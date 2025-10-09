Economía

Estiman que la cosecha de trigo arrojará un volumen récord

La producción nacional se proyecta en 23 millones de toneladas impulsada por las lluvias, con rendimientos destacados en la región núcleo y un fuerte aporte de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

Guardar
El trigo nacional alcanzaría un
El trigo nacional alcanzaría un rendimiento promedio de 35,4 quintales por hectárea (Reuters)

Las proyecciones para la próxima campaña de trigo ubican a la producción nacional en 23 millones de toneladas, un volumen que igualaría el récord histórico del ciclo 2021/22. El dato proviene de un informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que estimó un rendimiento promedio país de 35,4 quintales por hectárea.

El escenario productivo se presenta inédito para el sector. Los técnicos de la entidad indicaron que este octubre resulta decisivo para consolidar los resultados, en un contexto en el que el potencial del cultivo generó expectativas inéditas en casi dos décadas. “Nunca vimos a los trigos así”, señalaron productores y especialistas consultados por la GEA, una frase que se repitió en las encuestas y que, según el organismo, no se registró en los últimos 16 años de seguimiento.

La estimación de 23 millones de toneladas se apoya en varios factores. Entre ellos, las lluvias excepcionales registradas en julio y agosto, que revirtieron el estrés hídrico que afectaba a los cultivos durante el otoño. Esas precipitaciones, sumadas a las buenas reservas de humedad en los suelos, permitieron recuperar lotes que estaban comprometidos y elevar las proyecciones de rendimiento a niveles que no se observaban desde 2021.

En la región núcleo, el rinde base se calculó en 40 quintales por hectárea, lo que colocaría a esta zona como una de las principales responsables del volumen nacional, con una participación estimada cercana a un tercio del total. En Entre Ríos, el área de trigos en condición “muy buena” duplicó la del año pasado, mientras que en Córdoba los informes destacaron que algunos lotes, originalmente destinados a otros usos, se conservaron para cosecha “por lo bueno que está el cultivo”.

Buenos Aires, el distrito con mayor potencial triguero, enfrenta sin embargo un panorama dual. Si bien el rinde promedio provincial podría acercarse a los 40 quintales por hectárea, los excesos hídricos afectaron amplias superficies en el centro norte bonaerense. En esa región, más de 210.000 hectáreas se consideraron perdidas debido a los anegamientos, lo que representa la mayor porción del descuento total de 403.000 hectáreas que se calculó a nivel país.

La provincia bonaerense registró casi el doble de precipitaciones que su media histórica desde el 1 de enero hasta el 8 de octubre, concentradas especialmente entre el otoño y el invierno. Esa situación generó daños en algunas zonas bajas, aunque en otras partes de la provincia los niveles de humedad favorecieron un crecimiento excepcional del cultivo.

En Córdoba, el trigo atraviesa un escenario muy distinto al de la campaña anterior. El rendimiento medio provincial podría alcanzar los 35,5 quintales por hectárea, muy por encima de los 23,7 quintales que se lograron en 2024. Por su parte, en Santa Fe las proyecciones también son superiores a las del año pasado: de un rendimiento inferior a los 30 quintales por hectárea se pasaría a un promedio estimado de 38 quintales. En La Pampa, las condiciones se mantienen favorables y se prevé una producción por encima del promedio reciente.

El informe de la GEA remarcó que el sector sigue con atención la evolución de enfermedades fúngicas, dada la alta densidad de siembras y la humedad acumulada. Los técnicos advirtieron que el potencial de rendimiento exige un monitoreo constante para evitar pérdidas, aunque destacaron el vigor general del cultivo en la mayoría de las zonas productivas.

Además del trigo, los analistas elaboraron estimaciones para los otros principales cultivos de la campaña gruesa. En el caso del maíz, el avance de la siembra temprana se mantuvo dentro de los plazos óptimos a pesar de las lluvias. Con un desarrollo normal del ciclo, la producción podría llegar a 61 millones de toneladas, una cifra sin precedentes para el país.

La soja, cuya siembra comenzará en los próximos días, se proyecta sobre una superficie de 16,4 millones de hectáreas, lo que representa una caída interanual del 7%. De confirmarse un escenario climático normal, la producción total se ubicaría en torno a 47 millones de toneladas.

El nuevo panorama agrícola combina así lluvias abundantes, suelos con buena humedad y expectativas históricas para el trigo, que se consolidó como el cultivo de invierno con mejor desempeño de la última década, según el relevamiento de la GEA.

Temas Relacionados

TrigoCosechaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el ranking de las más caras y las que más aumentaron en septiembre

Un informe de Analytica revela cuánto impacta en cada presupuesto familiar la diferencia de precios en el supermercado y los factores que explican la brecha territorial del gasto en productos básicos

Cuánto cuesta llenar el changuito

AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los montos de planes sociales de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó de cuánto serán las prestaciones en el décimo mes del año

AUH, ex Potenciar Trabajo y

La inflación en Brasil subió al 5,17% en septiembre, impulsada por el costo de la energía

El dato representa un incremento de 0,04 puntos respecto al mes anterior, según informó el Gobierno

La inflación en Brasil subió

La Eurocámara pidió aumentar la inversión en América Latina para contrarrestar la presencia de China y Rusia

Aprobó un informe en el que solicita “una colaboración más estratégica” basada en valores compartidos para enfrentar “la creciente tensión global y las rivalidades entre potencias”

La Eurocámara pidió aumentar la

Hoy se fabrica la última pick-up Frontier y Nissan deja de producir autos en la Argentina

Aunque se había anunciado el 28 de marzo, la fecha estaba pendiente del stock de autopartes y la demanda. Hay 300 operarios de Renault en plan de retiro voluntario o de espera hasta la llegada de la nueva pick-up Niágara

Hoy se fabrica la última
ÚLTIMAS NOTICIAS
Provincias Unidas se reunió en

Provincias Unidas se reunió en Jujuy con fuertes críticas al kirchnerismo y a Milei: “Está paveando tocando la guitarra”

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el ranking de las más caras y las que más aumentaron en septiembre

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

La emoción de Daniela Celis en el hospital por el alta de Thiago Medina: “Lo vamos a cuidar con las nenas”

Detuvieron al antisemita que había atacado a una influencer y a su bebé en el barrio de Palermo

INFOBAE AMÉRICA
Von der Leyen superó dos

Von der Leyen superó dos mociones de censura del Parlamento Europeo

Una empresa tecnológica prepara un hábitat submarino que podrá alojar a científicos durante una semana

La hermana de Madeleine McCann reveló los perturbadores mensajes de su acosadora: “Modificó las fotos para parecerse a ella”

Intoxicaciones con alcohol en Brasil: se confirmaron cinco muertes y el Gobierno pide reducir los avisos de bebidas

“No me gustan los políticos ni la política”: quince definiciones para conocer a László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura 2025

TELESHOW
La complicidad de Nancy Dupláa

La complicidad de Nancy Dupláa y su hija Morena en una tierna sesión de fotos: risas y el gran parecido entre ambas

Nico Vázquez enfrentó los rumores de romance con su compañera en Rocky: “No soy de esconderme”

La emoción de Daniela Celis en el hospital por el alta de Thiago Medina: “Lo vamos a cuidar con las nenas”

Se viene la edición más ambiciosa de Gran Hermano: cómo inscribirse y qué famosos pueden ser parte

Thiago Medina habló al salir de alta del hospital: “Lo que más quiero es ver a mis hijas”