YPF y ENI firmaron un acuerdo clave para el proyecto de producción de GNL en la Argentina: buscarán crédito por USD 20.000 millones

Los presidentes de ambas compañías realizaron el anuncio en la torre de la petrolera estatal argentina en Buenos Aires. Fuerte inversión para el desarrollo de Vaca Muerta

Agustín Maza

Horacio Marín, presidente de YPF, y Claudio Descalzi, CEO de ENI

Claudio Descalzi, CEO de ENI -Ente nazionale idrocarburi- y Horacio Marín, presidente de YPF, firmaron este viernes en Buenos Aires el acuerdo de ingeniería final – paso previo a la decisión final de inversión (FID)– para una de las fases del proyecto Argentina LNG, que aspira a ser el mayor desarrollo de exportación de GNL en la historia del país.

Esta etapa de la iniciativa contempla una capacidad inicial de 12 MTPA, ampliable a 18 MTPA, con exportaciones estimadas de hasta USD 20.000 millones anuales, según informaron las compañías. Se espera que se incorpore Shell y otro nuevo socio de envergadura que todavía no fue precisado por los imvolucrados.

“Estamos hablando —lo que llamamos— de la descripción técnica final del proyecto, pero, como discutimos con Rusia, eso significa que se ha tomado la decisión final de inversión del proyecto técnico. Es decir, que todos los detalles técnicos del proyecto ya han sido definidos, están completamente terminados. Ahora solo tenemos que lanzar las licitaciones para poner números, cifras y costos junto a esta parte técnica. Así que es realmente un paso importante", dijo Descalzi en conferencia de prensa.

“Para nosotros es un paso importante, antes que nada, porque Argentina posee una de las mayores reservas del mundo. Y si miramos ahora a los grandes proveedores, tenemos tres países principales. Uno de ellos es Estados Unidos, que se ha convertido en el primero, y esta fuente es importante. Europa será un mercado muy bueno, porque estamos aumentando el consumo de gas —aunque algunos digan que está bajando—. Estamos incrementando el consumo de gas en varios sectores, en la zona de drenaje, perdón, en el área de drenaje, y el índice de producción... quizás podríamos ahorrar algunos minutos, pero ese es el esquema general", agregó.

Noticia en desarrollo

