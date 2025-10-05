Mes de elecciones: en qué invertir para blindarse contra el riesgo político

Operadores buscan instrumentos dolarizados para blindar sus carteras en jornadas de alta volatilidad (Foto: Reuters)

En las semanas previas a las elecciones legislativas, la atención de los inversores se concentró en cómo aislarse del riesgo electoral y atenuar el impacto de movimientos bruscos que puedan derivarse del resultado en las urnas.

El escenario mostró un nivel de tensión poco habitual en el mercado, según un informe de Quantum Finanzas, en un contexto donde los activos soberanos argentinos atravesaron importantes fluctuaciones y el tipo de cambio experimentó variaciones abruptas.

La situación se intensificó después de la instancia legislativa en la Provincia de Buenos Aires, cuando la volatilidad se reflejó con fuerza en los precios de los bonos en dólares, acciones y la cotización del dólar.

Según Quantum Finanzas, “tras las elecciones legislativas en PBA, el mercado experimentó una muy alta volatilidad, que se manifestó con más fuerza en el precio de los bonos soberanos hard dollar, acciones y en el tipo de cambio”.

En ese entorno, el Banco Central intervino y el Gobierno adoptó una serie de medidas “para que el mercado cambiario encontrara el equilibrio a un precio más bajo”, entre las que eliminó retenciones a las exportaciones agropecuarias intentando acelerar la liquidación de divisas.

El informe de Quantum destacó que la administración central tomó esa decisión junto con la comunicación de que el Tesoro de Estados Unidos analizaba alternativas para asistir financieramente al país.

La consultora que dirige el ex secretario de Finanzas, Daniel Marx, resaltó que mientras rigió la disposición, “el tipo de cambio se mantuvo por debajo de la banda y el Tesoro pudo acumular entre USD 2.500 y 3.000 millones”, y que el anuncio de ayuda funcionó como impulso positivo solo por un período acotado. Ese alivio se agotó con rapidez y “los tipos de cambio subieron y los precios de los activos argentinos retomaron la tendencia previa”.

La incertidumbre pre y post electoral, según Quantum Finanzas, llevó a preguntar “sobre posicionamientos en activos argentinos en moneda extranjera, teniendo en cuenta el diferencial de riesgo del emisor percibido por el mercado”. Este marco de “alta volatilidad” incluyó el salto en el riesgo país, que trepó 365 puntos básicos en un mes y rozó máximos recientes de 1.450 pb, con una curva de deuda soberana invertida y retornos de entre 21% y 16%, según detalla el informe.

Entre los factores estructurales que incidieron, el documento destacó:

el diseño de un esquema cambiario y monetario que permita acumular reservas con menor volatilidad asociada, un armado político que dé gobernabilidad propiciando mejoras en el funcionamiento económico y la formalización (y el paquete concreto) de la ayuda del Tesoro de EEUU.

Respecto a la deuda, Quantum Finanzas precisó que “la curva de la deuda soberana tiene pendiente invertida con rendimientos que van desde el 21% al 16% anual”, señalando que se amplió la diferencia de precios y rendimientos por legislación aplicable y surgieron brechas históricas entre títulos regidos por Nueva York y ley local: “El spread de legislación (NY vs Argentina) alcanzó diferenciales de paridad de hasta 12%, por ejemplo para el Global 38 respecto al Bonar 38, superando diferencias del pasado”.

Este aumento de incertidumbre se tradujo en un cambio en el apetito de riesgo de los inversores, muchos de los cuales comenzaron a consultar por instrumentos que les permitan reducir la exposición a vaivenes políticos.

En ese sentido, el informe de Quantum Finanzas mencionó que “la incertidumbre del contexto económico-financiero ‘castiga’ a los activos financieros y provoca que se operen en un marco de alta volatilidad”. Para los perfiles más conservadores, planteó que los activos corporativos y provinciales tienden a registrar menor volatilidad en comparación con la deuda soberana.

Más demanda de cobertura

En simultáneo, un informe de SBS analizó la dinámica del mercado y expuso que tanto la inminencia del evento electoral como la sucesión de medidas oficiales generaron variaciones abruptas en los flujos.

SBS advirtió que la demanda de cobertura subió, “con los inversores buscando alternativas para aislarse del contexto local”, y repasó el comportamiento de las emisiones subsoberanas, corporativas y dolarizadas que ganaron volumen en medio de la búsqueda de refugio frente a la incertidumbre electoral.

Las alternativas de Cedear y bonos corporativos ganaron protagonismo antes de las elecciones (Foto: Reuters)

El foco de la nota se centra en las alternativas de inversión sugeridas para blindarse contra el riesgo político.

En declaraciones a este medio, Pablo Repetto, de Aurum Valores, expuso distintas estrategias para quienes buscan minimizar la exposición a la coyuntura nacional: “Cualquier Cedear que no esté vinculado con Argentina. Eventualmente, se podría comprar un treasury y quedarte fuera del riesgo argentino”, resumió.

