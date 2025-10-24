El tráfico aéreo superó los 4 millones de pasajeros en septiembre y alcanzó un nuevo récord histórico

Aerolíneas Argentinas mantuvo el liderazgo nacional en ocupación y volumen de pasajeros durante los primeros nueve meses del año

El sector aerocomercial en la Argentina cerró septiembre con un movimiento de más de cuatro millones de pasajeros y marcó una tendencia de crecimiento tanto en las operaciones de cabotaje como en los servicios internacionales. El reporte mensual publicado por las autoridades del sistema aeronáutico nacional indicó que la red aeroportuaria argentina registró en total 32.888 movimientos de aeronaves durante el mes pasado, con una participación casi equilibrada entre vuelos internos y conexiones internacionales.

Las cifras oficiales permitieron observar que Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza encabezaron el ranking nacional en volumen de pasajeros. Aeroparque movilizó 1.462.000 viajeros y Ezeiza, 948.000 en septiembre. Las cifras se distribuyeron en desembarques y embarques, considerando ambos sentidos de cada ruta.

En cuanto a los vuelos de cabotaje, el informe señaló que la cantidad de pasajeros transportados alcanzó los 2.864.880 durante el mes, mientras el total de viajes domésticos llegó a 24.666 movimientos. El crecimiento interanual marcó un avance del 12% frente al mismo período de 2024, con una variación positiva del 11% en términos acumulados en los primeros nueve meses del año.

Un foco destacado dentro de este sector, según la publicación oficial, lo constituyeron las rutas con mayor ocupación: Córdoba, Mendoza y Bariloche figuraron entre los trayectos más demandados, con Córdoba a la cabeza por cantidad de pasajeros. El segmento entre Aeroparque y Bariloche resultó uno de los más transitados, sumando 118 vuelos y 107.000 pasajeros. Bariloche-Ezeiza, Iguazú y Neuquén también sobresalieron por volumen y regularidad de operaciones.

Entre las rutas con mejor factor de ocupación en cabotaje, la vinculación Aeroparque-Bariloche se ubicó en el 91%, mientras que Mendoza, Córdoba e Iguazú se mantuvieron por encima del 85%. Neuquén, Salta y Ushuaia presentaron cifras similares, según datos recogidos en el documento publicado.

Las aerolíneas que lideraron los vuelos

Por aerolínea, la participación en el mercado doméstico reflejó la distribución del total de pasajeros: Aerolíneas Argentinas alcanzó el 84% de ocupación y lideró en cantidad de vuelos, seguida por JetSMART y Flybondi, con tasas de ocupación de 82% y 77% respectivamente. Andes, American Jet y otros operadores completaron el cuadro de las principales empresas, aunque con una participación sensiblemente menor.

Bariloche figuró entre los aeropuertos con mayor cantidad de vuelos y pasajeros en septiembre, tanto en cabotaje como en conexiones al exterior (Crédito: Prensa AA)

El informe señaló también las rutas con mayor cantidad de vuelos realizados y pasajeros transportados durante septiembre. Córdoba sumó 877 vuelos y 118.000 pasajeros, mientras Mendoza y Bariloche desarrollaron 765 y 684 operaciones respectivamente. Iguazú, Neuquén y Salta figuran entre las siguientes rutas con mayor tráfico.

Dentro de los aeropuertos del interior, Neuquén registró un crecimiento interanual del 26% en cantidad de pasajeros, al igual que Santa Fe, Catamarca y Trelew que integraron el top ten de terminales con mayores incrementos interanuales. Por contraste, Rosario registró la mayor caída entre los aeropuertos de cabotaje, con una reducción del 40% en el flujo de viajeros respecto a septiembre de 2024.

Segmento internacional

En el segmento internacional, el movimiento totalizó 8.222 vuelos y 1.236.279 pasajeros, con un aumento del 15% respecto del año previo. El reporte precisó que los vuelos regulares representaron el 99% del mercado, relegando a un 1% la actividad de servicios no regulares y vuelos privados.

Según el balance sectorial, la demanda de conexiones internacionales se concentró en rutas hacia Brasil, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. El trayecto Aeroparque–San Pablo destacó como la ruta internacional más activa, con 131 operaciones y 902.000 pasajeros transportados. Aeroparque-Santiago, Aeroparque–Río de Janeiro y Ezeiza–Río de Janeiro figuran también entre las conexiones con mayores niveles de actividad.

El documento reportó que Aerolíneas Argentinas mantuvo un 83% de ocupación en los vuelos internacionales, mientras que LATAM y GOL alcanzaron el 81% de ocupación en sus frecuencias a Brasil y otros destinos regionales. American Airlines, Air Europa, Iberia y Lufthansa aparecen entre las compañías de bandera extranjera con mejor ocupación promedio, superando el 90% en varios tramos entre América y Europa.

En el segmento internacional, el movimiento totalizó 8.222 vuelos y 1.236.279 pasajeros, con un aumento del 15% respecto del año previo

En cuanto al tráfico internacional por destinos, los vuelos a España lideraron el reporte con Iberia al frente, transportando 71.837 pasajeros desde y hacia la Argentina. Air Europa contabilizó 30.887 viajeros y Aerolíneas Argentinas, 26.733 en rutas Europa-América. Italia, Alemania y Francia también mantuvieron importantes volúmenes, con Air France superando los 15.700 pasajeros y KLM cerca de 14.100 durante septiembre.

Por América, los vuelos a Estados Unidos mostraron un aumento sostenido, con American Airlines movilizando 44.621 pasajeros y Aerolíneas Argentinas llegando a 27.185. Delta y United Airlines contribuyeron con 14.085 y 14.346 viajeros respectivamente. Las rutas a Miami, Nueva York, Dallas y Atlanta figuraron entre las más solicitadas.

Respecto a los servicios hacia Latinoamérica, el tráfico a Perú y Paraguay mostró alta demanda, con LATAM transportando 63.549 pasajeros a Lima y JetSMART 7.158 a destinos regionales. Sky Airline y BOA registraron también variaciones positivas, aunque en el caso de Bolivia la cifra total fue levemente inferior al año anterior.

Desde la perspectiva de cuotas de mercado por aerolínea en vuelos internacionales, Aerolíneas Argentinas alcanzó el 19,6% del total de pasajeros transportados en septiembre. LATAM arribó al 17,54%, GOL ocupó el 10,63%, JetSMART Group retuvo el 5,7% y American Airlines, el 3,61%. Iberia, Avianca y Copa Airlines sumaron cuotas relevantes y completaron el podio de las compañías con mayor presencia.

El balance mensual ubicó el total nacional de pasajeros —sumando vuelos domésticos e internacionales— en 4.101.159 personas, lo que marcó un volumen significativamente superior al promedio mensual de todo 2024. La tendencia hacia la diversificación de rutas, la consolidación de empresas extranjeras en rutas clave y el incremento de tasas de ocupación conformaron el panorama del sector aéreo argentino al cierre de septiembre de 2025.