Qué dijo el creador de ChatGPT sobre la inversión en el país y su homenaje al argentino que falleció de forma trágica días atrás

Sam Altman se refirió al anuncio realizado para construir un mega data center para inteligencia artificial en la Patagonia

El director ejecutivo de OpenAI y creador de ChatGPT, Sam Altman, se refirió este viernes por la mañana al anuncio realizado por la compañía en la Argentina, en alianza estratégica con Sur Energy, con la que invertirán unos USD 25.000 millones para construir un mega data center en la Patagonia.

Altman destacó el potencial del proyecto, elogió al Presidente Javier Milei y habló sobre Mat Travizano, el empresario argentino es fundó Sur Energy, estaba al frente del proyecto y falleció de manera trágica, hace menos de un mes, en un accidente de montañismo en California, Estados Unidos.

“No estaríamos haciendo este anuncio sin sus esfuerzos. La visión de Mat era sobre el impacto, sobre asegurarse de que las personas pudieran acceder y beneficiarse de la inteligencia artificial”, destacó.

Sobre los objetivos de la iniciativa explicó que “nuestra visión para Stargate Argentina es brindar un gran impulso a la infraestructura de inteligencia artificial del país, creando una base para nuevas capacidades, desde servicios públicos más inteligentes hasta herramientas que ayuden a las pequeñas empresas a competir a nivel global. Refuerza la importancia de un ecosistema de inteligencia artificial fuerte y diverso”.

El mensaje completo de Altman

Hoy nos enorgullece anunciar los planes para lanzar Stargate Argentina, un emocionante nuevo proyecto de infraestructura en asociación con una de las principales empresas energéticas del país, Sur Energy.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se refirió a la mega inversión anunciada en la Argentina

Es nuestro primer proyecto Stargate en América Latina, una región llena de talento, creatividad y ambición. Este hito es más que solo infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de personas en toda Argentina. Nos entusiasma trabajar con Argentina mientras avanza hacia convertirse en un centro de inteligencia artificial para toda América Latina.

Cuando conocí al presidente Milei durante su visita a San Francisco el año pasado, su visión sobre cómo la inteligencia artificial podría impulsar el crecimiento y la creatividad de Argentina era inconfundible y sólida. Stargate Argentina ayudará a hacer realidad esa visión.

También quiero tomar un momento para reconocer a Mat Trevisano, quien lideró nuestras conversaciones de asociación antes de fallecer trágicamente en un reciente accidente de montañismo. Conocí a Mat cuando viajó a San Francisco con el presidente Milei el año pasado, y de inmediato me impresionó su compromiso con liberar el potencial de la inteligencia artificial para beneficiar a Argentina, América Latina y el resto del mundo. No estaríamos haciendo este anuncio sin sus esfuerzos. La visión de Matt era sobre el impacto, sobre asegurarse de que las personas pudieran acceder y beneficiarse de la inteligencia artificial.

Millones de argentinos ya usan ChatGPT cada semana. La adopción en Argentina se ha más que triplicado en el último año, impulsada por estudiantes, startups y profesionales que utilizan la inteligencia artificial para acelerar su aprendizaje, creatividad y trabajo.

Nuestra visión para Stargate Argentina es brindar un gran impulso a la infraestructura de inteligencia artificial del país, creando una base para nuevas capacidades, desde servicios públicos más inteligentes hasta herramientas que ayuden a las pequeñas empresas a competir a nivel global. Refuerza la importancia de un ecosistema de inteligencia artificial fuerte y diverso.

De cara al futuro, vemos un porvenir en el que cada provincia, cada aula, cada startup y cada institución pública en Argentina pueda acceder a inteligencia artificial de clase mundial. Y más allá de eso, Stargate Argentina es parte de una misión más grande: hacer que la inteligencia artificial avanzada sea accesible para todos. Gracias a todos los que están ayudando a que esto suceda. No podemos esperar a ver lo que construiremos juntos.

