Economía

El “efecto Trump” también se ve en las perspectivas de inversión de alto impacto: las estrellas son IA, energía, agro y minería

Esta semana se realiza en Buenos Aires el Foro Argentino de Inversiones que organizan la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional

Sebastián Catalano

Por Sebastián Catalano

Guardar
Este año se esperan más
Este año se esperan más de 1.000 asistentes al Foro

Volvió el interés de inversores locales y extranjeros por los proyecto vinculados a la tecnología de alto impacto, con IA a la cabeza. Pero no sólo ese segmento: también se suman con vigor energía, minería y agro.

Siempre con la aclaración de que se trata de la Argentina y, por lo tanto, los cuidados son mayores por el track record negativo de país, inversores con “pie de plomo” se muestran entusiasmados con las mejoras macro y siempre atentos a la inventiva y la cintura para operar en escenarios complejos de los emprendedores locales.

Todo en contexto que se refuerza con la novedad del contundente respaldo del gobierno de Donald Trump a Javier Milei. Con ese “efecto Trump” como macro se realizará la semana que viene el Foro Argentino de Inversiones 2025 que organizan la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap) y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI). Será el 30 de septiembre en el Palacio Libertad.

Mariano Mayer, presidente de la
Mariano Mayer, presidente de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap) y socio de Newtopia

El Foro reunirá a los principales referentes del ecosistema de capital privado, venture capital y grandes inversiones, con el objetivo de profundizar en las oportunidades que ofrece la Argentina en el contexto actual. “Se hará foco en el rol del sector privado como motor de expansión de la capacidad productiva y construcción de un modelo de desarrollo sostenido a partir de la inversión”, resumieron los organizadores.

Los sectores de inteligencia artificial, agroindustria, minería y tecnología se posicionan como los principales focos de este interés, mientras que la llegada de empresas como Revolut, Nubank y Decathlon refleja el comienzo de lo que podría ser un cambio de tendencia en el mercado argentino.

El impacto del apoyo estadounidense es percibido como un hecho sin precedentes en la historia reciente del país.

Una imagen del Foro del
Una imagen del Foro del año pasado

Mariano Mayer, presidente de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap) y socio de Newtopia, destacó que ese gesto contribuirá a fortalecer la confianza, un proceso que “se construye con señales de ese tipo y reglas de juego claras”.

“Más allá del efecto en el corto plazo, lo importante es ganar confianza. Estos gestos ayudan porque muchos de los inversores están en EEUU, y los de otras regiones miran la visión que tiene Estados Unidos sobre Argentina. Esa relación ayuda y lo vimos reflejado en todas las conversaciones de estos días con inversores del exterior”, agregó en diálogo con Infobae.

Ariel Arrieta, General Partner en NXTP VC, consideró “una señal clarísima para los inversores”. Además, destacó que este tipo de gestos simbólicos solo se han visto en situaciones de crisis excepcionales. Para Arrieta, la reacción positiva de los mercados y la comunidad inversora internacional responde a la percepción de que Argentina está respaldada y cuenta con herramientas para afrontar sus desafíos internos.

Ariel Arrieta, de NXTP
Ariel Arrieta, de NXTP

¿Por qué Argentina vuelve a ser atractiva para los inversores de tecnología y grandes compañías?

Arrieta: Éramos un país que generaba talento que se usaba para startups de oportunidades globales, pero no éramos un mercado de destino. Lo que está cambiando es que el país se vuelve un mercado atractivo para el consumidor final y para las empresas de tecnología que antes iban primero a Brasil y después a México. Argentina recuperó ese lugar.

— ¿Cuáles son los factores detrás de este cambio?

Arrieta: Se percibe estabilidad en las reglas de juego, una apertura al mercado. El tipo de cambio hace que los clientes sean más atractivos, también su valor y los revenues futuros. Hay un poco más de certidumbre de largo plazo y que esos ingresos que se conseguirán se van a poder sacar del país. Hay expectativa de catch up: cuando se compara Argentina con España, la población es similar, pero el PBI español es casi el triple. Tenemos potencial para duplicar ese PBI si hacemos las cosas bien. La expectativa de que Argentina crezca rápido y se acerque a esa capacidad, esa posibilidad de revalorizarse, es lo que miran mucho los inversores.

Mayer: Históricamente el país era más una fuente de talento, pero no tanto como mercado. De a poco empiezan a vernos otra vez como un mercado interesante y sofisticado. Hace poco, hablando con emprendedores chilenos, me decían que antes, en sus roadshows, solían esconder lo que tenían en Argentina. Ahora les preguntan: ‘¿Y en Argentina tienen algo?’.

IA, nuevo foco de interés
IA, nuevo foco de interés de los inversores que mira a la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arrieta: A los emprendedores argentinos les costaba el doble atraer inversores porque no valía lo mismo un dólar generado acá que en otros países; además de las dudas por restricciones cambiarias y macroeconómicas. Ahora, empiezan a verse señales de interés también fuera del mundo tech.

