A cuánto cerró el dólar antes de las elecciones legislativas

La presión cambiaria se mantuvo firme antes de la definición en las urnas.

El mercado de cambios operó este viernes con buen volumen y tendencia alcista, en un contexto tenso y expectante de negocios a la espera del resultado de los comicios legislativos que se celebrarán el domingo y que marcarán el nivel de apoyo a la actual gestión del libertario Javier Milei.

La elección de medio término, donde el oficialismo buscará incrementar su participación en el Congreso para llevar adelante sus ortodoxos y duros cambios en la economía, es considerada clave para el futuro de la actual política económica.

El dólar al público ganó diez pesos o 0,7% y quedó a $1.515 para la venta en el Banco Nación. En la última semana esta cotización subió 40 pesos o 2,7 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.517,53 para la venta (baja marginal de 54 centavos) y $1.463,37 para la compra.

El dólar mayorista terminó con alza de 13 pesos o 0,9%, a $1.492 para la venta, contenido por ventas institucionales a solo 55 centavos del límite superior del esquema cambiario, que este viernes marcó los $1.492,55, según estableció el Banco Central.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó importantes USD 752,1 millones. “En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 42 pesos, contra 30 pesos de aumento en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

“Llegamos al último día de mercado antes de las legislativas con una contienda técnicamente empatada entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria más aliados”, estimó Delphos Investment.

Recientemente, Argentina y Estados Unidos firmaron un intercambio de monedas o “swap” por 20.000 millones de dólares y buscan acordar con bancos un fondo de rescate por otros 20.000 millones de dólares.

Este inusual apoyo estadounidense no logró disipar las tensiones del mercado y el dólar alcanzó niveles máximos históricos nominales, una dinámica que que obligó al Banco Central a desprenderse de reservas por USD 1.110 millones entre el 17 y el 19 de septiembre, y otros USD 45,5 millones el martes de esta semana, ya que la cotización tocó la parte superior de su banda de flotación divergente.

El Tesoro de los EEUU estuvo efectuando ventas en el mercado de contado a partir del jueves 9 de octubre, pero la administración de Donald Trump también estuvo presente en operaciones de dólar futuro y también en los negocios con las paridades financieras del dólar MEP y el “contado con liquidación”.

El analista Salvador Vitelli estimó que el BCRA “actualmente estaría vendido en unos 6.900 millones de dólares aproximadamente” mediante el circuito de futuros, para frenar la devaluación de la moneda.

Los negocios del dólar a futuro mostraban valores de $1.541,50 por dólar para noviembre y de $1.585,50 para las liquidaciones a fin de año, en ambos casos por encima del techo de las bandas cambiarias oficiales.

Tras haberse operado a un mínimo intradiario de $1.510, el dólar blue finalizó la operatoria a $1.525 para la venta, el mismo valor del jueves. A lo largo de la semana la divisa marginal ganó 40 pesos o 2,7 por ciento.

Dolarización desenfrenada

GMA Capital subrayó que “las últimas semanas tuvieron como telón de fondo el recrudecimiento de la búsqueda de cobertura. Sin embargo, no hablamos de los típicos movimientos de comicios legislativos. La intensidad de la salida del peso fue comparable con elecciones presidenciales, en los que un fin de ciclo está en juego”.

“Los números de la formación de activos externos del sector privados dan cuenta de esta voracidad dolarizadora: en tan solo ocho meses hubo un desarme de posiciones en pesos superior a los USD 17.400 millones según el Informe de la Evolución del Mercado de Cambios del BCRA. La cifra casi duplica el comportamiento promedio hasta octubre en otros años en los que se votaron legisladores. Es incluso superadora de períodos con comicios presidenciales (+14%). En todos los casos, los cálculos están actualizados por la inflación norteamericana”, consignó GMA Capital.

El mercado de cambios en sus distintas variantes se mantuvo cauto y expectante a potenciales cambios en la política económica tras los comicios, aunque desde el Gobierno descartaron un giro en el rumbo.

“Las encuestas sugieren que La Libertad Avanza ganaría a nivel nacional por un margen cercano a 2 puntos, aunque existe mucha dispersión entre sondeos. En nuestra visión, los precios de los activos descuentan un escenario más negativo, por lo que una victoria del peronismo de alrededor de 4 puntos sería neutral”, estimó Max Capital.

En la víspera el dato del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella mostró en octubre un alza mensual de 6,3%, lo que alentó al mercado, un indicador que mejoró las expectativas de los inversores.

“El mercado encara la última jornada preelecciones legislativas, con el foco no sólo en los resultados en sí sino en qué implicancias podría tener éste en materia de demanda de pesos, divisas, riesgo país y el resto de las variables macro-financieras”, señaló el Grupo SBS.