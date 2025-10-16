La utilización de la capacidad instalada en la industria argentina cae al 59,4% en agosto

EFE/EPA/PHILIPP GUELLAND

El sector industrial argentino registró en agosto una utilización de la capacidad instalada del 59,4%, una cifra que refleja una caída respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Este retroceso interanual, desde el 61,2% alcanzado en agosto de 2024, contrasta con el leve repunte observado frente a julio, cuando el indicador se ubicó en 58,2%.

El análisis por sectores revela marcadas diferencias en el desempeño de las distintas ramas industriales. La refinación del petróleo lideró el uso de la capacidad instalada con un 86,1%, seguida por las industrias metálicas básicas (70,4%), productos alimenticios y bebidas (66,6%), papel y cartón (61,4%) y sustancias y productos químicos (60,1%), todos ellos por encima del promedio general.

En contraste, varios sectores operaron por debajo del nivel medio. La metalmecánica excepto automotores registró un 44,4%, lo que representa la mayor incidencia negativa en la comparación interanual, ya que en agosto del año anterior había alcanzado el 50,8%. Otros rubros con desempeños inferiores al promedio fueron productos minerales no metálicos (58,5%), industria automotriz (53,3%), edición e impresión (50,9%), productos del tabaco (46,9%), productos de caucho y plástico (42,1%) y productos textiles (41,5%).

Si se consideran las cifras interanuales de cada sector, solamente 3 de los 12 sectores que analiza el reporte del INDEC muestra un crecimiento. Se trata de Refinación del petróleo, Industrias Metálicas Básicas y Productos alimenticios y bebidas. Los 9 sectores restantes mostraron una capacidad instalada inferior a la que exhibían en el mismo mes de 2024.

El Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) del INDEC señala que en agosto varios segmentos experimentaron una menor actividad respecto al mismo mes del año anterior. Entre ellos se encuentran la maquinaria agropecuaria, los aparatos de uso doméstico y los productos de metal. En el caso de los productos de caucho y plástico, la utilización de la capacidad instalada fue del 42,1%, por debajo del 48,7% registrado en agosto del año anterior.

La industria automotriz también mostró un descenso, con un 53,3% de utilización de la capacidad instalada frente al 59,9% del año previo, una caída vinculada a la reducción de la producción en las terminales automotrices. Por su parte, los productos textiles alcanzaron un 41,5%, lejos del 50,4% de agosto del año anterior.

El sector de productos del tabaco utilizó el 46,9% de su capacidad instalada, una cifra inferior al 54,4% de agosto del año anterior, descenso atribuido a la menor producción de cigarrillos.

El indicador de utilización de la capacidad instalada en la industria, elaborado por el INDEC, mide la proporción utilizada de la capacidad productiva del sector industrial en términos porcentuales. El relevamiento abarca un panel de entre 600 y 700 empresas y considera la producción máxima que cada sector puede alcanzar con la infraestructura disponible.