser menor al 95% del total exigido. Para los bancos, la medida es insuficiente

El BCRA flexibilizó los encajes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras la reunión con los

Tras la reunión con los gobernadores, la Casa Rosada dijo que “la voluntad es trabajar con todos”

Quiénes eran los tres argentinos que se alistaron en el ejército de Ucrania y murieron tras un ataque de Rusia

Un gigante tecnológico perdió USD 29.000 millones y mencionan a la Argentina como una de las causas

Las conjeturas, el repuesto del lavarropas y el formateo del celular: la defensa de la mujer de Sotacuro Lazáro, presa por el triple femicidio

El cristinismo quiere que Máximo Kirchner siga en el PJ bonaerense y Kicillof se reagrupa con sus intendentes

INFOBAE AMÉRICA
Israel confirmó la repatriación de

Israel confirmó la repatriación de dos rehenes fallecidos entregados por Hamas en Gaza

Tensión política en Costa Rica: la jefa del Tribunal Electoral acusó al presidente Chaves de “amenazar la paz y la estabilidad” del país

La central sindical de Uruguay reclamó al gobierno de Orsi que cumpla sus promesas y pidió recursos para la educación

Hallaron dos fusiles de la Fuerza Armada venezolana en manos del Comando Vermelho durante el operativo en Río de Janeiro

El pueblo suizo que quedó bajo una avalancha y eligió empezar de nuevo: sus habitantes reconstruyen la vida tras la tragedia

TELESHOW
Juana Repetto contó si Sebastián

Juana Repetto contó si Sebastián Graviotto, el padre de su bebé en camino, está presente durante su embarazo

María Becerra revolucionó sus redes en la ducha, de cuero y a puro escote: “Entró tanta gente que colapsó”

Liz Solari sorprendió con una impactante revelación: “Vi a Jesucristo sentado en mi mesa”

El recuerdo de Dieguito Fernando en el día del cumpleaños de Maradona

¿Mauro Icardi y La China Suárez preparan su boda?: “Por ahí tendremos casamiento”