Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el ranking de las más caras y las que más aumentaron en septiembre

El costo del changuito representa cerca del 30% de dos salarios en el NEA, el doble que en la Patagonia (Imagen ilustrativa Infobae)

Si bien la inflación en Argentina desaceleró fuertemente en el último año, llenar el changuito en el supermercado sigue siendo difícil para muchos consumidores cuyo poder adquisitivo se vio muy afectado por el mayor peso que tomaron los servicios dentro del presupuesto familiar.

De acuerdo con la consultora Analytica, el changuito más caro, según datos de septiembre, corresponde a Santa Cruz, con $800.594, seguido por otras provincias de la Patagonia como Chubut ($790.224), Río Negro ($782.517), Neuquén ($777.616) y Tierra del Fuego ($776.522). Estas cifras ubican a la región patagónica como la de mayor presión sobre el gasto doméstico para comida y bebida.

En la comparación mensual, las provincias con mayores subas porcentuales en el costo del changuito resultaron ser Río Negro (+3,30%), Neuquén (+2,96%) y Corrientes (+2,94%). En cambio, los incrementos más bajos aparecieron en Tucumán (+1,44%), La Rioja (+1,2%) y Salta (+1,2%).

El ranking de las canastas más accesibles lo conforman: Corrientes ($737.440), Formosa ($735.817) y Misiones ($732.793), muy lejos de los niveles del sur. Así, los hogares de estas provincias pudieron encontrar diferencias de casi $70.000 respecto al tope presentado por Santa Cruz.

Santa Cruz encabeza el ranking de provincias con la compra más cara en supermercados de todo el país

Al analizar variaciones absolutas en pesos respecto al valor del 29 de agosto, la consultora identificó aumentos nominales de $27.602 en Neuquén, $25.732 en San Luis y $23.561 en Río Negro. Los montos más bajos se concentraron en Salta (+$9.195), Misiones (+$8.788) y La Rioja (+$2.336).

Dentro de la canasta de productos, el aceite de girasol sobresalió como el artículo con mayor aumento, con subas del 4% al 9% en casi todas las provincias. El precio del azúcar también ascendió de forma generalizada, con saltos del 1% al 3% en la mayoría de las jurisdicciones. El reporte destaca que La Pampa (+4,6%) y Misiones (+8,6%) sobrepasaron esos valores promedio, mientras que en el Conurbano (+0,3%), Santa Cruz (+0,4%) y Corrientes (+0,2%) el alza fue mucho menor. Mendoza registró una baja de -5,4%.

Otras variaciones dentro de la canasta muestran que las arvejas en conserva mantuvieron precios estables en casi todo el país, aunque las provincias de la Patagonia observaron subas cercanas al 3%.

Entre las causas de la dispersión de precios, Analytica puntualizó la diferencia en el costo de vida entre regiones. En la Patagonia, el costo del changuito coincide con salarios promedios más elevados dentro del sector privado formal. Santa Cruz, con la canasta más costosa, exhibe el segundo salario privado registrado más alto del país después de Neuquén. Por eso, el efecto de precios altos se compensa —al menos en parte— con remuneraciones más elevadas: en la región, la relación costo de la canasta sobre dos salarios promedio se ubica en 15,5%.

En el NEA, la situación es inversa. A pesar de que las provincias de Corrientes, Formosa y Misiones muestran los precios más bajos del ranking, el poder de compra queda aún más erosionado. Según el informe, en esa zona el costo del changuito representa el 29,6% de la suma de dos salarios promedio.

El documento de Analytica también remarcó la importancia de la estructura impositiva en cada provincia para comprender la brecha. La diferencia en las alícuotas de ingresos brutos incide en el precio final: la venta minorista de supermercados en Corrientes tributa una tasa del 2,9% mientras que en Chaco rige el 3,2%. El cuadro no es uniforme, dado que el salario promedio en Chaco es levemente superior al de Corrientes, lo que complementa la ecuación del poder de compra en la región NEA.

El Gobierno llegaría con un buen dato de inflación a las elecciones del 26 de octubre porque a pesar de la suba del dólar en septiembre, estaría en línea con lo que marcó el indicador en los dos meses anteriores (1,9%). Esa podría ser la principal bandera económica del Gobierno en lo que queda de la campaña, en un contexto de incertidumbre ante las negociaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, en Estados Unidos por el paquete de rescate.