Economía

Luis Caputo: “Estoy más que cómodo con el valor del dólar”

A días de las elecciones el ministro de Economía reafirmó el esquema cambiario y descartó cambios en el equipo económico. “Esta elección es más importante que la de 2027″

Guardar
El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el lunes, luego de las elecciones de medio término, no habrá cambios en el plan económico y ratificó las bandas cambiarias en los límites actuales, frente a las especulaciones de un cambio de esquema. A su vez, señaló que está “más que cómodo” con el dólar en $1.500.

Criticó a aquellos que afirman que el tipo de cambio se encuentra bajo, al considerar que si fuera así no habría exportaciones récord. “Estamos más que cómodos con un dólar en $1.500″, aseguró.

“La moneda refleja el desempeño de la economía, si está ordenada o no. No es casual que hayamos heredado del gobierno de Alberto Fernández un tipo de cambio real alto, propio de una economía en crisis. En general, las economías que funcionan bien tienen monedas más fuertes”, sostuvo en diálogo con La Nación+.

El ministro de Economía ratificó el rumbo del Gobierno

“Si comparamos con la salida del cepo durante el gobierno de Macri —cuando el tipo de cambio real si lo traemos es de $1.280—, en ese momento había un déficit fiscal de seis puntos del PBI y un déficit de cuenta corriente de tres puntos. Hoy tenemos superávit fiscal y un déficit de cuenta corriente de apenas un punto y medio, que además no financia gasto público sino inversión privada. Es decir, estamos en una situación mucho mejor que entonces", afirmó.

“Por eso, podríamos darnos el lujo de tener un tipo de cambio más bajo que aquel de $1.280. Con un valor actual de 1.500, estamos holgadamente por encima. De ahí que las exportaciones sean récord. Está lejos de ser bajo”, apuntó Caputo.

De todos modos, señaló: “Creo que mientras el dólar esté dentro de la banda, que el mercado elija el precio que quiera. Si va a uno de los extremos de la banda, actuamos”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

“Hoy la gente está comprando en el techo de la banda. Vos no te podés enojar con el mercado. Para nosotros, el dólar dentro de la banda flota. Yo no me enojo ni con los que compraban en $1.200, ni con los que compran en $1500″, destacó.

“Estoy más que cómodo”, aseguró Caputo respecto del valor del dólar oficial actual, en torno a los $1.500 por unidad.

“Las decisiones son personales, nosotros no nos metemos en las decisiones de la gente. Por eso, la respuesta es decir, ¿por qué se las agarran con nosotros? Cuando lo que estamos haciendo, justamente, es dándoles la libertad de que accedan", señaló.

Asimismo, aseguró que el dólar no se va a ubicar por arriba del techo de la banda, que se encuentra en $1.492. Se opuso a una nueva devaluación ya que cree que los salarios serán más bajos y que es una subestimación a la gente, al empresariado. “Les han quemado el cerebro a muchos colegas”, opinó.

Caputo: "Yo no me enojo
Caputo: "Yo no me enojo ni con los que compraban en $1.200, ni con los que compran en $1500″

En tanto, confirmó que el Tesoro estadounidense intervino este miércoles en el mercado de cambios por unos USD 500 millones y que va a seguir comprando pesos siempre que sea necesario a un precio razonable. “Bessent es una persona que en el sector privado hizo su fortuna analizando monedas”, resaltó Caputo.

Consultado acerca de qué va a hacer EEUU con los pesos adquiridos, dijo que comprará bonos, los invierte. Indicó que está trabajando en otra facilidad por otros USD 20.000 millones, además del swap ya anunciado.

“El mensaje más importante de Bessent es que todas las herramientas financieras están arriba de la mesa para que a los argentinos les vaya bien”, precisó.

El secretario del Tesoro de
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. REUTERS/Kevin Lamarque

“Estamos en un esquema de de bandas que está perfectamente calibrado, tenemos un Banco Central perfectamente capitalizado, tenemos fundamentos económicos como Argentina no tuvo nunca, y tenemos un soporte ahora financiero de Estados Unidos, como ningún país en el mundo nunca recibió, ni siquiera México en el 94′, estamos frente a una oportunidad histórica", enfatizó Caputo.

