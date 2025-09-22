El respaldo financiero de EEUU calmó al dólar, que se alejó del techo de la banda y cerró a $1.430

El dólar se estabilizó sin intervención oficial en el mercado.

Las novedades financieros se sucedieron en el transcurso de pocas horas y el mercado reaccionó con una previsible euforia, dada la tensión observada en las últimas tres semanas y que sacudieron la confianza en el plan económico y el esquema cambiario.

El enfático respaldo del secretario del Tesoro de los EEUU, Scott Bessent, quien manifestó minutos antes de la apertura del mercado que la administración de Donald Trump está dispuesta “a hacer lo necesario para apoyar a Argentina” catapultó las cotizaciones de acciones y bonos argentinos y hundió el precio del dólar al punto de extinguir la brecha cambiaria, que había rozado el 7% el viernes.

En el mercado de cambios se negociaron USD 494 millones, sin necesidad de ventas a manos del Banco Central, que había acumulado una intervención negativa por USD 1.110 millones en las últimas tres ruedas.

El dólar mayorista finalizó la operatoria en el mínimo del día, a $1.408 para la venta, con un descenso de 67 pesos o 4,5% respecto del viernes. el tipo de cambio oficial quedó así a casi 70 pesos de la banda superior del esquema cambiario, ahora en los $1.476,79, según informó el Banco Central. Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de cambio precisó que “una baja diaria de la magnitud de la registrada hoy no se veía desde el 7 de mayo pasado”.

Las reservas internacionales del Banco Central restaron USD 141 millones, a 39.118 millones de dólares.

El dólar minorista retrocedió 85 pesos o un 5,6%, a $1.430 para la venta en el Banco Nación. El billete había alcanzado el viernes un máximo nominal de 1.515 pesos. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al púbico promedió $1.438,30 para la venta (baja de $85,45 o 5,6%) y $1.383,34 para la compra.

El precio del dólar blue descontó 45 pesos o un 3%, a $1.475 para la venta. El dólar marginal estuvo operado en un máximo nominal de $1.520 el viernes 19.

“Frente a dicha panorama es que el dólar mayorista de inmediato afloja y se aleja un poco del techo de la banda, lo cual resulta auspicioso ya que permite al BCRA dejar de perder reservas a partir de sus intervenciones. Aún así, no se descarta entre los operadores que entre las condiciones para la asistencia financiera del Tesoro de EEUU pudiera existir la eliminación del sistema de bandas, en busca de evitar que dichos recursos se utilicen con fines cambiarios, sino principalmente para asegurar pagos de deuda mientras no se logre recuperar acceso al mercado internacional”, comentó el economista Gustavo Ber.

Luego de haber alcanzado máximos cercanos a los $1.600, los dólares financieros -implícitos en activos bursátiles que son negociados en simultáneo en la plaza local y el exterior- cayeron unos 139 pesos en el día. El “contado con liquidación” mediante bonos finalizó pactado a $1.437,09 (-8,8%), mientras que el dólar MEP alcanzó los $1.428,60 (-8,9%).

Todos los contratos de dólar futuro registraron importantes caídas en un rango de 5,4% a 7,1%, según datos de A3 Mercados. El monto operado en pesos fue equivalente de USD 1.596,3 millones, con un muy alto interés abierto ahora en los 8.942,4 millones de dólares. Las posturas más negociadas fueron las de vencimiento próximo. Para el cierre de septiembre quedó a $1397,50 (-5,4%), mientras que al cierre de octubre -pasadas las elecciones- cerró a 1.440,50 (-6,8%), en ambos casos, debajo del techo de la banda cambiaria prevista por el Gobierno.

Nicolás Cappella, de IEB, estimó que el auxilio financiero de EEUU “será grande y podría incluir, swap de monedas, compra de pesos o compra de bonos argentinos, entre otras cosas. Lo relevante es lo contundente que fue el comunicado y el nivel de apoyo que mostró -es lo único que se puede juzgar, ya que todavía no hay números-“.

Agustina Savoia, asesora financiera de Cocos Gold, comentó que “tras los anuncios del Gobierno, que incluyeron el respaldo explícito del Tesoro de EEUU y la eliminación temporal de retenciones a las exportaciones de granos, el mercado reaccionó con un rally pocas veces visto en los últimos años. Lo inusual de esta jornada fue la sincronía entre renta fija, renta variable y dólar, hacía tiempo que no se veía una reacción tan coordinada. Esa sincronía potencia la idea de que el anuncio impactó de lleno en la percepción de riesgo argentino”.

La baja en la cotización del dólar y la mejora en los precios de los bonos y acciones también se vinculó a la eliminación temporal de retenciones a la exportación de granos, prevista hasta el 31 de octubre, con un tope de liquidación de exportaciones de hasta 7.000 millones de dólares. Esta medida busca incentivar el ingreso de dólares provenientes del sector agroindustrial, lo que impactó directamente en las cotizaciones soberanas y provocó un descenso del riesgo país.

“El Ejecutivo enfrenta la necesidad de sostener el esquema cambiario vigente, y para eso depende del ingreso de dólares del agro, principal motor de divisas del país”, indicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“La presión se pospondrá, y en los últimos dos meses del año los ingresos de divisas por exportaciones se desplomarán, ya que se habrán anticipado bajo la reducción de retenciones, generando presión sobre la moneda. El Gobierno parece confiar en un resultado electoral sólido para contener estas presiones, así como en eventuales ingresos externos”, aportó Max Capital.

Las acciones y los bonos soberanos exhibieron fuertes subas de precios, como respuesta a una serie de novedades del fin de semana y este lunes que variaron por completo la percepción pesimista que arrastraba el mercado en septiembre.

Al cierre, los títulos públicos en dólares registraron incrementos que alcanzaron hasta el 12% entre los Globales -con ley extranjera- en Wall Street, como en el caso del Global 2041 (GD41) y el Global 2046 (GD46).

En la Bolsa porteña algunos Bonares -en dólares con ley argentina- escalaron hasta 24% en el día, como sucede con el Bonar 2041 (AL41).

Como resultado, el índice EMBI+ Argentina, referencia del riesgo país que elabora JP Morgan, mostraba a las 18 horas una caída de 373 puntos hasta los 1.083 puntos básicos, lo que representa una baja de 25,7% en el día. El pasado viernes esta referencia alcanzó un máximo de 1.516 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que no negociados en dólares en Wall Street se produjeron relevantes ganancias de hasta 24%, encabezadas por los títulos bancarios.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires trepó 7,6%, en los 1.811.039 puntos.

La directora gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional), Kristalina Georgieva, expresó a través de su cuenta oficial en “X”: “Recibimos con satisfacción la declaración de apoyo del secretario del Tesoro de EEUU Scott Bessent a la Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”.