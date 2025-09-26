Economía

Nueva licitación: el Tesoro adjudicó $7,34 billones y renovó la totalidad de los vencimientos

Se destacó la demanda de bonos vinculados al dólar

Guardar
Foto de archivo - Fachada
Foto de archivo - Fachada del Ministerio de Economía de Argentina, en Buenos Aires, Argentina. Abr 5, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación del día de hoy adjudicó $7,339 billones habiendo recibido ofertas por un total de $7.738 billones.

“Esto significa un rollover de 130,20% sobre los vencimientos del día de la fecha, equivalente a un financiamiento de $1,708 billones que será depositado en la cuenta del Tesoro en el BCRA”, dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Se destacó la demanda de bonos vinculados al dólar, que en las últimas licitaciones habían quedado desiertos.

Pablo Quirno, secretario de Finanzas
Pablo Quirno, secretario de Finanzas

Se licitaron los siguientes instrumentos:

LECAP/BONCAP a:

  • 28/11/25 (S28N5) $1,491 billones a 3,63% TEM, 53,40% TIREA
  • 30/01/26 (T30E6) $1,489 billones a 4,16% TEM, 63,11% TIREA
  • 30/04/26 (S30A6) $0,418 billones a 3,53% TEM, 51,63% TIREA
  • 15/01/27 (T15E7) DESIERTA

Dólar Linked a:

  • 31/10/25 (D31O5) $1,327 billones a 0,00%
  • 28/11/25 (D28N5) $1,719 billones a +1,01%
  • 15/12/25 (TZVD5) $0,641 billones a +1,25%
  • 30/04/26 (D30A6) $0,254 billones a +1,99%

Día movido

La rueda financiera de hoy estuvo condicionada por las nuevas restricciones a la operatoria cambiaria impulsadas por el Banco Central.

La autoridad monetaria restableció una restricción en el mercado de cambios que impone un plazo de 90 días en los que los compradores de dólar oficial no pueden operar con contado con liquidación o MEP y viceversa. Es para frenar maniobras de arbitraje ante la incipiente brecha cambiaria que se había formado entre los diversos mercados donde se transa la divisa.

En paralelo hobo un importante incremento de casi USD 1.900 millones para las reservas reflejó una activa participación del tesoro para absorber las divisas liquidadas por los agroexportadores por la eliminación temporal de las retenciones.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central crecieron USD 1.889 millones en el día, a USD 41.238 millones, un máximo desde el 27 de agosto. El sector financiero lo atribuye a fuertes compras de dólares en bloque efectuadas por el Tesoro en el mercado de cambios.

Em cuanto al dólar mayorista, descontó once pesos o 0,8%, a $1.326 para la venta, el nivel mínimo desde el 22 de agosto, y quedó ahora a 152,75 pesos o un 11,5% de los $1.478,75 que demarcan el techo de las bandas cambiarias.

El dólar al público finalizó negociado a $1.350 para la venta en el Banco Nación, con baja de cinco pesos o 0,3%, el precio más bajo desde el 28 de agosto. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.364,73 para la venta (suba de 10,70 pesos o 0,8%) y $1.315,97 para la compra.

Con información de NA

Temas Relacionados

Licitación del TesoroMinisterio de EconomíaBonos argentinos

Últimas Noticias

Desde la apertura del cepo los argentinos ya compraron dólares por más de USD 12.500 millones

Tras la eliminación de las restricciones cambiarias, más de 1,5 millones de personas accedieron al mercado para comprar dólares en forma legal

Desde la apertura del cepo

Jornada financiera: mientras el Banco Central aplicó restricciones cambiarias, las reservas superaron los USD 41.000 millones

Los dólares bursátiles saltaron hasta 6,8% y creció la brecha con el dólar en el Banco Nación, que bajó a $1.350. Los bonos en dólares descontaron 3,5% y el riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos básicos

Jornada financiera: mientras el Banco

Los motivos detrás de la decisión de poner un nuevo cepo al dólar, según la mirada de los economistas

Para los expertos, la medida busca preservar las reservas del Banco Central en plena etapa de liquidación del agro, aún a costa de ampliar la brecha cambiaria

Los motivos detrás de la

Distinguieron a la empresa OCP TECH en la Bolsa de Comercio por su proyecto Huella de Carbono

La compañía tecnológica fue reconocida durante la tercera edición del Premio Nacional Argentina Economía Circular en la categoría Grandes Empresas – Compromiso y Reporte de Sostenibilidad

Distinguieron a la empresa OCP

Las reservas del Banco Central aumentaron casi USD 1.900 millones: el mercado lo atribuye a fuertes compras de dólares del Tesoro

Los activos de la entidad crecieron USD 1.889 millones en el día, a USD 41.238 millones, un máximo desde el 27 de agosto

Las reservas del Banco Central
ÚLTIMAS NOTICIAS
Preocupación por un principio de

Preocupación por un principio de incendio en la Casa Rosada

Desde la apertura del cepo los argentinos ya compraron dólares por más de USD 12.500 millones

Córdoba: detuvieron a un joven de 18 años por compartir un video de cómo golpeó y mató a un cachorro de puma

Receta de hamburguesas de arvejas, rápida y fácil

Jornada financiera: mientras el Banco Central aplicó restricciones cambiarias, las reservas superaron los USD 41.000 millones

INFOBAE AMÉRICA
Rusia está ayudando a China

Rusia está ayudando a China a prepararse para una posible invasión de Taiwán

Guerra Santa: Rusia reclutó a sacerdotes ortodoxos para influir en los votantes de Moldavia

La izquierda francesa amenazó con presentar una moción de censura contra el nuevo primer ministro Lecornu

Caos en Madagascar: el presidente destituyó a su ministro de Energía tras las violentas protestas por cortes de agua y luz

Partió a la NASA el satélite argentino Atenea, que viajará a la Luna en la misión espacial Artemis II

TELESHOW
La palabra de Milett Figueroa

La palabra de Milett Figueroa tras la separación con Marcelo Tinelli: “Cerramos esta historia”

Un nuevo paso en la familia de Federico Hoppe y Macarena Rinaldi: su hija Amanda ya tiene el pasaporte alemán

Carolina Amoroso mostró los regalos que le enviaron sus colegas por el nacimiento de su hijo Vicente

¿Reconciliados? El Polaco y Barby Silenzi se mostraron juntos en una noche familiar

Cumpleaños y reflexión: Pancho Dotto festeja 70 años rodeado de gratitud y memoria