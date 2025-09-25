El Ministerio de Economía lanzó licitación para renovar $5,6 billones

La fachada del Ministerio de Economía (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Ministerio de Economía formalizó el llamado a licitación para renovar vencimientos por $5,6 billones que se realizará el viernes, según el calendario establecido por la Secretaría de Finanzas.

La subasta se realizará en un escenario absolutamente distinto al de la última operación realizada el 10 de septiembre, momento de alta tensión en el mercado financiero, ya que fue a escasas 72 horas de la derrota electoral del oficialismo nacional en la Provincia de Buenos Aires.

Pese a ese adverso escenario, el ministerio a cargo de Luis Caputo había logrado una baja en la tasa de interés colocando una serie de instrumentos con vencimiento posterior a la elección del 26 de octubre.

La intención del equipo económico es consolidar esa senda, tras el contundente aval político del presidente estadounidense Donald Trump a su par Javier Milei, que despeja, momentáneamente, un escenario de crisis en el sistema cambiario y financiero.

Con menor presión sobre el tipo de cambio y superado parcialmente el problema de liquidez entre las entidades financieras y el Banco Central (BCRA), se espera que el Tesoro pueda conseguir una nueva baja en la tasa de interés.

“Las Lecap y Boncaps comprimieron con fuerza sus tasas efectivas mensuales a un rango de 3,4%-4,3%, mientras que los Bontam (tasa mayorista de plazos fijos) ubican sus tasas mensuales en 2,6%- 3%”, marcó en un informe la consultora PPI.

Los instrumentos a licitar en pesos son Lecap con vencimiento el 28 de noviembre del 2025 y una nueva LECAP con vencimiento al 30 de abril del año próximo.

También habrá dos Boncaps: el primero con vencimiento al 30 de enero del 2026 y el segundo al 15 de enero del 2027, que forman parte del programa de licitaciones de letras a tasa fija con frecuencia quincenal.

Instrumentos a licitar en dólares estadounidenses: Letra dólar linked con vencimiento al 30 de abril del año próximo.

La recepción de las ofertas de estos instrumentos comenzará a las 10 horas y finalizará a las 15 horas del día viernes 26 de septiembre de 2025 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día martes 30 de septiembre de 2025 (T+2), según informó la secretaría a cargo de Pablo Quirno.

De esta manera, el Tesoro espera renovar deuda y estirar vencimientos a menor costo que anteriores licitaciones, en medio del anuncio del swap por USD 20.000 millones que informó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sumado a la baja del dólar y la eliminación de retenciones a granos y carnes avícolas y bovinas, hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por USD 7.000 millones. Eso mismo paso esta noche.

“Arca informa que se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las DeclaracionesJuradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto”, destacó el ente recaudador en X.

“A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025No obstante, el riesgo político que significa la elección legislativa nacional pone un freno a las expectativas de baja", agregó el organismo que encabeza Juan Pazo.

Para la consultora 1816 “sigue siendo difícil pensar en emitir nuevos títulos con ‘duration’ mayor al año, a menos que la deuda en moneda local siga recuperándose en las próximas ruedas (algo difícil de descartar, considerando lo que se vienen moviendo las cosas diariamente)”.

El refinanciamiento de los vencimientos en pesos es uno de los tantos escollos que debe superar Economía, que sigue confiando en que dentro de un contexto de relativa estabilidad económica no debiera tener problemas en refinanciar la totalidad de los vencimientos.

La otra duda del mercado es establecer si finalmente Finanzas decidirá “rollear” el 100% de los vencimientos o “soltará” pesos para apuntalar la reactivación económica.

Con información de NA