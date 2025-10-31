Los argentinos compraron más de 5.000 millones de dólares en septiembre, la cifra más alta desde 2018

Durante septiembre, 1,8 millones de argentinos compraron billetes por USD 5.080 millones, según datos del Banco Central (Shutterstock)

Durante septiembre, los argentinos incrementaron su demanda de dólares en el mercado oficial. Según el informe “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario” publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las personas humanas compraron billetes por USD 5.080 millones y registraron egresos netos por USD 6.857 millones, principalmente por compras netas de billetes y divisas sin fines específicos por USD 6.890 millones.

El documento oficial detalla que 1,8 millones de individuos compraron billetes, mientras que 890.000 personas vendieron por un total de USD 575 millones. De esta manera, las operaciones de particulares en el mercado de cambios fueron el principal componente de salida de divisas del sector privado no financiero durante el mes.

Así, se marcó aún más la tendencia creciente de compra de dólares. Tras el levantamiento de los controles cambiarios, la demanda de la moneda estadounidense por parte de individuos experimentó un aumento sostenido. En abril, ascendió a USD 2.048 millones, aunque la flexibilización comenzó el día 18 de ese mes. En mayo, la cifra subió a USD 2.262 millones, en junio alcanzó los USD 2.416 millones, en julio llegó a USD 3.408 millones y en agosto sumó USD 2.422 millones.

Noticia en desarrollo