Además, identificó un universo intermedio para quienes quieran mantener posición local: “hay algunos bonos subsoberanos o ONs (obligaciones negociables) corporativas que demostraron ser bastante más estables. Tuvieron muchísimo menos volatilidad y mucho menos riesgo de pérdida”.

Las alternativas vinculadas a Cedear, que permiten dolarizar la cartera a través de activos extranjeros que cotizan en la Bolsa local, ganaron popularidad entre quienes buscan exposición a instrumentos internacionales sin salir del circuito doméstico.

Gustavo Ber, dijo a Infobae: “Las principales alternativas podrían ser Cedear (SPY, EEM) y bonos corporativos de sólidos créditos (Pan American, YPF, Tecpetrol, TGS, Arcor). Dichas exposiciones podrían permitir transitar esta etapa de manera dolarizado y con limitada volatilidad”. Los títulos corporativos que destacan en este contexto se ubican en empresas con buen perfil crediticio y bajo nivel de endeudamiento.

Quantum Finanzas coincidió, al sostener que “los rendimientos oscilan entre 7%-8%, con una vida promedio en torno a los 5 años bajo ley NY. Muestran niveles de deuda estables y relativamente bajos, ciertos ingresos ligados a la evolución del tipo de cambio, con coberturas razonables de intereses y mejor experiencia sobre comportamiento contractual”.

Repetto volvió sobre los Cedear para describir la solidez de los instrumentos: “Tenés cualquier CDR que no esté vinculado con Argentina”, remarcó, reforzando la idea de que se trata de alternativas para estar dolarizado y fuera del rango de impacto de la política local.

Giselle Colasurdo, asesora y youtuber financiera, recomendó la posición conservadora de resguardo: “Una opción y que muchos no la consideran es quedarse líquidos en dólares, fuera del mercado (Foto: Reuters)

Dentro del espectro de posiciones defensivas, surge también la opción de permanecer en dólares en liquidez, es decir, afuera del mercado esperando definiciones políticas.

Giselle Colasurdo, asesora y youtuber financiera, recomendó la posición conservadora de resguardo: “Una opción y que muchos no la consideran es quedarse líquidos en dólares, fuera del mercado esperando a ver cómo se dan las cosas. Es lo más conservador, pero también quizás lo más inteligente, dependiendo mucho del perfil de cada uno. Pero si creemos que todo puede llegar a salir muy mal, verlo de afuera puede ser una opción absolutamente válida a considerar”.

Colasurdo amplió el abanico: “Luego están los Cedear, que representan riesgo extranjero. Pase lo que pase a nivel local, su efecto es limitado porque están ligados al activo subyacente y al dólar contado con liquidación. Si el dólar sube, esta cobertura también funciona”.

La analista diferenció dos opciones: “una muy conservadora y la otra más audaz, ligada a renta variable. “En un punto intermedio están las obligaciones negociables, que implican riesgo argentino pero, mientras elijan emisores de calidad, pueden funcionar. Lo ideal, en muchos casos, es un mix entre ON y Cedear”.

El acceso a activos internacionales y posiciones líquidas en dólares formó parte de las estrategias recomendadas (Foto: Reuters)

Entre las opciones de diversificación fuera de riesgo local, Colasurdo destacó que “FCI del exterior son otra opción, se suscriben con cable e invierten en ONs LATAM o Equity USA”.

Quantum Finanzas identificó también alternativas orientadas a inversores conservadores que buscan posiciones dolarizadas con menor volatilidad. Entre ellas, los Bopreales del Banco Central se presentan con una curva creciente: “Los Bopreales rinden 7% en el tramo corto, 15% en el medio y 20% en el más largo”.

El informe de la consultora de marras mencionó los bonos provinciales mejor valorados y los que tienen garantías hidrocarburíferas, donde los rendimientos anualizados llegan a niveles del 7% a 8%. Sobre la renta fija dolarizada, Quantum Finanzas apuntó: “Hoy cerca de la par rinden entre 3% y 4% a plazos de hasta 1 año”. Hizo énfasis además en la liquidez de los soberanos USD Linked y en el atractivo de comprar al tipo de cambio oficial con una brecha baja, especialmente para horizontes de corto plazo.

A nivel normativo, Quantum Finanzas describió que “a partir de la Comunicación ‘A’ 8336 del BCRA, hay empresas emisoras que están colocando deuda en USD MEP en el mercado primario local”. Destacó que YPF Luz emitió deuda en dólar MEP a 1 año con un rendimiento del 6%, mientras que a ese mismo momento el rendimiento equivalente en dólar libre se ubicaba en el 11%.

La respuesta de los jugadores institucionales y particulares ante el riesgo electoral, según un informe de SBS, implicó modificaciones profundas en sus carteras para evitar quedar expuestos a cambios abruptos en precios y cotizaciones vinculados a la política nacional.

En síntesis, el mes electoral impone precaución, diversificación y estrategias activas para quienes buscan proteger su patrimonio en un contexto de incertidumbre y alta volatilidad.