Afirmó que EEUU ve que el modelo es absolutamente certero. “Argentina no tiene un problema de solvencia, tiene un problema financiero puntual porque todavía no tiene acceso a los mercados. Ahora, justamente, estamos yendo ahora a Estados Unidos para asegurar los pagos de los vencimientos de deuda de los próximos años”, reiteró.

En cuanto a los comicios del próximo domingo, dijo: “No les puedo decir el foco que hay en el mundo sobre estas elecciones, al punto que creo que son más importantes estas elecciones de medio término que las presidenciales de 2027″.

Confirmó que no habrá cambios en el equipo económico y que se vienen las reformas tributaria y laboral, para lo cual el resultado es fundamental. Además, resaltó la importancia de reactivar el crédito para la economía.

Temas Relacionados

caputoeconomíaeleccionesdólarúltimas noticias

Últimas Noticias

Quién es Pablo Quirno, el nuevo canciller de Milei

Economista y hombre de extrema confianza de Luis Caputo, asume la conducción de la Cancillería tras haber ocupado cargos clave en Finanzas y en la relación con los mercados internacionales

Quién es Pablo Quirno, el

Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos en Wall Street en medio de apuestas electorales

Los precios de los activos argentinos se reacomodan al alza. Los ADR avanzan hasta 5% y los bonos Globales, un 1%. El S&P Merval gana 2%, por encima de los 2 millones de puntos

Mercados: suben las acciones y

Cuáles son las aerolíneas más confiables del mercado, según un informe privado

En base al registro de cancelaciones, demoras y retrasos de las distintas líneas aéreas se puede verificar su confiabilidad. En general, se observó un caída

Cuáles son las aerolíneas más

Fuerte recuperación en la confianza del consumidor en octubre: subió 6,3% mensual

El índice de la Universidad Torcuato Di Tella revirtió las caídas que registró en agosto y septiembre, aunque se mantuvo por debajo del año anterior. Las principales variaciones

Fuerte recuperación en la confianza

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación cae a $1.505 para la venta

El precio del billete minorista resta diez pesos o 0,7%. El blue alcanza los $1.550. El mayorista sigue cerca del techo de las bandas cambiarias, con intervención del Tesoro de EEUU

Dólar hoy en vivo: en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Indagan a Pablo Laurta en

Indagan a Pablo Laurta en Córdoba por el doble femicidio

El acusado de ser un influencer del juego clandestino adolescente es un policía de la PSA

Elecciones 2025, en vivo: De Andreis confió en una victoria nacional de LLA y “ganar bien” en CABA

Piden juzgar por abuso de autoridad y lesiones al policía que gaseó a una nena de 9 años en una manifestación

Descubrieron que la cara oculta lunar guarda restos de meteoritos que explican el origen del agua planetaria

INFOBAE AMÉRICA
La historia de Refaat Alathamna,

La historia de Refaat Alathamna, el médico boliviano que fue rescatado de Gaza tras dos años de reclamos

JD Vance calificó de “insulto” la votación del parlamento israelí sobre la anexión de Cisjordania

El ex arquero paraguayo José Luis Chilavert quiere ser candidato a alcalde de Luque en los comicios de 2026

Astérix y Obélix conquistan Portugal en su nueva aventura llena de ‘saudade’ y fado

Expertos se reúnen en Miami para debatir los desafíos políticos de América Latina y el “síndrome de la constitución perfecta”

TELESHOW
Camilota fue acusada de usar

Camilota fue acusada de usar las donaciones para Thiago Medina en un día de spa: “Fue un respiro”

La romántica foto que Martín Pepa compartió con Pampita tras el nuevo paso que dieron en su relación

Guido Kaczka protagonizó un momento desopilante al aire que paralizó a todo el barrio

Lissa Vera habló de Lourdes Fernández y encendió la alarma en Bandana: “Nos dirigimos a denunciar los hechos”

Lourdes Fernández reapareció con un video tras el escándalo por la denuncia de su madre: “Me acabo de levantar”