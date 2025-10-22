La probabilidad de que la Argentina caiga en recesión se mantiene casi en 100%, según la Universidad Di Tella

De acuerdo con un informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), las exportaciones de vehículos crecieron en julio el 1,9 % en comparación con junio. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni /Archivo

El último reporte difundido por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) indicó que la probabilidad de que la economía argentina ingrese en recesión se ubicó en 98,01 por ciento.

El dato representa una leve baja con respecto al número del mes pasado, cuando se registró un salto importante. En agosto, fue 98,61% frente al 56,16% registrado el mes anterior, 42 puntos porcentuales en un mes.

Si bien en septiembre la cifra cayó 0,85%, que el dato sigua cercano al 100% es contundente. El indicador presenta una caída de 1,52% con respecto a septiembre de 2024.

Por otro lado, esta tarde, el Indec informó que la actividad económica creció 0,3% en agosto y ya acumuló 5,2% en el año, pese a la caída en comercio e industria. El repunte fue impulsado por el buen desempeño de la intermediación financiera y la minería. En contraste, la actividad manufacturera y la comercial mostraron caídas, según el Estimador mensual de actividad económica (EMAE).

“En septiembre de 2025, el Índice de Difusión (IDCIF) se encuentra en 30%. Esto quiere decir que de las diez series que componen el Índice Líder, tres presentan variaciones positivas significativas: el Índice de Confianza del Consumidor, Despachos de cemento y el Índice de Precios de Minerales no metálicos”, destacó UTDT.

Por otro lado, la serie de tendencia-ciclo se ubica en 122,94 puntos en septiembre de 2025 (2004=100). “Esto representa una caída de 0,97% respecto del mes anterior. Esta es la sexta caída consecutiva de la tendencia ciclo del IL sugiriendo que la economía se encuentra en una fase de desaceleración con una alta probabilidad de convertirse en una recesión en los próximos meses”.

El informe

El informe centraliza su atención en la evolución del IL, al que define como un instrumento “que busca anticipar los cambios de fase del ciclo económico, particularmente señalando los momentos de salida de la expansión y de entrada en recesión”. Este índice se construye a partir de diez series mensuales. El documento identifica como componentes para agosto de 2025 los siguientes:

Índice General de la Bolsa de Comercio (IGBC)

Índice Merval Argentina

Agregado Monetario M1

Precio FOB oficial de habas de soja

Ventas de autos a concesionarios

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Despacho de cemento al mercado interno

Índice de Confianza del Consumidor (ICC)

Índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para minerales no metálicos

Índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para siderurgia

Fuente: Centro de Investigación y Finanzas, UTDT. Nota: La probabilidad de ingresar en una recesión no se computa para aquellos períodos en que se estima la probabilidad de ingresar en una expansión

Estos componentes, seleccionados sobre la base de la literatura internacional y la evidencia empírica nacional, se procesan con metodología econométrica para captar los cambios anticipados en el nivel de actividad económico agregado.

El reporte de la UTDT explica la función central del indicador: “El Índice Líder (IL) está diseñado para anticipar los puntos de giro en el ciclo económico argentino. Para ello, resume la información contenida en una serie de variables que tienden a cambiar de tendencia antes que el ciclo económico general. De este modo, es posible anticipar con cierto grado de probabilidad la salida de la fase expansiva y el ingreso en una recesiva”.

A partir de la evaluación de componentes como la recaudación del IVA, el despacho de cemento y la evolución de variables bursátiles y monetarias, el IL logra condicionar su principal salida estadística: la probabilidad de recesión en el corto plazo. El informe hace hincapié en que el sistema de series utilizado fue seleccionado sobre supuestos ampliamente utilizados en literatura internacional y validados en experiencias argentinas pasadas, aunque advierte que “la interpretación del IL debe realizarse dentro del marco conceptual del ciclo de negocios y atendiendo siempre al contexto y a otras mediciones complementarias”.

La tabla clave del informe permite observar la evolución de la probabilidad de recesión para los meses previos. En mayo, la probabilidad se situó en 57,08%; en junio, en 56,16%. En julio se mantuvo en 56,16% y finalmente, en agosto, trepó a 98,61%. Es el registro más alto informado desde, al menos, 2018. El salto mensual queda también reflejado en el gráfico evolutivo incluido en el informe, donde la curva muestra un cambio abrupto de pendiente en el último período.

La periodicidad mensual del índice y su actualización sistemática aparecen a lo largo del texto. El Centro de Investigación en Finanzas subraya que estos datos “constituyen una herramienta relevante para el monitoreo en tiempo real de los riesgos macroeconómicos de Argentina”. El índice, junto a su probabilidad asociada, es usado como referencia por economistas del sector privado, bancos, áreas de monitoreo estatal y consultoras.