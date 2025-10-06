La venta de autos usados volvió a subir más que la de 0 km en septiembre, por tercer mes consecutivo

Los autos usados se defiendieron mejor que los autos nuevos ante los vaivenes económicos. Cuando suben suben más y cuando caen lo hacen en menor proporción. (Freepik)

Luego de conocerse los números oficiales de ventas de autos usados de septiembre, pudo corroborarse que el mercado automotor argentino se acercó a las dos millones de operaciones de compra en nueve meses, lo que indica un crecimiento global del sector de un 23% en relación al mismo período de tiempo de 2024.

La combinación se da por un crecimiento del mercado de autos 0 km de 2025 que ya se sitúa en el 60,4%, y el de automóviles de segunda mano que subió en 9 meses un 13,8%. En la circunstancia actual, en la que el regreso de la financiación es el principal impulsor de las ventas de autos nuevos, la influencia de la entrega de un auto usado como parte de pago de uno 0 km es mayor a la de los años anteriores, lo hace indivisible una estadística de la otra.

Sin embargo, ante los cambios de escenario económico de los últimos tres meses, con dólar y las tasas de interés en alza, el mercado del usado se vio menos afectado que el de los autos nuevos, cuyas ventas están muy influenciadas por la financiación. Los dos mercados tuvieron el mismo comportamiento, pero mientras los usados subieron más cuando fue positivo, también cayeron menos cuando vino un mes de retroceso.

Los números comparados

Según el reporte de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), el de este año se convirtió en el mejor mes de septiembre de la historia, ya que se comercializaron 171.364 vehículos usados, cifra que mejoró en un 5,4% la del mismo período de 2024, y mantuvo el alza también respecto a agosto pasado en un 2,3%.

Los usados pasaron un año más complicado en 2024 por la abundancia de ofertas de financiación de los autos 0km, pero se recuperaron en 2025, especialmente de julio a septiembre

Así, el total de transferencias del período enero-septiembre de 2025 llegó a 1.436.656 usados, mientras que el total de nuevos patentamientos de los primeros 9 meses fue de 500.089 autos, lo que permitió que la cifra global del mercado automotor alcance el 1.936.745 de unidades, con lo cual en octubre se superarán holgadamente los 2 millones de autos, ya que el promedio del año es de 215.000.

La relación entre autos nuevos y usados, sin embargo, no es pareja mes a mes. Y en este aspecto sí influye la coyuntura económica del país. Mientras hubo tasas de interés relativamente bajas y mucha oferta de tasas subsidiadas por las terminales automotrices para vender autos nuevos con créditos prendarios sin interés de hasta el 50% del valor, por cada auto nuevo que se vendía se transferían 2,8 autos usados.

Sin embargo, cuando las tasas subieron y el costo de la financiación se hizo más difícil de sostener para las marcas y para los usuarios, esa relación varió, y en los últimos tres meses, por cada auto nuevo se venden 3,1 vehículos de segunda mano.

La mayor diferencia se pudo ver en julio, el primer mes del cambio de escenario de tasas de interés, pero la euforia por un crecimiento muy fuerte de los patentamientos hasta las 62.000 unidades lo disimularon. Ese mes, las ventas de autos nuevos subieron un 19% pero fue muy superior la de los usados, que crecieron un 25%.

Fue una primera señal de alarma que se confirmó en agosto, cuando ambos mercados se desplomaron pero fue mucho mayor el de los nuevos, que cayeron un 12,6% contra un 6,6% de los usados. En septiembre, con una leve recuperación en ambos rubros, la tendencia se volvió a marcar, con una suba del 1,7% en los autos nuevos pero una del 2,3% en usados.

Los autos que ya no se fabrican empiezan a sentir un menor volumen de autos en el mercado del usado frente a los que siguen vigentes. El Gol domina a pesar de esa variable en contra

Los usados de septiembre

El último mes volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de los compradores de autos usados, con 9.313 unidades. La pick-up Toyota Hilux se mantuvo segunda con 6.292 transferencias entre particulares, y el Chevrolet Corsa tercero con 4.843.

A pesar de mantenerse “en el podio”, la distancia entre el auto compacto de General Motors y las pick-up Ford Ranger y Volkswagen Amarok se está acortando mes a mes, producto de ser el primero un modelo que ya no se fabrica y los otros dos sí, lo que indefectiblemente terminará con un intercambio de posiciones y el ascenso de las camionetas al menos un puesto. Ford Ranger tuvo 4.633 boletos y VW Amarok 4.602, mostrando nuevamente una gran paridad en la elección de los clientes.

Con el sexto puesto sucede algo similar. Lo tiene el Ford Ecosport que ya no se fabrica y lo pretende el Peugeot 208 que permanece en el mercado de los autos nuevos. EL B-SUV de Ford tuvo 3.620 transferencias y el compacto de Stellantis 3.529. Detrás también se mantiene otro auto que se sigue fabricando, el Toyota Corolla, con 3.379 unidades, por delante de otros dos productos discontinuados como son el Fiat Palio (3.141) y el Ford Fiesta (2.917).