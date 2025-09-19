Tras las fuertes caídas de la última jornada, los bonos soberanos repuntan y el riesgo país retrocede 48 puntos

Los precios de los bonos hacen pie luego de caer hasta 7% en la rueda del jueves (Reuters)

El mercado de deuda argentina comenzó la rueda del viernes con una recuperación de los precios de los bonos soberanos bajo legislación de Nueva York, luego de las fuertes caídas del día previo. De acuerdo con la información proporcionada, Global 29 subió 1,17%, Global 30 avanzó 1,01%, Global 35 creció 1,82%, Global 38 sumó 1,65%, Global 41 se elevó 1,73% y Global 46 lideró las alzas con un incremento de 2,34%. Estas variaciones marcan un contraste respecto de la jornada anterior, cuando los papeles sufrieron fuertes bajas.

En paralelo con la recuperación de los títulos en el exterior, el EMBI+ Argentina elaborado por JP Morgan descendió 48 puntos y se ubicó en 1.408 unidades antes de las 9.30. Según los datos consignados, el jueves el indicador cerró en 1.456 puntos tras una suba de 290 unidades en una sola rueda por la caída de los precios de los bonos soberanos.

El desempeño de los bonos Globales y la evolución del riesgo país concentran la atención de los operadores e inversores. La dinámica de los precios y del indicador de riesgo define el panorama para los activos argentinos en los mercados internacionales.

Leandro Svirsky, de Becerra Bursátil, analizó el contexto de recuperación tras “varios días de bajas” en los mercados y vinculó el rebote al mensaje oficial. “Después de las declaraciones del ministro Luis Caputo en el programa 3 Anclas, asegurando que se van a pagar los intereses de los bonos argentinos de enero y julio de 2026, los mercados arrancan la jornada de viernes de manera positiva”, sostuvo Svirsky.

Repuntes tras una rueda de fuertes caídas

La jornada previa dejó un saldo negativo sobre los bonos soberanos y los principales activos financieros argentinos. El jueves, los títulos Globales bajo ley extranjera bajaron en promedio 7,6%, en un contexto marcado por un “sell off” y una ola de ventas persistentes. Durante ese día, el riesgo país sumó 206 puntos y alcanzó 1.453 unidades, la cifra más elevada en más de un año.

El retroceso se tradujo en caídas cercanas al 10% en los Bonares de vencimiento más corto, mientras que el índice S&P Merval retrocedió 4,9% en pesos. Las acciones de compañías argentinas listadas en Wall Street también cerraron con descensos, entre las que se destacó una baja de casi 10% para YPF.

En contraste con ese escenario, el rebote de la rueda de hoy solo compensa parcialmente las pérdidas del día anterior. Aunque los avances de los bonos Globales anotados este viernes resultan significativos en términos porcentuales, la recuperación no alcanzó a borrar el retroceso que registraron en la sesión previa. El comportamiento mixto deja en evidencia que las cotizaciones apenas recuperan una parte de la caída, mientras persisten señales de volatilidad para los activos argentinos.