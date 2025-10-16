IDEA: YPF y ENI analizan dónde construir una planta de líquidos y, otra vez, Río Negro se posiciona mejor que Buenos Aires

Horacio Marín y las inversiones en marcha

El presidente de YPF, Horacio Marín, anticipó que junto a su socia italiana ENI en el proyecto para producir gas natural licuado (GNL) en la Argentina estudian si es más conveniente construir una planta de separación de líquidos en Río Negro, principal candidata, o en Buenos Aires como parte de la iniciativa que impulsa la petrolera de mayoría estatal.

“Parece todo ir más para Río Negro, porque es mucho menos costoso y realizable y ya tenemos un entorno más favorable. Es posible que vayamos ahí”, comentó.

La declaración del ejecutivo se dio en el marco de una entrevista con Infobae durante la primera jornada del Coloquio de IDEA que se celebra como todos los años en Mar del Plata. También resaltó el apoyo de los Estados Unidos a las política económicas de Javier Milei y el impacto en el clima de negocios.

El proyecto asociado a Argentina LNG prevé la construcción de tres unidades flotantes de licuefacción (FLNG), con una capacidad de 6 millones de toneladas anuales (MTPA) cada una, que serán instalada en costas rionegrinas. Aquella definición sobre la ubicación de los buques había generado polémica entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la petrolera estatal.

Estas unidades estarán en condiciones de procesar 27 millones de metros cúbicos diarios de gas, el 18% de la producción nacional. Este volumen tiene impacto en la balanza energética argentina, ya que impulsa la exportación directa a mercados externos desde terminales marítimas, según los datos que dieron a conocer desde la empresa en las últimas jornadas.

YPF, en sociedad con Shell y ENI, opera bloques de explotación donde se extraen tres componentes principales: petróleo, gas y agua. Marín explicó que cada área dispone de dos plantas independientes, una por cada socio, donde se realiza la separación de componentes. El agua es reinyectada para mantener la presión de los yacimientos, estrategia que mejora el rendimiento de la extracción. El petróleo se transportará a través de un nuevo oleoducto que complementa el caudal actual y optimiza la exportación de crudo argentino.

Las operaciones respecto al gas natural incluyen módulos de turboexpansores. Estas instalaciones permiten enfriar el gas y dividirlo en gas húmedo y líquidos del gas (NGLs). El gas seco se enviará a terminales flotantes de licuefacción mediante un gasoducto cuya dimensión, de hasta 100 millones de metros cúbicos, podría ubicarlo como el mayor de la región, según la misma fuente. En esas terminales, el gas transformado en GNL se destinará mayoritariamente a la exportación.

Marín sobre el proyecto de GNL

El plan prevé la utilización de un buque licuefactor con Shell y dos embarcaciones con ENI, lo que representaría un volumen total de 18 millones de toneladas de GNL, seis por cada buque. Los NGLs extraídos se transportarán mediante poliducto a plantas de fraccionamiento en Río Negro o Bahía Blanca, donde la separación permitirá su exportación o su destino a la industria petroquímica, sector que recibirá inversiones considerables.

En la entrevista, Marín brindó detalles sobre la marcha del proyecto, señalando que los trabajos a las próximas semanas incluirán “la adhesión de esas compañías y llevarlo de doce a dieciocho millones de toneladas”. Según relató a Infobae, tras alcanzar ese objetivo, el grupo avanzará hacia la decisión final de inversión y el inicio de la ejecución, programado para enero, con expectativa de materializarlo durante el primer semestre de 2026. “Vamos a trabajar para que sea antes”, señaló.

“A partir de ahí ya se viene lo que es la realidad, la ejecución, y ya deja de ser más que declarativo de que va a ser un proyecto de este tipo. Y ahí ya tenemos que hacer los ochocientos pozos, las plantas de separación primaria. Tenemos que hacer las plantas que sacan el, los GLC o el LPG, como lo quieran llamar. Después tenemos que hacer el gasoducto más grande que se ha hecho en toda... O sea, en la Argentina, con ochenta pulgadas. Tenemos que hacer un oleoducto adicional, un poliducto que estamos definiendo, porque estamos viendo la economicidad de dónde conviene separar finalmente los líquidos, si en Punta Colorado, o en Río Negro o en Cabecera, eso se va a definir en estos días con los técnicos, con ENI”, enumeró el titular de YPF.

El ejecutivo aclaró que la capacidad instalada a partir de la ejecución del proyecto más que duplicará la actividad actual de la petrolera en materia de petróleo y gas. “Vamos a crear muchos puestos laborales. El LNG per se, este proyecto puede llegar a generar... Nuestros cálculos son cincuenta mil puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos”, estimó. Según lo manifestado en la entrevista, el impacto federal prevé la utilización de proveedores de distintas regiones argentinas, desde Neuquén con la explotación en origen, hasta la construcción de infraestructura en Río Negro y potencialmente en Buenos Aires.

Al referirse a la posibilidad de nuevas instalaciones en territorio bonaerense, Marín expresó: “Nosotros vamos haciendo las inversiones donde creemos que más valor le genera a YPF. Cuando uno habla, el proyecto del LNG es como ocho veces el proyecto que yo hice en la otra compañía en que trabajé. En ese proyecto usamos mil pymes de toda la Argentina, en el Gran Rosario, muchos de Buenos Aires, de Mendoza, de muchas provincias. Esto va a ser ocho veces, quizá, aún más grande. O sea, no es solamente que va a generar trabajo en muchísimos lugares argentinos”.

Respecto a la definición sobre la localización de la planta de líquidos, afirmó: “No lo descarto, pero parece todo ir más para Río Negro, porque es mucho menos costoso y realizable y ya tenemos un entorno más favorable. Es posible que vayamos ahí”. No obstante, señaló que “también hay otra obra que hay que hacer en la industria, que es también otra de NGLs para lo que es la producción actual de Vaca Muerta. Esa va fuera de esto y esa va a ir a Bahía Blanca, sin ninguna duda”. Explicó que, similar al esquema de la planta de Cerri, la nueva instalación permitirá separar líquidos, enviarlos por poliducto y garantizar su exportación o utilización industrial desde el polo bonaerense.

Marín aseguró que el desarrollo cuenta con cronogramas concretos: “Ese ya es una realidad. Ese comenzó la construcción. Ese ya tenemos que comenzar y estamos licitando, y a partir de, te diría que abril del año que viene se empieza a hacer el gasoducto dedicado. O sea que en Argentina, el año que viene, vas a tener la obra que estamos haciendo del oleoducto, más un nuevo gasoducto, todo yendo de Vaca Muerta a Río Negro. Nuestra industria ya empezó a hacer inversiones de envergadura”.