Scott Bessent: “Milei tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”

El secretario del Tesoro defendió el respaldo financiero por USD 20.000 millones y mencionó que la maniobra no implica pérdida para los estadounidenses. “Debes comprar barato y vender caro, y el peso está subvaluado”, sostuvo

Agustín Maza

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Key
FILE PHOTO: FILE PHOTO: Key Square Group founder Scott Bessent speaks at a campaign event for Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump in Asheville, North Carolina, U.S. August 14, 2024. REUTERS/Jonathan Drake/File Photo/File Photo

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió el respaldo financiero por USD 20.000 millones a la Argentina y negó que la operación represente una pérdida de dinero para su país. En una entrevista con Fox News, resaltó: “Hay que comprar barato y vender caro, y el peso está subvaluado”.

Bessent subrayó que el presidente Javier Milei “tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina” y destacó la relevancia estratégica de Buenos Aires para la política estadounidense.

“La Argentina es un referente en América Latina. El presidente Milei ha hecho lo correcto. Está intentando romper con cien años de un ciclo negativo en Argentina. Además, es un gran aliado para Estados Unidos. Vendrá al Despacho Oval el próximo martes y tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina. El riesgo es terminar enfrentados con más barcos cañoneros, como en Venezuela. No queremos un Estado fallido”, explicó Scott Bessent.

El funcionario enfatizó que el respaldo financiero estadounidense no constituye un rescate. Sostuvo que la estrategia responde a la convicción de que el gobierno argentino logrará un buen desempeño en las elecciones del 26 de octubre. “No es un rescate. No hay dinero transferido. El Fondo de Estabilización Cambiaria nunca ha perdido dinero y no lo perderá aquí. Llevo cuatro décadas en el negocio de inversiones, especialmente en divisas. El peso argentino está subvaluado. Consideramos que a Milei le irá bastante bien y que el país está dejando atrás el camino peronista”, remarcó Bessent.

Aunque evitó referirse a la reciente inyección de dólares estadounidenses en el mercado argentino a través de Citi, JP Morgan y Santander, Bessent insistió en que la Argentina cumple un rol estratégico para Washington y calificó al país como “un faro en América Latina”. Respaldó la política de Milei y reforzó la importancia de consolidar la relación bilateral.

Explicó que Estados Unidos busca fortalecer su vínculo con Argentina frente al avance de China en América Latina, sobre todo en sectores productivos y energéticos. Y advirtió sobre el crecimiento de las compañías chinas en la región y defendió la importancia de “reafirmar alianzas con gobiernos de modelos capitalistas fuertes”. Recalcó que Milei quiere romper un ciclo desfavorable de un siglo y recordó la próxima visita del mandatario argentino a la Casa Blanca.

El secretario insistió en que el mecanismo acordado solo utiliza recursos que hoy cotizan por debajo de su valor de mercado. “He estado en el negocio de inversiones, sobre todo en divisas, durante 40 años. Hay que comprar barato y vender caro”, reiteró Bessent en la entrevista con Fox News, consultado sobre la posibilidad de que la ayuda a la Argentina represente un costo económico para su país.

Durante la entrevista, Bessent criticó la postura de sectores políticos estadounidenses que intentan frenar el uso del fondo de estabilización a favor de la Argentina. Mencionó la iniciativa de la senadora Elizabeth Warren para prohibir este tipo de operaciones, calificando la propuesta de “curiosa” y relacionándola con la historia política argentina.

El funcionario señaló que la coyuntura regional está marcada por una intensa competencia geopolítica. Remarcó que la administración Biden busca evitar la consolidación de Estados fallidos, tomando como ejemplo a Venezuela. Agregó que la presencia china avanza principalmente a través de inversiones en tierras raras y uranio, recursos abundantes en Argentina.

En materia de recursos, anticipó que las empresas privadas estadounidenses serán buenos socios para desarrollar estos sectores. Consideró imprescindible que Estados Unidos apoye a sus aliados y mencionó que durante la administración de Barack Obama se perdió una ocasión relevante para estrechar vínculos económicos y políticos cuando varios países giraron al centro-derecha. Para Bessent, la actual alineación de países como Paraguay, Ecuador y Bolivia facilita la cooperación regional.

El comercio agrícola también fue tema de la conversación. Bessent acusó a China de manipular las compras de soja y señaló que la mayoría de las exportaciones antes destinadas al país asiático ahora se dirigen a Brasil. Adelantó que la administración de Joe Biden prepara un programa para subsidiar y financiar adicionalmente a los agricultores estadounidenses, con el objetivo de asegurar la seguridad alimentaria y proteger la campaña agrícola.

Consultado por los beneficios del swap entre el Banco Central de la República Argentina y el Tesoro de Estados Unidos, Bessent insistió en que el acuerdo tiene sentido financiero por involucrar una moneda históricamente subvaluada y representa una oportunidad ejemplar para demostrar el apoyo a los aliados.

Bessent afirmó que la política exterior actual busca evitar errores pasados. “Apoyamos a nuestros aliados”, puntualizó. Sobre los próximos comicios argentinos, consideró que Milei logrará buenos resultados y aseguró que el oficialismo pretende dejar atrás el camino peronista. Sostuvo que la estabilidad de Argentina es central para frenar la influencia de China y reducir riesgos de crisis institucionales en la región.