— ¿Qué ven, sobre todo en private equity?

Mayer: En los fondos que operan en Arcap y los nuevos que se suman vemos mucho movimiento en proyectos de energía, minería, agro, real estate, retail… Empieza a haber más interés, consultas y hay proyectos que van saliendo. Por eso varios paneles del foro van a abordar esos sectores.

Arcap reúne a más de 90 fondos e inversores de todos los tamaños que en los últimos años impulsaron inversiones en más de 1.300 startups locales por más de USD 2.500 millones, una cifra que los organizadores del evento creen que podría saltar un 30% el año próximo. En ese tiempo se realizaron 61 “exits”, o venta de empresas.

La edición 2024 contó con más de 1.000 asistentes y consolidó al Foro como un espacio clave para el diálogo entre fondos, inversores, empresas y sector público. Para 2025, se espera la participación de destacados referentes locales y regionales, fondos de venture capital, family offices, corporaciones e instituciones públicas.

Entre los oradores confirmados se encuentran Miguel Galuccio (Vista), Horacio Marín (YPF), Martín Varsavsky, Manuel Antelo, Gastón Taratuta (Aleph), Nicolás Szekasy (Kaszek), Damián Scokin (Despegar), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Patrick Arippol (Alexia Ventures), Carlos Moreno (IFC) y Sebastián Popik (Aqua Capital), entre otros.

Temas Relacionados

Inversión privada en ArgentinaEfecto TrumpInteligencia artificialForo Argentino de Inversiones 2025Venture capitalRevolutNubankArcapEmprendedoresAAICIÚltimas noticias

Últimas Noticias

El apoyo del Tesoro de EEUU impulsa expectativas de regreso de Argentina a los mercados en 2026: ¿será suficiente?

El escenario financiero local cambió tras un anuncio desde Washington, pero la incertidumbre política persiste y los analistas destacan varias condiciones para que pueda reactivarse el crédito externo

El apoyo del Tesoro de

Los bonos fueron los grandes ganadores del paquete de auxilio de EEUU y el dólar cayó 10 por ciento

La ayuda del Tesoro estadounidense impulsó a los activos argentinos y el riesgo país cedió 400 puntos. El dólar quedó a $1.350 en el Banco Nación, su precio más bajo en un mes. Las reservas crecieron casi USD 2.000 millones por las compras del Tesoro, en el marco de retenciones “cero”

Los bonos fueron los grandes

Qué pasará con los precios de los alimentos básicos tras la quita temporal de las retenciones al agro y la baja del dólar

La reducción a 0% de los derechos de exportación de los granos sólo tuvo tres días de vigencia por cubrir el cupo de divisas. Para las carnes, no hay límite de monto a liquidar y la medida continúa hasta el 31 de octubre

Qué pasará con los precios

Caputo habló de los nuevos controles cambiarios: “Se cortó un kiosco de unos pocos, la medida favorece a los argentinos”

El ministro de Economía defendió la restricción anunciada por el mercado de cambios y aseguró que la gente podrá seguir comprando dólares con normalidad. Aseguró que el Tesoro compró USD 1.345 millones

Caputo habló de los nuevos

Nueva licitación: el Tesoro adjudicó $7,34 billones y renovó la totalidad de los vencimientos

Se destacó la demanda de bonos vinculados al dólar

Nueva licitación: el Tesoro adjudicó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Entre internas por las listas

Entre internas por las listas y las tensiones con el Gobierno, Provincias Unidas intenta mostrar unidad

A pesar del respaldo de Trump, el Congreso no le dará tregua a Milei: los seis frentes de batalla abiertos

La futura directora de ONU Turismo destacó los atractivos y el potencial turístico de la Argentina

Aldo Benito Roggio, el capitán de industria que regateó las coimas del poder K

“Ayuda, por favor!”: el audio y todos los videos claves que condenaron al policía que mató a Bastián

INFOBAE AMÉRICA
¿La próxima década podría marcar

¿La próxima década podría marcar el auge masivo de los xenotrasplantes?

Ana Paula Maia: “La literatura es un lugar para experimentar, no para cuestionar mis problemas”

“Slow Horses” reinventa el espionaje de ficción con un estilo que elude el sensacionalismo

El viaje interior de Cat Stevens a Yusuf Islam: música, religión y la búsqueda de sentido

“No son hobbies, es un motor económico”: una defensa de la cultura... con los números en la mano

TELESHOW
Iara Lombardi, de La Voz:

Iara Lombardi, de La Voz: “La mirada de Lali fue épica, me enamoré”

Nahuel Ivorra, humorista:“Con Ceci tenemos una foto de nuestro primer beso”

Laura Grandinetti: “La historia de Miss Carbón es absolutamente inspiradora, me conmovió”

La explicación de Eros Ramazzotti sobre su beso fallido con Evangelina Anderson: “Estábamos jugando”

Entre confusiones y talento: la referencia viral a la China Suárez que opacó a una actriz