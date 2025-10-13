Economía

Bausili se sumó a la visita oficial a EEUU: por qué el presidente del BCRA estará en el Salón Oval con Trump

Junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, Santiago Bausili viaja este lunes, pasado el mediodía, con la comitiva de Javier Milei a Washington. En las próximas horas se sumarán el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y el de Finanzas, Pablo Quirno

Lucrecia Eterovich

Por Lucrecia Eterovich

El equipo económico, en Washington,
El equipo económico, en Washington, antes de regresar a Buenos Aires la semana pasada

La comitiva oficial que acompañará al presidente Javier Milei en el Salón Oval de la Casa Blanca ya está definida y parte en las próximas horas con una sorpresa entre sus integrantes. Con un modelo de 1+6, el mandatario no solo estará acompañados por ministros.

El último de los integrantes se ganó el lugar la semana pasada durante las negociaciones con la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos: el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili. El funcionario partirá este lunes a las 15 horas (local) rumbo a Estados Unidos con el resto de la comitiva en el avión presidencial que aterrizará a las 23 horas (local) en Washington.

Así, se sumará al encuentro que este martes tendrá Milei con Trump en la Casa Blanca, a las 12 (hora local), del que también participarán la secretaria de la presidencia, Karina Milei; el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein; de Economía, Luis Caputo; de Seguridad, Patricia Bullrich; el embajador en los EEUU, Alejandro Oxenford.

La incorporación de Bausili a la visita oficial a Trump, donde se anunciarán los detalles del salvataje de Estados Unidos, se debe a su desempeño y tecnicismo durante las negociaciones la semana previa, dijeron fuentes oficiales. Su nombre fue mencionado en reiteradas oportunidades por los equipos del Tesoro Norteamericano la semana pasada, que dejaron en forma implícita y a la buena interpretación del canciller Gerardo Werthein la necesidad de la asistencia de Bausili.

Fuentes oficiales de la Casa Rosada confirmaron a Infobae que Bausili estará mañana en la Casa Blanca.

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent

Un viaje que se solapa con la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, que comienzan este lunes 13 de octubre, a la que luego asistirán Caputo con Bausili acompañados por el secretario de Política Económica, José Luis Daza; y el de Finanzas, Pablo Quirno.

Según confirmaron fuentes oficiales del Ministerio de Economía a Infobae, ambos secretarios partirán en las próximas horas a Estados Unidos. Mientras que el regreso del equipo económico se producirá el sábado 18 de octubre.

Será la primera vez que la delegación argentina se cruce con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, tras el salvataje de Estados Unidos, quien si bien valoró el aporte, aseguró que luego del mismo se abrirá una compleja negociación con Caputo. Fue en esa misma oportunidad que Georgieva aseguró, desde una visión optimista del último programa de la Argentina con el FMI, que su éxito dependerá de que la gente acompañe al Gobierno.

¿Siguen las bandas?

Respecto de esa negociación, la expectativa del mercado está puesta en lo que sucederá con el régimen cambiario, a pesar que en las últimas horas el ministro de Economía aseguró que no habrá ningún tipo de modificación después de las elecciones del 26 de octubre.

La titular del FMI, Kristalina
La titular del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Luis Caputo

El esquema cambiario lo definimos nosotros y definimos el de bandas. Y eso es lo que va a continuar”, aseguró en una entrevista con La Nación +. Una defensa del régimen que también hizo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves pasado, luego de intervenir por medio del Santander, Citi y JP Morgan para evitar que el dólar llegue al techo y que el BCRA tenga que vender reservas, Bessent aseguró que “la banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito”.

Hasta el momento, en el equipo económico no quisieron dar detalles de cuánto fue la intervención del jueves, pero en el mercado barajan cifras que van desde los USD 24 millones hasta USD 100 millones.

Las dudas estaban puestas en lo que sucedería hoy, en si habrá o no intervención por parte del Tesoro de Estados Unidos ante el feriado por el Día de Cristóbal Colón. Pero a medio día la cotización mayorista tuvo una baja de $ 69 y se encuentra en $ 1.351.

Para los próximos días, a pesar de que se espera un alivio financiero por el rescate, Caputo confirmó que “todas las herramientas están arriba de la mesa” y que Estados Unidos está dispuesto a seguir comprando pesos en el Mercado Libre de Cambio (MLC), también en el dólar financiero, en el dólar futuro, bonos”.

