Aunque siguen llegando noticias desde EEUU, los inversores se mantuvieron aferrados al dólar

El principio del fin de los múltiples tipos de cambio es una buena noticia para el agro (AP)

El Presidente de EEUU Donald Trump y el secretario del Tesoro Scott Bessent anunciaron que habrá una ayuda adicional de USD 20.000 millones y le bajaron el nivel al condicionamiento de las inversiones.

Pero los que escucharon estas declaraciones fueron los mismos que cuando se anunció el swap perdieron fortunas porque venían apostando a que se perforaría el techo de la banda cambiaria. Cuando el Tesoro señaló que además del swap intervendrían en el mercado cambiario, los inversores volvieron a cambiar sus portafolios y se hicieron vendedores de dólares y compradores de bonos en pesos y de acciones. Tan solo un día después, el martes, aparecieron los condicionamientos a la ayuda y se derrumbaron bonos y acciones. En una semana perdieron todos, los que apostaron al dólar y al peso, porque el ganador de un día fue el perdedor del siguiente.

En esta oportunidad, si bien hubo más entusiasmo en acciones y bonos, los inversores se mantuvieron prudentes. Quieren ver todo firmado y confirmado además de aguardar el resultado de las elecciones de octubre. No son pocos los que están acumulando ETF de oro que está en valores récord y hoy es la mayor cobertura a la que puede esperar cualquier inversor del mundo. El oro acumula ganancias de 60% en dólares en lo que va del año.

La muestra de la falta de fe se vio en que el Tesoro de Estados Unidos vendió dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) por segunda vez para evitar que suba el precio. Esto fue a primera hora de la mañana y lograron que las primeras operaciones en el MLC se hicieran en $1.357, $3 por debajo del cierre anterior. Pero luego aparecieron compradores privados que lo elevaron hasta $1.395 y finalmente cerró en $1.380 (+$20), que es el nivel tolerado; está a $108 de la banda superior y la estrategia de acumular reservas necesita de un dólar que esté en niveles coherentes. El monto de negocios de USD 851 millones, indica que la venta de dólares del Tesoro de Estados Unidos fue importante. Fueron más de USD 350 millones, pero lo colocaron a $80 por debajo del nivel más alto de cotización que alcanzó martes de la semana pasada cuando estuvo a pocos pesos de perforar la banda superior. Del otro lado, había un Tesoro local exhausto, vendiendo las últimas divisas que tenía depositadas en el Banco Central.

Los dólares financieros fueron una montaña rusa: abrieron en alza, luego bajaron, volvieron a subir y cerraron con una modesta caída de 0,9%. El MEP cotizó a $1.445 y el contado con liquidación (CCL) a $1.462. El “blue” aumentó $30 a $1.450.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini, señaló que “los futuros vuelven a salirse de la banda cambiaria en el corto plazo y acortaron distancia con el cierre de la semana anterior. La rueda de operaciones para futuros de dólar alcanzó un volumen de 2.142.983 contratos de los cuales el 68% se concentró en fin de octubre, el tercer volumen más alto para la primera posición desde noviembre de 2023 y el segundo luego del registrado el 15 julio de 2025. El interés abierto se incrementó en 103,5 millones de los cuales 98,5 millones fueron aportados por fin de octubre. A todo esto, hay que sumarle los 1.304 millones que otorgó en cobertura MECON con la licitación de hoy concentrados en el vencimiento de noviembre”.

El informe agrega que “el mercado ve mayores riesgos cambiarios en el corto plazo, más allá de que los funcionarios del gobierno manifiesten que no habrá cambios en el esquema antes ni después de las elecciones de octubre”.

El mercado esperaba, además, el resultado de la licitación del Tesoro porque vivían una situación asfixiante de tasas de interés. La tasa de caución a un día que tocó 110% anual, al cierre cedió a apenas 10%.

Las tasas de las LECAP, que son la referencia del mercado, llegaron a 5,51% efectivo mensual para las que vencen a fin de mes y para noviembre están en 4,57% y a 4,18% para diciembre.

Por eso el resultado de la licitación era clave porque marcaba la estrategia del Gobierno. Las esperanzas era que afloje con las tasas de interés porque el descubierto en cuenta corriente en los bancos alcanzaba tasas de 11% efectivo mensual.

Lo cierto es que se recibieron ofertas por $2,67 billones de los que se aceptaron $1,75 billones. Los vencimientos eran de $3,9 millones, por lo que se liberarán $2,1 billones que pueden hacer bajar las tasas.

Llamó la atención que se rechazaron todas las ofertas por los bonos a tasa fija que sumaron $814.000 millones y se aceptaron las de las Letras dollar linked, atadas a la devaluación. La que vence a fin de noviembre captó $1,2 billones y la del 30 de enero próximo, $603.000 millones.

La señal de que quieren más pesos en la calle antes de las elecciones fue clara.

Los bonos soberanos que comenzaron con alzas de hasta 3% porque la paridad de los títulos en 50% era atractiva, terminaron con una baja importante a mitad de la rueda, de la que se recuperaron sobre el final y quedaron positivos en 1% promedio lo que bajará al riesgo país levemente por debajo de los 1.000 puntos básicos.

La Bolsa tuvo una rueda volátil. Minuto a minuto las cotizaciones cambiaban de manera violenta. Todo se estabilizó al final y el S&P Merval de las acciones líderes subió 1,5% en pesos y 2,4% en dólares. Los papeles más beneficiados fueron Central Puerto (+8,6%) y Banco Supervielle (+4,2%).

Para hoy se esperan anuncios concretos sobre aranceles e inversiones. Los inversores no están dispuestos a pasar por otra jornada de descontrol con heridos y contusos. Por eso se seguirán manejando con cautela. No son pocos los perdedores que deberán pagar elevadas deudas por estar apalancados.