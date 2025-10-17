Economía

Por qué la incertidumbre por las elecciones impacta en forma negativa sobre el mercado laboral

Según un estudio, el 74% de los especialistas en Recursos Humanos considera que el contexto electoral afecta al empleo. Cuáles son las principales preocupaciones

Mariano Zalazar

Mariano Zalazar

Ocho de cada diez empresas no prevén aumentos salariales en este período (Andina)

En medio de un clima de incertidumbre, el mercado laboral también siente el impacto de las elecciones. De acuerdo con el estudio “Cómo impactan las elecciones en el mercado laboral”, elaborado por Bumeran, el 74% de los especialistas en Recursos Humanos considera que este proceso tiene un efecto negativo en el empleo, mientras que un 16% lo percibe como neutro y solo un 10% lo evalúa de forma positiva.

Entre las razones de esta visión pesimista, el 76% de los profesionales en RR.HH. atribuye el efecto negativo a que la incertidumbre económica se traslada directamente al mercado laboral. Además, el 58% menciona la pérdida de valor de los salarios, otro 58% la baja del empleo formal, y el 44% apunta a políticas desfavorables como restricciones en los beneficios o cambios en la regulación laboral.

“Los resultados marcan una tendencia clara: el contexto electoral genera cautela en las organizaciones”, afirmó Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint.

Estrategias de las empresas

El estudio, en el que participaron 528 personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos, revela que el 38% de las compañías implementó o planea implementar estrategias de gestión del talento durante este período, mientras que el 62% no prevé hacerlo.

Entre las medidas más adoptadas o previstas, el 60% de los especialistas menciona la actualización de bases de datos de talentos, el 50% la comunicación abierta y transparente con los empleados, el 45% el desarrollo de programas de capacitación y formación, y el 40% la creación de planes de contingencia para retener personal clave.

A su vez, el 55% de los especialistas reconoció haber despedido o tener previsto despedir empleados, frente a un 45% que no lo hizo ni planea hacerlo. En cuanto a la magnitud de esos recortes, el 46% señaló que las desvinculaciones representarían menos del 10% de la dotación, mientras que el 19% estimó que alcanzarían el 30% y el 13% el 40%.

Reajustes salariales

Respecto a las políticas salariales, ocho de cada diez empresas no aplicaron ni planean aumentos. Solo el 20% indicó que otorgó o dará incrementos. Dentro de este grupo, el 55% explicó que los aumentos fueron ajustes por inflación, el 18% aplicó incrementos por encima de la inflación para fidelizar talentos, otro 18% otorgó subas según su presupuesto, y un porcentaje similar pagó bonos o vouchers vinculados a objetivos laborales.

En cuanto a la incorporación de nuevos talentos, el 62% de los especialistas señaló que no realizará búsquedas durante el período electoral, frente a un 38% que sí. Entre los motivos para no contratar personal, el 65% mencionó la inestabilidad económica, el 43% el temor a lo que pueda ocurrir después de las elecciones, y otro 43% la decisión de esperar a que se defina el escenario político antes de avanzar.

Cómo perciben los trabajadores el contexto electoral

La visión de los empleados coincide con la de los especialistas: el 68% de las personas trabajadoras considera que las elecciones impactan negativamente en el mercado laboral, el 22% cree que no generan efectos claros, y el 10% observa un impacto positivo.

Las principales preocupaciones son la inestabilidad económica (63%), la inseguridad laboral (51%), los cambios en el costo de vida (47%) y el riesgo de que la inflación supere los aumentos salariales (45%).

El estudio también refleja el estado emocional de los trabajadores frente a este período: el 60% se manifestó preocupado, el 37% angustiado, el 29% ansioso, y solo el 19% esperanzado. En menor medida, el 11% dijo sentirse tranquilo y el 7% ilusionado.

Al ser consultados sobre la posibilidad de cambiar de empleo, el 53% respondió que no lo haría durante las elecciones, el 29% lo haría antes, y el 18% después, lo que muestra un comportamiento cauteloso ante un panorama incierto.

Además, el 61% de los trabajadores no pidió ni pediría un aumento salarial, y el 56% no aceptaría un empleo con menor remuneración aunque ofreciera mayor estabilidad.

