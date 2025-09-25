Economía

El Ministerio de Economía lanzó licitación para renovar $5,6 billones

Tendrá lugar el viernes próximo y espera lograr una baja en la tasa de interés

Guardar
La fachada del Ministerio de
La fachada del Ministerio de Economía (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Ministerio de Economía formalizó el llamado a licitación para renovar vencimientos por $5,6 billones que se realizará el viernes, según el calendario establecido por la Secretaría de Finanzas.

La subasta se realizará en un escenario absolutamente distinto al de la última operación realizada el 10 de septiembre, momento de alta tensión en el mercado financiero, ya que fue a escasas 72 horas de la derrota electoral del oficialismo nacional en la Provincia de Buenos Aires.

Pese a ese adverso escenario, el ministerio a cargo de Luis Caputo había logrado una baja en la tasa de interés colocando una serie de instrumentos con vencimiento posterior a la elección del 26 de octubre.

La intención del equipo económico es consolidar esa senda, tras el contundente aval político del presidente estadounidense Donald Trump a su par Javier Milei, que despeja, momentáneamente, un escenario de crisis en el sistema cambiario y financiero.

Con menor presión sobre el tipo de cambio y superado parcialmente el problema de liquidez entre las entidades financieras y el Banco Central (BCRA), se espera que el Tesoro pueda conseguir una nueva baja en la tasa de interés.

“Las Lecap y Boncaps comprimieron con fuerza sus tasas efectivas mensuales a un rango de 3,4%-4,3%, mientras que los Bontam (tasa mayorista de plazos fijos) ubican sus tasas mensuales en 2,6%- 3%”, marcó en un informe la consultora PPI.

Los instrumentos a licitar en pesos son Lecap con vencimiento el 28 de noviembre del 2025 y una nueva LECAP con vencimiento al 30 de abril del año próximo.

También habrá dos Boncaps: el primero con vencimiento al 30 de enero del 2026 y el segundo al 15 de enero del 2027, que forman parte del programa de licitaciones de letras a tasa fija con frecuencia quincenal.

Instrumentos a licitar en dólares estadounidenses: Letra dólar linked con vencimiento al 30 de abril del año próximo.

La recepción de las ofertas de estos instrumentos comenzará a las 10 horas y finalizará a las 15 horas del día viernes 26 de septiembre de 2025 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día martes 30 de septiembre de 2025 (T+2), según informó la secretaría a cargo de Pablo Quirno.

El posteo de Pablo Quirno
El posteo de Pablo Quirno

X de Pablo Quirno

De esta manera, el Tesoro espera renovar deuda y estirar vencimientos a menor costo que anteriores licitaciones, en medio del anuncio del swap por USD 20.000 millones que informó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sumado a la baja del dólar y la eliminación de retenciones a granos y carnes avícolas y bovinas, hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por USD 7.000 millones. Eso mismo paso esta noche.

“Arca informa que se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las DeclaracionesJuradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto”, destacó el ente recaudador en X.

“A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025No obstante, el riesgo político que significa la elección legislativa nacional pone un freno a las expectativas de baja", agregó el organismo que encabeza Juan Pazo.

Para la consultora 1816 “sigue siendo difícil pensar en emitir nuevos títulos con ‘duration’ mayor al año, a menos que la deuda en moneda local siga recuperándose en las próximas ruedas (algo difícil de descartar, considerando lo que se vienen moviendo las cosas diariamente)”.

El refinanciamiento de los vencimientos en pesos es uno de los tantos escollos que debe superar Economía, que sigue confiando en que dentro de un contexto de relativa estabilidad económica no debiera tener problemas en refinanciar la totalidad de los vencimientos.

La otra duda del mercado es establecer si finalmente Finanzas decidirá “rollear” el 100% de los vencimientos o “soltará” pesos para apuntalar la reactivación económica.

Con información de NA

Temas Relacionados

Licitación del TesoroBonos argentinos

Últimas Noticias

La economía de Estados Unidos creció 3,8% en el segundo trimestre, una mejora mayor a la prevista

El producto interior bruto se recuperó en la primavera y el gasto del consumidor aumentó a un ritmo del 2,5%, muy por encima de lo estimado previamente por el gobierno

La economía de Estados Unidos

El presidente de la Rural cuestionó el final de las retenciones 0%: “Muchos productores se quedaron afuera”

Nicolás Pino expresó su preocupación por el poco tiempo que duró la quita de derechos de exportación y evalúan la situación

El presidente de la Rural

Hay una nueva factura A: 10 claves para entender qué cambia en las retenciones de IVA y Ganancias

El nuevo esquema anunciado para el régimen vinculado a los comprobantes se implementa a partir de diciembre con la eliminación de la “M”

Hay una nueva factura A:

Nuevo récord histórico en el sector aerocomercial: volaron más de 4.300.000 de pasajeros en agosto

El alza respecto del año pasado responde a un crecimiento tanto en el segmento de cabotaje como internacional

Nuevo récord histórico en el

Cuánto cobrarán las niñeras en octubre 2025

Los salarios de niñeras y cuidadores en Argentina seguirán sin cambios en octubre de 2025, ya que no habrá subas ni bono extra este mes. La UPACP confirmó que se aplican los mismos valores básicos y adicionales según modalidad y zona

Cuánto cobrarán las niñeras en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quiénes eran Brenda, Morena y

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres chicas asesinadas en Florencio Varela

Elecciones 2025: cuáles son las provincias que votan autoridades locales en los comicios nacionales de octubre

Pronostican una ciclogénesis para el fin de semana: cómo impactará en el AMBA y otras zonas del país

Triple crimen narco en Florencio Varela, en vivo: el misterioso mensaje que posteó la hermana de una de las chicas asesinadas

El presidente de la Rural cuestionó el final de las retenciones 0%: “Muchos productores se quedaron afuera”

INFOBAE AMÉRICA
Cambió la historia pero su

Cambió la historia pero su tumba permanece abandonada en México, rodeada de basura y casi invisible

Cuba descartó ir a una guerra con Estados Unidos para defender a Nicolás Maduro

El enigma del perro: nueva revelación sobre la icónica “Ronda de noche” de Rembrandt

Italia envió un segundo buque para escoltar a la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza: “Tiene otras capacidades, si fueran necesarias”

Corea del Sur legalizó el tatuaje profesional sin título médico después de 33 años de prohibición

TELESHOW
Evangelina Anderson deslumbra en Milán:

Evangelina Anderson deslumbra en Milán: glamour, sensualidad y estilo chic en la semana de la moda

Repudiable ataque en la puerta de Radio 10: una mujer destrozó los autos de Gustavo Sylvestre y Gabriela Radice

El enojo de Cecilia Milone ante una pregunta sobre su vida privada: “No es no, en todo”

Unidos por Thiago Medina: familiares, amigos y fans convocan a una vigilia frente al hospital

Dolores Fonzi habla de su película seleccionada para el Oscar: “Belén fue un caso real y fue terrible”