Economía

La actividad económica creció 0,3% en agosto y ya acumuló 5,2% en el año, pese a la caída en comercio e industria

El repunte fue impulsado por el buen desempeño de la intermediación financiera y la minería. En contraste, la actividad manufacturera y la comercial mostraron caídas, según el EMAE que publicó el Indec

La minería fue uno de los sectores que traccionó en agosto, con una mejora interanual del 9,3% (Reuters)

En agosto el nivel de actividad económica registró una leve suba mensual del 0,3% en términos desestacionalizados y una mejora del 2,4% interanual, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con estos resultados, el indicador acumula en los primeros ocho meses del año un incremento del 5,2% respecto del mismo período de 2024.

El informe oficial destaca que, en la comparación interanual, diez de los sectores que componen el EMAE mostraron crecimientos, mientras que cinco ramas registraron caídas.

Las diferencias por sector

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, la Intermediación financiera no solo lideró el crecimiento interanual, sino que explicó 0,9 puntos del aumento total del EMAE. Le siguieron la Explotación de minas y canteras, impulsada por la minería metalífera y los hidrocarburos, y los servicios sociales y de salud, con subas de 9,3% y 1,5%, respectivamente.

Entre las actividades que mostraron resultados positivos también se ubicaron Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-1,4%), Hoteles y restaurantes (6,4%), Construcción (1,5%), Transporte y comunicaciones (2,6%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (2,9%), y Electricidad, gas y agua (-1,6%), aunque con distinto grado de incidencia sobre el nivel general.

La construcción creció 1,5% interanual en agosto (Freepik)

El informe detalla además que los impuestos netos de subsidios crecieron 8,7% interanual, mientras que la enseñanza y la administración pública se mantuvieron prácticamente estables, con variaciones de 1,1% y -0,4%, respectivamente.

Por el lado de las caídas, el Indec subraya que la Industria manufacturera, con una contracción de 5,1% interanual, fue el sector con mayor impacto negativo sobre el resultado global del EMAE.

El Comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió 1,7%, afectado por la debilidad del consumo interno. Otros rubros que mostraron retrocesos fueron Electricidad, gas y agua (-1,6%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-1,4%).

