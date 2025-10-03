Baja de impuestos, reforma laboral y competitividad: la agenda que anticipan los empresarios de IDEA a días del Coloquio

El 61° Coloquio de IDEA se desarrollará entre el 15 y el 17 de octubre próximos en Mar del Plata, como todos los años (Christian Heit)

A menos de dos semanas del inicio del 61° Coloquio organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) en la ciudad de Mar del Plata, los principales referentes empresarios de la entidad expusieron este jueves sus prioridades y reclamos en un desayuno con periodistas.

De acuerdo con la dirigencia del sector, la coyuntura económica aparece marcada por preocupaciones sobre la presión impositiva, la precariedad laboral, la inseguridad jurídica y la necesidad de reglas previsibles para reactivar el crecimiento y el empleo de calidad.

Los líderes empresariales reafirmaron que el foro de Mar del Plata, previsto entre el 15 y el 17 de octubre, funcionará como escenario central para discutir propuestas en materia de reforma tributaria, legislación laboral y fortalecimiento institucional. En el encuentro, el presidente de IDEA, Santiago Mignone, puntualizó: “Las compañías pueden mejorar su eficiencia, pero la competitividad reclama un Estado comprometido en la resolución de distorsiones tributarias y en la promoción de inversiones”. Mignone advirtió que la situación fiscal exige responsabilidad, pero sostuvo que “el equilibrio de las cuentas públicas” no debe alcanzarse a costa del sector productivo.

Uno de los reclamos de mayor consenso en el desayuno apuntó a la urgencia de repensar el esquema impositivo nacional. Los empresarios identificaron como principales trabas los impuestos sobre las exportaciones, ingresos brutos, el impuesto al cheque y tasas municipales, y reclamaron una simplificación normativa que permita avanzar sobre la informalidad y combatir la evasión. “Queremos ver una baja efectiva del gasto público, sobre todo en los Estados subnacionales, para poder iniciar una reducción real de impuestos”, indicó Mignone.

Fabián Kon, Santiago Mignone, Luciana Paoletti y Mariano Bosch directivos de IDEA

El planteo incluyó una referencia a la postergada reforma de la Ley de Coparticipación Federal, considerada por IDEA como un “mandato constitucional aún incumplido” y pieza clave para lograr una distribución más transparente y eficiente de los fondos entre Nación y provincias. Los empresarios insisten en que esta reforma resulta indispensable para mejorar el clima de negocios y dar previsibilidad a las inversiones.

En materia de legislación laboral, los directivos subrayaron las dificultades que enfrentan para generar empleo privado en un contexto que describen como de baja productividad y altos costos salariales. La directora ejecutiva de IDEA, Luciana Paoletti, explicó: “La informalidad laboral sigue creciendo y los esquemas indemnizatorios actuales, junto a la litigiosidad, desincentivan el empleo formal”. Paoletti propuso “rediscutir convenios colectivos y actualizar reglas laborales para que reflejen las realidades productivas” y sugirió como incentivo elevar el mínimo no imponible de cargas sociales y permitir que estas puedan tomarse a cuenta del IVA.

En ese sentido, los empresarios advirtieron que los incentivos adecuados podrían transformar el vínculo entre trabajadores y empleadores y, a su vez, contribuir a reducir la informalidad. También reclamaron mayor previsibilidad jurídica en materia laboral, ante una percepción extendida de que la justicia no siempre brinda seguridad a las partes involucradas. El presidente del Coloquio, Mariano Bosch, remarcó: “La certidumbre institucional y la independencia judicial son indispensables para restablecer la confianza y atraer inversores que hoy priorizan mercados con reglas más claras”.

Durante el desayuno, surgió el compromiso del sector privado de trabajar en propuestas concretas, buscar consensos y sumarse a la discusión pública sobre los grandes lineamientos que necesita el país. Señalaron que sus planteos buscan contribuir a una agenda de desarrollo de largo plazo, capaz de sostener el empleo formal, erradicar la informalidad y aumentar la productividad, temas que ven como ineludibles de cara al Coloquio que se desarrollará en Mar del Plata.

El comunicado difundido por IDEA complementó los lineamientos de las intervenciones empresariales. Allí se describe que la economía argentina arrastra problemas estructurales: alta presión impositiva, un 25% de trabajo informal en la fuerza laboral y un gasto público consolidado que supera el 33% del PIB. El mensaje de la organización enfatizó que la transformación requerirá compromisos de todos los sectores, colaboraciones público-privadas y una renovación de los valores que reafirman la cultura del trabajo y la innovación.

Juega Argentina

Los dirigentes de IDEA indicaron que el próximo Coloquio, cuyo título es “Juega Argentina”, recibirá a más de mil empresarios, funcionarios, juristas, sindicalistas y representantes del sistema educativo y los medios. El objetivo declarado consiste en sentar las bases para un diálogo plural, abierto y sistemático, y lanzar propuestas orientadas a promover un nuevo marco de competitividad para la economía nacional.

Los líderes del sector anticiparon que buscan convertir el próximo Coloquio de IDEA en el punto de partida para reabrir la discusión de reformas pendientes y promover una hoja de ruta hacia la estabilidad y la recuperación económica. Advirtieron que el empresariado argentino está dispuesto a participar activamente en el diseño de políticas de Estado que reactiven el crecimiento y consoliden el empleo de calidad.