Economía

Después de alcanzar precios récord históricos, el oro y la plata registran las caídas más pronunciadas en años: los motivos

El oro spot descendió hasta un 6,3% a USD 4.082,03 la onza, mientras que la plata spot cayó hasta un 8,7% a US$47,89 la onza

El oro registró hoy su mayor caída porcentual en doce años, mientras que la plata tuvo su mayor descenso desde febrero de 2021, en medio de una venta generalizada tras un repunte de varias semanas que llevó a los metales preciosos a máximos históricos consecutivos.

El oro spot descendió hasta un 6,3% a USD 4.082,03 la onza, mientras que la plata spot cayó hasta un 8,7% a US$47,89 la onza.

Una combinación de factores arrastró a los metales preciosos, entre ellos el optimismo por las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos, un dólar más fuerte, indicadores técnicos sobreextendidos y la incertidumbre por las posiciones de los inversionistas ante el cierre del gobierno estadounidense y el fin de la temporada de compras en India.

La demanda de refugio para los metales preciosos se ha enfriado, mientras el presidente Donald Trump y Xi Jinping se preparan para reunirse la próxima semana con el fin de resolver sus diferencias comerciales. El índice de fuerza relativa del oro indicaba que los precios habían superado ampliamente el territorio de sobrecompra. El fortalecimiento del dólar estadounidense también ha encarecido el oro y la plata para la mayoría de los compradores.

Los operadores y gestores de fondos “están tomando ganancias después de un repunte muy sólido”, dijo Bart Melek, jefe global de estrategia de materias primas en TD Securities, quien añadió que los indicadores técnicos del oro sugerían que las ganancias no eran sostenibles y estaban expuestas a una corrección.

Con el cierre del gobierno estadounidense, los operadores de materias primas también han perdido una de sus herramientas más valiosas: el informe semanal de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, que muestra cómo los fondos de cobertura y otros administradores están posicionados en los futuros de oro y plata. Sin esos datos, los especuladores podrían construir posiciones anormalmente grandes en cualquier dirección.

“La ausencia de datos de posicionamiento llega en un momento delicado, con una posible acumulación de posiciones largas especulativas en ambos metales, lo que los hace más vulnerables a una corrección”, dijo Ole Hansen, estratega de materias primas en Saxo Bank AS.

La volatilidad en los metales preciosos se ha disparado en los últimos días, mientras los operadores buscan cubrirse ante posibles caídas de precios en otras partes de sus carteras o beneficiarse de la baja. Más de dos millones de contratos de opciones vinculados al mayor fondo cotizado respaldado por oro del mundo se negociaron el jueves y el viernes de la semana pasada, superando un récord previo.

“Por ahora, las tenencias de oro de los ETF no han alcanzado los picos del pasado, y los repuntes a menudo se han extendido más. Pero la historia muestra que el impulso eventualmente se desvanece y la compra se convierte en venta. Si los datos atrasados revelan una economía estadounidense más fuerte de lo esperado, una corrección mayor del oro podría no estar lejos”, escribió la estratega macro de Bloomberg Tatiana Darie.

La plata también retrocedió tras haber subido casi un 80% este año, impulsada por los mismos factores macroeconómicos que el oro y por una histórica escasez en el mercado de Londres. Los precios de referencia se ubican por encima de los futuros de Nueva York, lo que ha llevado a los operadores a enviar metal a la capital británica para aliviar la escasez. El martes, las bóvedas vinculadas a la Bolsa de Futuros de Shanghái registraron la mayor salida diaria de plata desde febrero, mientras que los inventarios en Nueva York también disminuyeron.

Con información de Bloomberg

