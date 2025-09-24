Qué impacto podría tener el swap con EEUU por USD 20.000 millones y la compra de bonos, según los analistas

Las negociaciones con EEUU incluyen un swap de monedas. REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration

El reciente anuncio del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, acerca de la negociación con el equipo económico por un swap de USD 20.000 millones con la Argentina y la compra de bonos locales en dólares lleva tranquilidad a los mercados, deja en suspenso la presión cambiaria y frena la sangría de reservas, luego de las fuertes ventas de los últimos días para contener el dólar.

“El Departamento del Tesoro está listo para comprar bonos en dólares de Argentina y lo hará cuando las condiciones lo justifiquen. También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización de Cambios y mantenemos conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para avanzar en ese sentido", dijo el funcionario estadounidense.

“Actualmente, el Tesoro está negociando con funcionarios argentinos una línea de swap por 20 mil millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva", continuó el mensaje oficial.

“Además, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental en los mercados secundario o primario y trabajamos con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal para productores de materias primas que convierten divisas”, afirmó.

“Argentina dispone de las herramientas para enfrentar a los especuladores, incluyendo a quienes buscan desestabilizar sus mercados por motivos políticos. Asimismo, he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones directas en múltiples sectores en caso de un resultado electoral favorable”, añadió Bessent.

El economista Mariano Flores Vidal, ex gerente general del Banco Central, contextualizó: “Veníamos de una situación compleja, con mucha volatilidad y presiones cambiarias. Si el Banco Central seguía vendiendo divisas al ritmo de los últimos días, la pérdida llegaba a USD 20.000 millones, lo cual se tornaba inviable”.

Sobre la discusión que se venía dando por la sostenibilidad del actual esquema, apuntó: “Hoy nadie está hablando en absoluto de eso, principalmente por la baja de retenciones, pero ahora acompañada por esta potencia que se presenta como un hermano mayor de Argentina”.

El especialista explicó que la combinación de las dos noticias claramente te quitó la fuerte presión cambiaria. “Igualmente, no resuelve todo, yo lo veo más como un puente. Hay que esperar los resultados de las elecciones legislativas y a partir de allí se verá cómo sigue el programa económico. De momento, frena la volatilidad y la sensación de fin de ciclo de las bandas”, aclaró.

Una de las cuestiones que más preocupaba al mercado, y que impulsó significativamente el riesgo país por encima de los 1.400 puntos básicos, era la capacidad de pago de los abultados vencimientos de deuda del año que viene. Ahora, a criterio de Flores Vidal, está asegurada.

Ricardo Delgado, director de Analytica, opinó: “Dada la expectativa que se creó desde el fin de semana hasta la reunión de ayer, estaba bastante claro que iba a ser un apoyo muy contundente. No solo se mencionan los 20.000 millones de dólares del swap, que eventualmente ingresarían a reservas y reemplazarían, según mi estimación, el intercambio de monedas con China. Lo principal, desde mi perspectiva, es la recompra de deuda privada, teniendo en cuenta que en enero vencen USD 4.300 millones y en julio, USD 4.200 millones. Esto incentiva una nueva baja del riesgo país”.

“Y con el crédito stand-by del Fondo de Estabilización hay una combinación muy potente que le permite al Gobierno, a mi juicio, llegar con bastante tranquilidad financiera, al menos, a las elecciones del 26 de octubre”, precisó.

En términos cambiarios, “ayer, con un tipo de cambio cotizando a $1.375, el Tesoro salió a comprar dólares, según parece. Con lo cual, quizá ese sea el piso que el equipo económico cree confortable como para empezar a recomprar lo que perdió la semana pasada”, dijo el economista.

Respecto a las bandas de flotación, Delgado piensa que es una cuestión que se verá después de las elecciones del 26 de octubre. “Deberá haber alguna recalibración del programa con el FMI, sobre todo por el hecho de que no se acumularon la cantidad de reservas pactadas”, indicó y agregó que cree que el tipo de cambio se mantendrá oscilando entre los $1.350 y $1.400.

Por su parte, el economista Gustavo Ber remarcó que la lectura entre los inversores de los anuncios está siendo muy positiva, de ahí que los activos financieros extiendan la fuerte recuperación de las últimas ruedas.

“En la medida que vayan llegando detalles amigables sobre la asistencia financiera de EEUU, las valuaciones de las acciones y los bonos en dólares deberían continuar mejorando tras los fuertes castigos acumulados previamente”, prevé.

Para la ‘macro’, de acuerdo a Ber, también resulta favorable ya que aleja- junto a la suspensión temporal de retenciones - al dólar mayorista del techo de la banda, y abre una ventana de oportunidad para compras del Tesoro, algo que es monitoreado de cerca por los operadores.

Dicho escenario se combina con una importante contracción del riesgo país, algo crucial para recuperar capacidad de “roll-over”, pudiendo así avanzar decididamente con la compra de reservas.

“Sería importante que se aproveche este círculo virtuoso para avanzar en un diálogo político que permita post elecciones llegar a consensos y avanzar con el plan económico y de reformas”, cerró.

Federico Filippini, Chief Economist de Adcap Grupo Financiero, señaló: “El post de Bessent despeja la incertidumbre sobre las dificultades de liquidez generadas por el programa económico hasta ahora. El anuncio de que el Tesoro estaría dispuesto a comprar directamente deuda soberana incrementa fuertemente las probabilidades de que caiga el riesgo país al punto que el Gobierno pueda salir a emitir deuda a principios de 2026″.

Desde la consultora Max capital resaltaron que el swap serviría para abultar las reservas del BCRA, similar al actual swap con China por unos USD 18.000 millones, “al que es probable termine por reemplazar eventualmente”.

A su vez, sostuvieron que la compra de activos sería una gran noticia para bonistas, reduciendo spreads fundamentalmente en la parte corta de la curva. En caso de concretarse en el mercado secundario, no habría nueva emisión y el Tesoro de EEUU pasaría a ser uno de los principales acreedores.

Bessent de todos modos incorporó la opción de compra de deuda en una emisión primaria, para lo cual habrá que esperar para tener más detalles.

Por otra parte, la noticia generó una suba generalizada en los activos, con bonos en dólares volviendo a los niveles previos a la elección bonaerense en la parte corta, y recuperando casi toda la pérdida en la parte larga.

En Max Capital consideraron que “viendo el optimismo actual, los 30s deberían llegar USD 79 aproximadamente y los 38s por ejemplo a 67, volviendo a un nivel similar al de los B-”.

“En un escenario electoral razonable, el rally se extendería a los USD 83 para 30s, USD 76 para 38, donde a estos niveles vemos mas upside, con lo cual recomendamos pasar de 30s a 38s a los precios actuales de USD 75 para 30s y USD 65,5 para 38s”, precisaron.