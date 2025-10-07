El Tesoro volvió a intervenir fuerte en el mercado y el dólar cerró estable mientras se negocia en EEUU

El Tesoro vendió la mayor parte de las divisas que compró con la eliminación temporal de retenciones.

Las ventas del Tesoro en el mercado de cambios volvieron a ponerle techo al dólar, que en la plaza mayorista finalizó a $1.429,50, apenas 50 centavos debajo del cierre anterior.

Dado el ritmo de ventas oficiales de contado -prácticamente la mitad de la oferta-, los analistas prevé que esta semana podrían consumirse las divisas obtenidas por las compras en bloque con la eliminación temporal de retenciones a los agroexportadores, que le permitieron al Tesoro agregar a su cuenta cerca de 2.000 millones de dólares.

“Una rueda menos para las elecciones y el Gobierno lo sabe. El paredón en el MULC sigue estando en $1.430 y si bien el MULC operó USD 550 millones, se estima que hoy el Tesoro vendió menos que ayer, en torno a USD 250 millones, especulamos. Por lo tanto a más tardar esta semana o principios de la otra, deberían acabarse los USD 2.200 millones que compró con retenciones 0 y veremos qué pasa luego, si el próximo techo será el de la banda y cambia el defensor y aparece el BCRA”, comentó Nicolás Cappella, analista de IEB.

“El dólar mayorista cerró la rueda sin cambios en $1.429,50, en otra jornada baja volatilidad y nuevamente dominada por la oferta oficial. Desde temprano, el Tesoro volvió a fijar su postura de venta en el nivel de apertura, marcando el ritmo del mercado y actuando como único oferente relevante. Se supo que ayer se desprendió de unos USD 400 millones, y se estima que nuevamente hoy vendió una cifra parecida siendo que el volumen se ubicó en USD 601 millones”, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Hasta el momento, se estima que el Tesoro vendió USD 1.400 millones de los USD 1.800 millones comprados durante el período sin retenciones a las exportaciones. Estimamos que los depósitos en dólares (del Tesoro) rondan actualmente los USD 900 millones. Si las ventas se mantienen al ritmo actual, el poder de fuego alcanzaría para solo dos días más, tras lo cual el tipo de cambio podría alcanzar la banda superior -actualmente en $1.484-, lo que obligaría al BCRA a intervenir con ventas”, indicó un informe de Max Capital, previo a la intervención de este martes.

Este martes el techo de las bandas de flotación dispuestas por el Banco Central se ubicó en $1.484,16, unos 54,66 pesos o 3,8% por encima del precio mayorista.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central restaron USD 426 millones o 1%, a USD 42.202 millones.

“La rebaja temporal de las retenciones a 0% para granos dejó ‘sabor a poco’: el Tesoro no solo compró menos divisas de lo esperado -incluso endureciendo el ‘cepo’ para individuos- sino que ya empezó a vender nuevamente; además los productores mostraron malestar al no verse beneficiados plenamente por la medida -aunque en la práctica sí hubo mejora en precios-. En consecuencia, reaparece el interrogante sobre cómo se transitarán las semanas que faltan hasta las elecciones, con una fragilidad cambiaria creciente”, consignó Invecq Consultora Económica.

El ministro de Economía Luis Caputo y su equipo permanecen en Washington, en el marco de las negociaciones para un auxilio financiero de los EEUU, ayuda comprometida por la administración de Donald Trump.

Tanto el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, como la directora gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional), Kristalina Georgieva, confirmaron a través de la red social “X” que iniciaron conversaciones sobre las alternativas disponibles para que el gobierno de EEUU apoye a la Argentina. Bessent escribió que continuarán con sus “discusiones sobre las distintas opciones que el Tesoro tiene listas para respaldar las firmes políticas de Argentina”, mientras que Georgieva afirmó que el FMI está trabajando “mano a mano con Argentina, el Tesoro estadounidense y otros socios para respaldar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento”.

“Aún no hay detalles adicionales sobre el alcance del apoyo, que se espera se anuncie el 14 de octubre, cuando Milei se reúna nuevamente con Trump. Según la prensa, los desembolsos llegarían después de las elecciones del 26 de octubre”, agregó Max Capital.

“Faltan siete días para el encuentro con Trump y 20 días para las elecciones, y se esperan anuncios que clarifiquen que se cuenta con la ayuda financiera de EEUU, sobre todo considerando que se han vendido más del 60% de las divisas acumuladas con la quita de retenciones temporales al campo. Este número cobra más relevancia si consideramos que faltan muchas ruedas hasta las elecciones”, advirtió Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

La expectativa por un recorte en las tasas de referencia de la Reserva Federal de los EEUU, cuya otra cara es el debilitamiento del dólar, es un impulsor para la demanda del oro, que por primera vez superó los USD 4.000 la onza. El precio del oro superó tuvo la mayor suba desde 1970.

La campaña ganadora del oro en 2025 es impresionante, con un incremento de 53%, mientras que el ascenso acumulado en los últimos cinco años, a partir de la pandemia de 2020, es de 112 por ciento. En términos de las reservas del Banco Central argentino, implicó en el transcurso de 2025 una ganancia contable de unos USD 2.277 millones, dada la tenencia de unos 2.000 millones de onzas en el activo.