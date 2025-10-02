Los bonos soberanos reaccionaron con subas al mensaje de Bessent

Tras días de volatilidad, los precios de los títulos de deuda argentinos anotan firmes avances hoy

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que tendrá conversaciones en persona con el equipo económico argentino para evaluar las opciones sobre el apoyo financiero anunciado la semana pasada y los bonos soberanos reaccionaron al alza rápidamente.

“Ayer tuve una llamada muy positiva con el ministro Luis Caputo de Argentina”, informó Bessent en el inicio de su posteo de este jueves en la red social X. Y desarrolló: “Después de un intenso trabajo desde la reunión de Trump con el presidente Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”.

Bessent informó además que en las conversaciones que mantuvo ayer con ministros de finanzas de los países del G7 enfatizó la importancia de que las políticas de Milei sean exitosas, tanto para el pueblo argentino como para la región. Y cerró con un mensaje de apoyo: “El Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”.

El mercado, que venía mostrando algunas caídas, retoma las subas minutos después del posteo. Algunos bonos globales presentaron avances de casi 3%. En detalle, el bono global 29 subió 1,85%, el 30, 2,25%; el 35, 2,71%; el 38, 2,20%; el 41, 2,31%; y el 46, 2,24%.

Noticia en desarrollo