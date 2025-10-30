Economía

El BCRA flexibilizó los encajes para los bancos, en busca de que haya más liquidez y tasas de interés más bajas

La exigencia de efectivo mínimo pasará de ser diaria a un promedio mensual, aunque el mínimo diario se va a mantener alto ya que en ninguna rueda la integración podrá ser menor al 95% del total exigido. Para los bancos, la medida es insuficiente

Agustín Maza

Por Agustín Maza

Guardar
La autoridad monetaria busca relajar
La autoridad monetaria busca relajar el apretón monetario a medida que se normalice la demanda de dinero (EFE)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso este jueves modificar la gestión de encajes bancarios al actualizar la forma de computar el efectivo mínimo a partir del 1 de noviembre. Desde esa fecha, la exigencia pasará a ser mensual aunque seguirá manteniendo un piso diario del 95% del total para depósitos.

La medida, oficializada a través de la Comunicación “A 8350″, aplicada a los depósitos a la vista en pesos -cuenta corriente y cajas de ahorros-, responde a la intención de flexibilizar el apretón monetario previo a las elecciones y brindar mayor liquidez a la economía según explicaron a Infobae fuentes del BCRA. El objetivo principal es reducir la volatilidad de las tasas de interés.

Para el sector bancario el cambio constituye una mejora “leve” respecto a la situación actual, aunque se esperan más señales por parte del BCRA en las próximas semanas. Las entidades vienen solicitando desde hace meses regulaciones más flexibles para la gestión de su liquidez, debido a que el esquema anterior dificultaba el cálculo de la integración diaria y obligaba a pagar tasas elevadas o inmovilizar recursos no remunerados para evitar sanciones.

El sector bancario venía señalando
El sector bancario venía señalando que el cumplimiento del objetivo de integración diaria al 100% les resultaba complejo (REUTERS)

Los encajes bancarios son un porcentaje de los depósitos en pesos o dólares —ya sean a plazo, en cuentas corrientes o cajas de ahorro— que tanto los bancos como los fondos money market utilizados por billeteras virtuales, deben mantener inmovilizados en el Central. Cada vez que un cliente hace un depósito, el banco transfiere parte de esos fondos a una cuenta en el Banco Central en el que quedan inmovilizados o “encajados”. Los niveles de exigencia varían según el tipo de depósito o instrumento. Esta regulación busca garantizar fondos suficientes ante eventuales retiros masivos y opera como herramienta de política monetaria, ya que su modificación afecta directamente la cantidad de dinero circulante.

El sector bancario venía señalando que el cumplimiento del objetivo de integración diaria al 100% les resultaba complejo, en un contexto de inflación elevada y presión sobre el dólar. Dificultades para calcular la integración diaria, tasas altas y fondos inmovilizados sin remuneración eran las principales quejas. Hubo además impacto negativo en las acciones de los bancos.

Evitar la demanda de dólares

Durante la reciente volatilidad cambiaria tras la eliminación de las LEFI —episodio en el que el tipo de cambio tocó repetidamente el techo de las bandas de flotación—, el BCRA endureció regulaciones para evitar la expansión de la demanda de divisas, lo que dejó a los bancos con menos herramientas para administrar su liquidez de corto plazo. La relajación de encajes sería el siguiente paso.

En paralelo, el Gobierno y el BCRA se coordinan para inyectar pesos a medida que aumenta la demanda de dinero, tratando de evitar presiones adicionales sobre el tipo de cambio. Como parte de esta estrategia, el Tesoro argentino renovó menos del 60% de los vencimientos licitados este miércoles, lo que supondrá una inyección aproximada de ARS 5 billones en los próximos días.

La premisa del equipo económico es que la finalización del período electoral, con el condimento de un resultado favorable para el Gobierno de Javier Milei, tendrá como correlato un incremento en la demanda de pesos por parte de los argentinos. En ese contexto, la autoridad monetaria espera comenzar a comprar reservas a partir de 2026, según una presentación que realizó a mediados de octubre ante inversores en Washington el vicepresidente de la entidad Vladimir Werning.

