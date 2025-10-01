Economía

Postergaron la suba del impuesto a los combustibles que se traslada al precio de la nafta y el gasoil

Con esta modificación, el tributo aumentará en noviembre. Tal como sucede desde hace varias semanas, el incremento será aplicado directamente sin previo aviso por parte de las empresas

Guardar
El Gobierno postergó la suba
El Gobierno postergó la suba del impuesto a los combustibles que se traslada al precio de la nafta y el gasoil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien el comienzo de un nuevo mes trae aparejado la puesta en marcha de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactan en la inflación y en el bolsillo de los argentinos, un sector clave no subirá sus precios. Se trata de la nafta y el gasoil, que recién incrementará su valor en noviembre.

Estor se debe a que el Gobierno resolvió, mediante la publicación del Decreto 699/2025 en el Boletín Oficial, prorrogar nuevamente la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, postergando su impacto hasta el 1° de noviembre.

Esta medida modifica el cronograma de incrementos previsto en el Decreto 617/2025, que había fijado la entrada en vigencia de los aumentos para el 1° de octubre.

La decisión se enmarca en la política de administración de los tributos que gravan la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, y responde a la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, según alegaron en el considerando de la norma.

El conflicto central que atraviesa la medida es el equilibrio entre la actualización automática de los impuestos —que, por ley, deben ajustarse trimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)— y la decisión política de postergar esos incrementos para evitar un mayor impacto en los precios de los combustibles y, por extensión, en la inflación general.

La actualización automática de los
La actualización automática de los impuestos deben ajustarse trimestralmente según la variación del IPC que publica el INDEC (Foto: EFE)

La normativa vigente, establecida en la Ley 23.966 y sus modificaciones, determina que los montos fijos de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono deben actualizarse cada tres meses, tomando como referencia la evolución del IPC desde enero de 2018.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo dependiente del Ministerio de Economía, es la encargada de aplicar estos ajustes en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. Sin embargo, desde hace varios años, distintos gobiernos optaron por diferir la aplicación efectiva de los aumentos, utilizando decretos sucesivos para postergar su entrada en vigencia.

YPF ya no informará sobre aumentos mensuales

Desde finales de julio, después de que YPF implementara un sistema de “micropricing” en una parte de su red de estaciones de servicio, que permitía ajustar el valor de los combustibles de manera dinámica según demanda, competencia y tránsito vehicular, la compañía decidió que ya no informará sobre los aumentos mensuales a aplicar.

El cambio en la comunicación de la empresa se debió a que el nuevo mecanismo prevé que los precios varíen en cada punto de venta y elimina la referencia única para todo el país. Según reportaron fuentes oficiales a Infobae, este modelo ya fue probado en las localidades de Haedo, Avellaneda y Tapiales, en la provincia de Buenos Aires.

YPF ya no informará sobre
YPF ya no informará sobre aumentos mensuales

De esta manera, los voceros explicaron que buscan “mayor eficiencia comercial, fidelizar a los clientes donde hay fuerte competencia y optimizar márgenes en zonas de alta demanda”. En estaciones donde comenzó la prueba registraron reducciones de entre 0,3% y 0,5% en el precio del litro durante la primera aplicación, de acuerdo con cifras publicadas por el sitio Surtidores.

La petrolera estatal monitorea actualmente 170 corredores en todo el país mediante su Real Time Intelligence Center (RTIC), que opera sobre 1.600 estaciones y utiliza inteligencia artificial para analizar ventas y comportamiento de los usuarios. Con esta tecnología, los valores pueden modificarse en cualquier momento, tanto con subas como con bajas, en función de la competencia cercana y el movimiento de vehículos.

Según los datos aportados por la petrolera, el volumen de ventas nocturnas creció un 28% respecto al promedio de los tres meses anteriores en los corredores urbanos y puntos con mayor flujo vehicular. Además, dos de cada diez litros vendidos durante la madrugada ya se pagan mediante la app, duplicando el uso digital notificado el mes previo.

Temas Relacionados

GobiernoCombustibleNaftaGasoilAumentosBoletín OficialÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Confirmaron el pago del bono de $70.000 para jubilados y pensionados en octubre

La medida alcanza también a beneficiarios de la PUAM, pensiones no contributivas por vejez o invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables

Confirmaron el pago del bono

Cuántos dólares tienen los argentinos en el colchón

Una porción relevante del ahorro privado argentino permanece fuera de los bancos, reflejando comportamientos que impactan en la economía y en las reservas locales

Cuántos dólares tienen los argentinos

El dólar quedó a 8% de cruzar el techo de la banda cambiaria y se apostó fuerte en el mercado de futuros

Con pronósticos adversos al oficialismo para las próximas elecciones, los inversores mantienen sus operaciones de cobertura

El dólar quedó a 8%

Inversiones en septiembre: cierra un mes malo para acciones y bonos, en medio de la presión cambiaria

Con el impacto político de la elección bonaerense y un directo apoyo de EEUU, el mercado doméstico padeció un colapso en las cotizaciones. Los ADR se desplomaron hasta 30%, los bonos se hundieron 10%, el riesgo país tocó los $1.500 puntos y el dólar récord desafió las bandas cambiarias

Inversiones en septiembre: cierra un

Qué va a pasar con los precios y por qué algunas consultoras estiman que la inflación de septiembre podría superar el 2%

Las mediciones privadas dan cuenta de una aceleración de los precios de los alimentos y bebidas. Los rubros estacionales fueron clave

Qué va a pasar con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Confirmaron el pago del bono

Confirmaron el pago del bono de $70.000 para jubilados y pensionados en octubre

Cuántos dólares tienen los argentinos en el colchón

Inversiones en septiembre: cierra un mes malo para acciones y bonos, en medio de la presión cambiaria

Qué va a pasar con los precios y por qué algunas consultoras estiman que la inflación de septiembre podría superar el 2%

La bizarra saga en Dubai de Héctor Yrimia, el ex juez buscado por el caso Cositorto

INFOBAE AMÉRICA
Lluvias extremas en la región

Lluvias extremas en la región ucraniana de Odesa dejan al menos nueve muertos y obligan a evacuar a decenas de personas

Taiwán descartó producir el 50% de sus semiconductores en Estados Unidos: “No discutimos ese tema”

Líderes de la UE se reúnen en Copenhague para reforzar la defensa frente a Rusia y debatir el financiamiento a Ucrania

Amnistía Internacional denunció que el régimen de China utiliza el poder judicial para reprimir a defensores de DDHH

Juan Gatti, el diseñador de Almodóvar y Spinetta: “Mis padres nunca supieron exactamente cuál era mi trabajo”

TELESHOW
Valentina Otero, de La Voz

Valentina Otero, de La Voz Argentina: “Sentía que mi forma de ser estaba mal”

Franco Masini: “Debí crecer de golpe y hoy me propongo vivir ‘ahora’ y sin tantos planes”

Muscari presentó Doradas, su obra creada con inteligencia artificial por sus 30 años de carrera: “Una aventura”

La China Suárez y su hija alentaron a Mauro Icardi en el triunfo del Galatasaray por Champions League

Lali, Soledad y Ale Sergi compartieron cuáles son sus hábitos para dormir: de “tipo bolita” a “como a un cadáver”