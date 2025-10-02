El secretario del Tesoro de EEUU anticipó que discutirá “en persona” con el equipo económico argentino las opciones para la ayuda financiera

Scott Bessent y Luis "Toto" Caputo

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anticipó que planea discutir en persona con el equipo económico argentino los alcances de la ayuda financiera anunciada la semana pasada en Nueva York.

El propio funcionario de la administración Trump había planteado la posibilidad de asistir a la Argentina con un swap de USD 20 mil millones, una línea de crédito y la compra de bonos. Sin embargo, a una semana del anuncio todavía no hubo ningún desembolso concreto. En rigor, Infobae reveló este jueves que el salvataje se demora por diferencias sobre la agenda política y la relación con China.

El mensaje de hoy busca, nuevamente, transmitir calma a los mercados, que en los últimos días evidenció las dudas que surgieron en los inversores ante la falta de avances con la asistencia financiera prometida. En la rueda del miércoles, subió el dólar, cayeron los bonos y se disparó el Riesgo País. También cayeron las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street.

“Ayer tuve una llamada muy positiva con el ministro Luis Caputo de Argentina”, informó Bessent en el inicio de su posteo de este jueves en la red social X. Y desarrolló: “Después de un intenso trabajo desde la reunión de Trump con el presidente Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”.

Bessent informó además que en las conversaciones que mantuvo ayer con ministros de finanzas de los países del G7 enfatizó la importancia de que las políticas de Milei sean exitosas, tanto para el pueblo argentino como para la región. Y cerró con un mensaje de apoyo: “El Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”.

Caputo compartió el mensaje de Bessent y agregó: “Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el Secretario del Tesoro”.

Esta semana se confirmó además que el propio presidente Milei tendrá un nuevo cara a cara con Trump y su foto en el Salón Oval, una imagen simbólica que suele ser buscada por los mandatarios de todo el mundo. El presidente argentino será recibido por su par de los Estados Unidos el 14 de octubre en la Casa Blanca.

En el pasado, Milei y Trump se habían encontrado en la Cumbre de la CPAC, una gala en Mar -a- Lago y la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero faltaba la cita oficial en el Salón Oval.

Hasta ahora, Trump no recibió a un solo presidente del Cono Sur, y Milei llegará a la Casa Blanca para ratificar su alianza estratégica con la administración republicana.

No será un simple encuentro protocolar: la comitiva se alojará en Blair House -frente a la Casa Blanca- y se preparan una serie de eventos que involucrarán a integrantes de ambos gabinetes.