El documento muestra que para el BCRA el período post electoral abre una ventana para la recuperación de la demanda de dinero-que se encuentra deprimida- que sería compatible con la compra de dólares en el mercado y su consecuente inyección de pesos en la economía. El BCRA no dejó en claro si hay disposición de que esas operaciones se realicen con una cotización del tipo de cambio dentro de las bandas establecidas en abril.

Temas Relacionados

Banco CentralPesosLiquidezSantiago BausiliBancosTasa de interésEconomíaPlazo fijoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El dólar se mantuvo estable en un mercado con bajo volumen de operaciones

La divisa subió solo dos pesos y se negoció a $1.438 en la plaza mayorista con un bajo número de operaciones. La cotización minorista avanzó cinco pesos y cerró a $1.465

El dólar se mantuvo estable

Cómo es la lujosa y gigante van que parece una SUV y tiene 6 ruedas para generar más confort

Lexus, la marca de lujo de Toyota, presentó en el Salón de Tokio un vehículo conceptual que pretende heredar a las berlinas premium apelando a un diseño completamente disruptivo

Cómo es la lujosa y

En que invierte Mercado Libre y por qué igual decepcionó al mercado, según Bloomberg

Competidores como Shopee, Amazon y Temu ganaron terreno en Brasil, el mayor mercado de la empresa. La empresa de Marcos Galperin redujo el umbral de envío gratuito en ese país, una medida que impulsó volúmenes aunque presionó los márgenes

En que invierte Mercado Libre

El BICE duplicó financiamiento vía leasing a pymes hasta alcanzar los $50.000 millones

El Banco de Inversión y Comercio Exterior reporta un salto del 100% en fondos otorgados a través de leasing, facilitando la adquisición de camiones, maquinaria y equipamiento para optimizar procesos productivos en el sector privado

El BICE duplicó financiamiento vía

Quirno expuso en Diputados y desafió al kirchnerismo: “El mercado tenía pavor de que ustedes volvieran”

El actual Canciller se presentó en la comisión de Presupuesto. Habló del apoyo de los EEUU al programa de Milei y rechazó cualquier tipo de pago al respecto. Las bandas cambiarias y el riesgo K

Quirno expuso en Diputados y
ÚLTIMAS NOTICIAS
El dólar se mantuvo estable

El dólar se mantuvo estable en un mercado con bajo volumen de operaciones

Cuáles son los secretos detrás de la longevidad saludable de Diana Ross a los 81 años

Colón: un joven realizaba maniobras peligrosas con su moto, atropelló a una jubilada y la dejó en grave estado

Hallaron un fusil FAL de las Fuerzas Armadas argentinas entre las armas secuestradas al Comando Vermelho en Brasil

Accidente fatal en Comodoro Rivadavia: una mujer murió y un hombre se encuentra grave tras un brutal vuelco

INFOBAE AMÉRICA
El G7 lanzó una alianza

El G7 lanzó una alianza para contrarrestar el control chino sobre las tierras raras

Tortura bajo hielo y “tribunales de tráfico”: la denuncia que reveló los castigos brutales aplicados por el Comando Vermelho

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó las “atrocidades” cometidas por paramilitares en la región sudanesa de Darfur

Naciones Unidas destacó avances en la distribución de ayuda humanitaria en Gaza

El presidente de Guatemala denunció que hay “actores corruptos” que impulsan un golpe institucional contra su gobierno

TELESHOW
¿Mauro Icardi y La China

¿Mauro Icardi y La China Suárez preparan su boda?: “Por ahí tendremos casamiento”

El programa especial que prepara Intrusos por sus 25 años: vuelven los históricos a la mesa

Tamara Báez respondió con humor a las críticas por su cirugía estética: “Vivan y dejen vivir”

Stephanie Demner contó lo peor que le hizo a una ex pareja: “Tóxica loca”

Luli Fernández habló sobre su separación de Cristian Cúneo Libarona: “Hay algo que se perdió”